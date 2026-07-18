Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqich

·29·Texno
Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqich

Serbiya rasman NASA tomonidan ilgari surilgan Artemis kelishuviga (Artemis Accords) imzo chekib, koinotni tinch maqsadlarda va ochiq hamkorlik asosida tadqiq etishga intilayotgan dunyoning 69-davlatiga aylandi. Vashingtondagi NASA qarorgohida boʻlib oʻtgan tantanali marosimda hujjatni Serbiya tashqi ishlar vaziri Marko Đurić imzoladi. Bu qadam mamlakatning zamonaviy kosmik poygada oʻz oʻrnini topishiga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Artemis kelishuvi 2020-yilda NASA va AQSH Davlat departamenti tomonidan yetti asoschi davlat bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Ushbu hujjat Oy, Mars va Quyosh tizimidagi boshqa obʼyektlarni oʻrganishda xalqaro hamkorlikning amaliy tamoyillarini belgilab beradi. Kelishuvning asosiy maqsadi koinotdan faqat tinch maqsadlarda foydalanish va ilmiy maʼlumotlarni ochiq almashishni taʼminlashdan iborat.

Hamkorlikning asosiy tamoyillari va maqsadlari

Mazkur kelishuvga qoʻshilgan davlatlar bir qator muhim majburiyatlarni oʻz zimmasiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tamoyillar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Koinot fazosidan faqat tinchlik yoʻlida foydalanish;
  • Ilmiy kashfiyotlar va maʼlumotlarni xalqaro hamjamiyat bilan ochiq boʻlishish;
  • Kosmik missiyalar ishtirokchilariga favqulodda vaziyatlarda yordam koʻrsatish;
  • Koinotdagi tarixiy obidalar va artefaktlarni saqlab qolish;
  • Kosmik chiqindilar miqdorini kamaytirish va oʻzaro xalaqit berishning oldini olish.
Serbiya uchun ushbu kelishuv NASAning kelajakdagi yirik loyihalarida, xususan, Artemis dasturi doirasida ishtirok etish imkoniyatini ochadi. Endilikda serbiyalik mutaxassislar Moon Base loyihasi uchun ilmiy asbob-uskunalar yaratish, texnologik yuklarni tayyorlash hamda Oyga uyushtiriladigan ekspeditsiyalar uchun sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqishda qatnashishlari mumkin.

Tarixiy meros va kelajakka nigoh

NASA maʼmuriyati serb muhandislarining Amerika kosmik dasturiga qoʻshgan hissasi yangilik emasligini alohida taʼkidladi. Agentlik rahbari oʻrinbosari Mett Andersonning soʻzlariga koʻra, serbiyalik mutaxassislar hali Apollo dasturi davridayoq muhim rol oʻynagan. Xususan, Milojko "Mike" Vucelić Apollo 13 ekipajini yerga muvaffaqiyatli qaytarishdagi xizmatlari uchun AQSHning eng oliy mukofotlaridan biri — Prezident Ozodlik medali bilan taqdirlangan.

Vazir Marko Đurićning qayd etishicha, ushbu kelishuvga qoʻshilish Nikola Tesla, Milutin Milanković va Devid Vujić kabi buyuk olimlarning anʼanalarini davom ettirish demakdir. Devid Vujić Apollo dasturida ishtirok etgan va "Serb yettiligi" nomi bilan tanilgan muhandislar guruhining aʼzosi boʻlgan. Ular kosmik kemalarni boshqarish, energiya taʼminoti va tutashuv tizimlarini yaratishda faol ishtirok etishgan.

Bugungi kunda NASA Artemis kelishuvi ishtirokchilari safini kengaytirishda davom etmoqda. Yaqin yillarda yana bir qator davlatlarning ushbu tashabbusga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu esa insoniyatning Oyda doimiy infratuzilma yaratishi va uzoq koinotni yanada chuqurroq tadqiq etishi uchun mustahkam xalqaro poydevor boʻlib xizmat qiladi.

NASASerbiyaArtemisKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiXalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiBugun, 02:57Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiSunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiBugun, 02:29AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi