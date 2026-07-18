AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdi

·24·Texno
AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdi

AQSh Mudofaa vazirligi mamlakatning giperovozli texnologiyalar sohasidagi salohiyatini oshirish maqsadida Kratos Defense & Security Solutions kompaniyasi bilan yirik shartnoma imzoladi. Taxminan 400 million dollarlik ushbu mablagʻ milliy xavfsizlik dasturlarini jadallashtirish va yangi avlod qurol tizimlarini ishlab chiqishga yoʻnaltiriladi. Bu qadam Vashingtonning Rossiya va Xitoy kabi raqobatchilardan giperovozli qurollanish poygasida ortda qolmaslik strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kratos kompaniyasi vakillarining maʼlum qilishicha, ajratilgan moliyaviy koʻmak istiqbolli texnologiyalarni loyihalash va ularni ommaviy ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Maxfiylik tartibi tufayli loyihalarning barcha tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya ushbu mablagʻlar strategik ahamiyatga ega boʻlgan yoʻnalishlarga sarflanishini tasdiqladi. Kratos bugungi kunda AQSh mudofaa sanoatida yuqori tezlikdagi tizimlar boʻyicha eng tajribali oʻyinchilardan biri sanaladi.

Yangi loyihalar: Nemesis va Kraken

Kompaniya tomonidan ishlab chiqilayotgan loyihalar orasida Nemesis va Kraken tashabbuslari, shuningdek, Erinyes giperovozli uchish apparati alohida oʻrin tutadi. Bundan tashqari, Dark Fury, Zeus va Oriole kabi qattiq yonilgʻili raketa dvigatellari ustida ham faol ish olib borilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kratos AQShda bir vaqtning oʻzida ham giperovozli apparatlarni, ham ular uchun dvigatel qurilmalarini mustaqil ravishda yaratayotgan yagona kompaniya hisoblanadi.

Bunday vertikal integratsiya yondashuvi yangi tizimlarni yaratish muddatini sezilarli darajada qisqartirishga va tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Kompaniyaning Defense and Rocket Support Services boʻlinmasi prezidenti Deyv Karterning soʻzlariga koʻra, ularning asosiy ustunligi — murakkab tizimlarni tezkor loyihalash, sinovdan oʻtkazish va nisbatan arzon narxlarda ommaviy ishlab chiqarish imkoniyatidir.

Sanoat salohiyatini oshirish

Kratos bosh direktori Erik Demarko davlat tomonidan moliyalashtirish hajmi iyun oyidan boshlab sezilarli darajada oʻsganini qayd etdi. Uning taʼkidlashicha, yangi investitsiyalar kompaniyaning organik oʻsishini taʼminlaydi va avvalroq buyurtmalar jadvalini buzmaslik uchun oʻz mablagʻlari hisobidan qilingan xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Soʻnggi ikki yil ichida kompaniya yangi ishlab chiqarish quvvatlari va sinov infratuzilmasini qurishga katta sarmoya kiritgan.

Barcha ishlab chiqarish va tadqiqot ishlari kompaniyaning yopiq obʼyektlarida hamda davlat poligonlarida amalga oshiriladi. 400 million dollarlik yangi paket Kratos kompaniyasining AQSh giperovozli dasturidagi asosiy sanoat hamkori sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Bu kabi loyihalar kelajakda AQSh armiyasining tezkor zarba berish va mudofaa qobiliyatini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.

AQShKratosGiperovozli QurolPentagonHarbiy Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi