AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdi
AQSh Mudofaa vazirligi mamlakatning giperovozli texnologiyalar sohasidagi salohiyatini oshirish maqsadida Kratos Defense & Security Solutions kompaniyasi bilan yirik shartnoma imzoladi. Taxminan 400 million dollarlik ushbu mablagʻ milliy xavfsizlik dasturlarini jadallashtirish va yangi avlod qurol tizimlarini ishlab chiqishga yoʻnaltiriladi. Bu qadam Vashingtonning Rossiya va Xitoy kabi raqobatchilardan giperovozli qurollanish poygasida ortda qolmaslik strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kratos kompaniyasi vakillarining maʼlum qilishicha, ajratilgan moliyaviy koʻmak istiqbolli texnologiyalarni loyihalash va ularni ommaviy ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Maxfiylik tartibi tufayli loyihalarning barcha tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya ushbu mablagʻlar strategik ahamiyatga ega boʻlgan yoʻnalishlarga sarflanishini tasdiqladi. Kratos bugungi kunda AQSh mudofaa sanoatida yuqori tezlikdagi tizimlar boʻyicha eng tajribali oʻyinchilardan biri sanaladi.
Yangi loyihalar: Nemesis va KrakenKompaniya tomonidan ishlab chiqilayotgan loyihalar orasida Nemesis va Kraken tashabbuslari, shuningdek, Erinyes giperovozli uchish apparati alohida oʻrin tutadi. Bundan tashqari, Dark Fury, Zeus va Oriole kabi qattiq yonilgʻili raketa dvigatellari ustida ham faol ish olib borilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kratos AQShda bir vaqtning oʻzida ham giperovozli apparatlarni, ham ular uchun dvigatel qurilmalarini mustaqil ravishda yaratayotgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Bunday vertikal integratsiya yondashuvi yangi tizimlarni yaratish muddatini sezilarli darajada qisqartirishga va tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Kompaniyaning Defense and Rocket Support Services boʻlinmasi prezidenti Deyv Karterning soʻzlariga koʻra, ularning asosiy ustunligi — murakkab tizimlarni tezkor loyihalash, sinovdan oʻtkazish va nisbatan arzon narxlarda ommaviy ishlab chiqarish imkoniyatidir.
Sanoat salohiyatini oshirishKratos bosh direktori Erik Demarko davlat tomonidan moliyalashtirish hajmi iyun oyidan boshlab sezilarli darajada oʻsganini qayd etdi. Uning taʼkidlashicha, yangi investitsiyalar kompaniyaning organik oʻsishini taʼminlaydi va avvalroq buyurtmalar jadvalini buzmaslik uchun oʻz mablagʻlari hisobidan qilingan xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Soʻnggi ikki yil ichida kompaniya yangi ishlab chiqarish quvvatlari va sinov infratuzilmasini qurishga katta sarmoya kiritgan.
Barcha ishlab chiqarish va tadqiqot ishlari kompaniyaning yopiq obʼyektlarida hamda davlat poligonlarida amalga oshiriladi. 400 million dollarlik yangi paket Kratos kompaniyasining AQSh giperovozli dasturidagi asosiy sanoat hamkori sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Bu kabi loyihalar kelajakda AQSh armiyasining tezkor zarba berish va mudofaa qobiliyatini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.
…