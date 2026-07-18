AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqda

·21·Texno
AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqda

Grafik protsessorlar bozoridagi yirik oʻyinchi AMD kompaniyasi oʻzining Radeon videokartalari uchun inqilobiy Multi-Frame Generation texnologiyasini yashirincha sinovdan oʻtkazmoqda. Mazkur funksiya har bir haqiqiy kadr uchun 8 tagacha sunʼiy kadr yaratish imkonini beradi. Bu esa oʻyinlardagi tasvir silliqligini va unumdorlikni tasavvur qilib boʻlmaydigan darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Chiphell forumi foydalanuvchilari RadeonTuner vositasi yordamida AMD drayverlarining ichki sozlamalarida ushbu yangilikni aniqlashdi. Xususan, Adrenalin 26.6.2 WHQL drayverida Radeon RX 9070 XT videokartasi bilan ishlashda FSR boʻlimida toʻrtta yangi parametr, jumladan, 8x koeffitsiyentli FSR Multi Frame Generation Override funksiyasi paydo boʻlgan. Hozircha kompaniya bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, drayverlardagi oʻzgarishlar texnologiya yakuniy bosqichda ekanidan dalolat beradi.

NVIDIA bilan raqobat va yangi imkoniyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMDʼning ushbu yangiligi uning asosiy raqobatchisi NVIDIAʼdan oʻzib ketishga qaratilgan. Hozirda NVIDIA texnologiyalari maksimal 6 karrali kadrlar generatsiyasini (1 ta haqiqiy kadrga 5 ta qoʻshimcha) qoʻllab-quvvatlaydi. AMD esa ushbu koʻrsatkichni 8 tagacha yetkazib, bozorda mutlaq peshqadamlikni qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Hozirgi Radeon kartalari faqat bitta qoʻshimcha kadr yarata olishini hisobga olsak, bu juda katta texnologik sakrashdir.

Yangi drayverlarda nafaqat kadrlar generatsiyasi, balki tasvir sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi boshqa funksiyalar ham topilgan. Bular qatoriga nurlarni kuzatish (ray tracing) sifatini oshiruvchi FSR Ray Regeneration Denoiser va neyrotarmoqlar yordamida yoritish maʼlumotlarini keshlovchi FSR Neural Radiance Caching tizimlari kiradi. Bu texnologiyalar oʻyinlardagi vizual effektlarni yanada realistik koʻrinishga keltirishga xizmat qiladi.

Oʻyinlardagi ilk sinovlar va muammolar

Hozirgi vaqtda ushbu ilgʻor funksiyalar cheklangan miqdordagi oʻyinlarda, xususan, Call of Duty: Black Ops 7 va Crimson Desert kabi loyihalarda sinovdan oʻtkazilmoqda. Foydalanuvchilar FSR Redstone yangilanishi orqali unumdorlik va tasvir sifati oʻrtasidagi muvozanatni tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Biroq, kadrlar sonini bunday keskin oshirish oʻziga yarasha qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi.

Asosiy muammolardan biri — boshqaruvdagi kechikish (input lag) va tasvirning bir tekis chiqmasligi bilan bogʻliq. Har bir haqiqiy kadr orasiga 7 ta sunʼiy kadr joylashtirilganda, oʻyinchining harakatlariga javob reaksiyasi sekinlashishi mumkin. AMD muhandislari ayni damda ushbu kechikishlarni minimallashtirish va vizual artefaktlarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.

Oʻzbekistonlik geymerlar va kibersportchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Radeon RX 9000 seriyasidagi yangi videokartalar bozorga chiqqach, ushbu texnologiya tufayli oʻrtacha quvvatli tizimlarda ham eng ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash imkoniyati tugʻiladi. Hozircha Multi-Frame Generation funksiyasining rasmiy taqdimot sanasi maʼlum qilinmagan, ammo drayverlardagi tayyorgarlik bu uzoq kutilmasligidan dalolat bermoqda.

AMDRadeonFSRVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiBugun, 01:26Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiIntel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiBugun, 00:56Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiBugun, 00:53Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi