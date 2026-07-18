AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqda
Grafik protsessorlar bozoridagi yirik oʻyinchi AMD kompaniyasi oʻzining Radeon videokartalari uchun inqilobiy Multi-Frame Generation texnologiyasini yashirincha sinovdan oʻtkazmoqda. Mazkur funksiya har bir haqiqiy kadr uchun 8 tagacha sunʼiy kadr yaratish imkonini beradi. Bu esa oʻyinlardagi tasvir silliqligini va unumdorlikni tasavvur qilib boʻlmaydigan darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Chiphell forumi foydalanuvchilari RadeonTuner vositasi yordamida AMD drayverlarining ichki sozlamalarida ushbu yangilikni aniqlashdi. Xususan, Adrenalin 26.6.2 WHQL drayverida Radeon RX 9070 XT videokartasi bilan ishlashda FSR boʻlimida toʻrtta yangi parametr, jumladan, 8x koeffitsiyentli FSR Multi Frame Generation Override funksiyasi paydo boʻlgan. Hozircha kompaniya bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, drayverlardagi oʻzgarishlar texnologiya yakuniy bosqichda ekanidan dalolat beradi.
NVIDIA bilan raqobat va yangi imkoniyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMDʼning ushbu yangiligi uning asosiy raqobatchisi NVIDIAʼdan oʻzib ketishga qaratilgan. Hozirda NVIDIA texnologiyalari maksimal 6 karrali kadrlar generatsiyasini (1 ta haqiqiy kadrga 5 ta qoʻshimcha) qoʻllab-quvvatlaydi. AMD esa ushbu koʻrsatkichni 8 tagacha yetkazib, bozorda mutlaq peshqadamlikni qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Hozirgi Radeon kartalari faqat bitta qoʻshimcha kadr yarata olishini hisobga olsak, bu juda katta texnologik sakrashdir.
Yangi drayverlarda nafaqat kadrlar generatsiyasi, balki tasvir sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi boshqa funksiyalar ham topilgan. Bular qatoriga nurlarni kuzatish (ray tracing) sifatini oshiruvchi FSR Ray Regeneration Denoiser va neyrotarmoqlar yordamida yoritish maʼlumotlarini keshlovchi FSR Neural Radiance Caching tizimlari kiradi. Bu texnologiyalar oʻyinlardagi vizual effektlarni yanada realistik koʻrinishga keltirishga xizmat qiladi.
Oʻyinlardagi ilk sinovlar va muammolarHozirgi vaqtda ushbu ilgʻor funksiyalar cheklangan miqdordagi oʻyinlarda, xususan, Call of Duty: Black Ops 7 va Crimson Desert kabi loyihalarda sinovdan oʻtkazilmoqda. Foydalanuvchilar FSR Redstone yangilanishi orqali unumdorlik va tasvir sifati oʻrtasidagi muvozanatni tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Biroq, kadrlar sonini bunday keskin oshirish oʻziga yarasha qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi.
Asosiy muammolardan biri — boshqaruvdagi kechikish (input lag) va tasvirning bir tekis chiqmasligi bilan bogʻliq. Har bir haqiqiy kadr orasiga 7 ta sunʼiy kadr joylashtirilganda, oʻyinchining harakatlariga javob reaksiyasi sekinlashishi mumkin. AMD muhandislari ayni damda ushbu kechikishlarni minimallashtirish va vizual artefaktlarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.
Oʻzbekistonlik geymerlar va kibersportchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Radeon RX 9000 seriyasidagi yangi videokartalar bozorga chiqqach, ushbu texnologiya tufayli oʻrtacha quvvatli tizimlarda ham eng ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash imkoniyati tugʻiladi. Hozircha Multi-Frame Generation funksiyasining rasmiy taqdimot sanasi maʼlum qilinmagan, ammo drayverlardagi tayyorgarlik bu uzoq kutilmasligidan dalolat bermoqda.
…