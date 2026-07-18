Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdi

·29·Texno
Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdi

Hashamatli gadjetlar ishlab chiqaruvchi Vertu kompaniyasi oʻzining yangi Alphafold modelini namoyish etdi. Narxi qariyb 7 ming dollardan boshlanadigan ushbu buklama smartfon oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki yirik kompaniya rahbarlari va top-menejerlar uchun moʻljallangan. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning qimmatbaho materiallarida emas, balki kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qodir sunʼiy intellekt agentidadir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Alphafold modeliga Hermes Agent deb nomlangan maxsus AI tizimi oʻrnatilgan. Ushbu dasturiy taʼminot ochiq kodli Hermes loyihasiga asoslangan boʻlib, u shunchaki soʻrovlarga javob berish bilan cheklanib qolmaydi. Tizim hujjatlarni tahlil qilish, shartnomalarni koʻzdan kechirish, biznes-sayohatlarni rejalashtirish va bir nechta ilovalar oʻrtasida murakkab vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega. Agar sunʼiy intellekt biror topshiriqni bajara olmasa, u soʻrovni avtomatik ravishda inson-konsyerjga yoʻnaltiradi.

Hashamat va texnologiya uygʻunligi

Tashqi koʻrinishidan Alphafold haqiqiy status belgisi hisoblanadi. Qurilma korpusi haqiqiy buzoq terisi va titan detallar bilan bezatilgan. Bu uni shisha yoki plastikdan tayyorlangan ommaviy smartfonlardan, masalan, Samsung Galaxy Z Fold 7 modelidan keskin ajratib turadi. Gadjetning ogʻirligi 264 grammni tashkil etadi, bu esa Samsung flagmanidan (215 gramm) sezilarli darajada ogʻirroqdir. Biroq, uning qayrilgan ramkalari qurilmani ochishda qulaylik yaratadi.

Smartfonning qadogʻi ham oʻziga xos: u zargarlik buyumlari qutisiga oʻxshash katta hajmli gʻilofda keladi. Ichida charm gʻilof va maxsus quvvatlash kabellari alohida tortmalarda joylashtirilgan. Bu Vertu kompaniyasining nafaqat texnika, balki yuqori darajadagi servis va hashamatli tajriba sotishga boʻlgan intilishini koʻrsatadi.

Texnik asos va hamkorlik

Qurilmaning ichki qismlari oʻrganilganda, u 1 100 dollarlik ZTE Nubia Fold modeli bilan juda koʻp oʻxshashliklarga ega ekani maʼlum boʻldi. Sharnirlar dizayni, dinamiklar joylashuvi va barmoq izi skaneri kabi elementlar deyarli bir xil. Hatto dasturiy taʼminot kodlarida ham ZTE identifikatorlari uchraydi. Vertu vakillari ushbu maʼlumotni tasdiqlab, Alphafold platformasi ZTE/Nubia bilan hamkorlikda ishlab chiqilganini bildirishdi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, apparat qismi hamkorlar tomonidan taqdim etilgan boʻlsa-da, hashamatli materiallar, dasturiy taʼminot interfeysi, sifat nazorati va sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish toʻliq Vertu zimmasidadir. Bu kompaniya uchun yangilik emas: 2023-yilda MetaVertu modeli ham xuddi shunday usulda tayyorlangani haqida Wired nashri xabar bergan edi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Vertu Alphafold modeli bilan texnik xarakteristikalar poygasida qatnashmoqchi emas. Kompaniya oʻz mijozlariga — vaqti qimmat boʻlgan rahbarlarga — ularning ish kunini samarali tashkil etadigan raqamli yordamchini taklif qilmoqda. 6 880 dollar evaziga xaridor nafaqat telefon, balki oʻz maqomini taʼkidlovchi va ishlarini yengillashtiruvchi eksklyuziv vositaga ega boʻladi.

VertuAlphafoldSmartfonSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi