Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdi
Hashamatli gadjetlar ishlab chiqaruvchi Vertu kompaniyasi oʻzining yangi Alphafold modelini namoyish etdi. Narxi qariyb 7 ming dollardan boshlanadigan ushbu buklama smartfon oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki yirik kompaniya rahbarlari va top-menejerlar uchun moʻljallangan. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning qimmatbaho materiallarida emas, balki kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qodir sunʼiy intellekt agentidadir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Alphafold modeliga Hermes Agent deb nomlangan maxsus AI tizimi oʻrnatilgan. Ushbu dasturiy taʼminot ochiq kodli Hermes loyihasiga asoslangan boʻlib, u shunchaki soʻrovlarga javob berish bilan cheklanib qolmaydi. Tizim hujjatlarni tahlil qilish, shartnomalarni koʻzdan kechirish, biznes-sayohatlarni rejalashtirish va bir nechta ilovalar oʻrtasida murakkab vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega. Agar sunʼiy intellekt biror topshiriqni bajara olmasa, u soʻrovni avtomatik ravishda inson-konsyerjga yoʻnaltiradi.
Hashamat va texnologiya uygʻunligiTashqi koʻrinishidan Alphafold haqiqiy status belgisi hisoblanadi. Qurilma korpusi haqiqiy buzoq terisi va titan detallar bilan bezatilgan. Bu uni shisha yoki plastikdan tayyorlangan ommaviy smartfonlardan, masalan, Samsung Galaxy Z Fold 7 modelidan keskin ajratib turadi. Gadjetning ogʻirligi 264 grammni tashkil etadi, bu esa Samsung flagmanidan (215 gramm) sezilarli darajada ogʻirroqdir. Biroq, uning qayrilgan ramkalari qurilmani ochishda qulaylik yaratadi.
Smartfonning qadogʻi ham oʻziga xos: u zargarlik buyumlari qutisiga oʻxshash katta hajmli gʻilofda keladi. Ichida charm gʻilof va maxsus quvvatlash kabellari alohida tortmalarda joylashtirilgan. Bu Vertu kompaniyasining nafaqat texnika, balki yuqori darajadagi servis va hashamatli tajriba sotishga boʻlgan intilishini koʻrsatadi.
Texnik asos va hamkorlikQurilmaning ichki qismlari oʻrganilganda, u 1 100 dollarlik ZTE Nubia Fold modeli bilan juda koʻp oʻxshashliklarga ega ekani maʼlum boʻldi. Sharnirlar dizayni, dinamiklar joylashuvi va barmoq izi skaneri kabi elementlar deyarli bir xil. Hatto dasturiy taʼminot kodlarida ham ZTE identifikatorlari uchraydi. Vertu vakillari ushbu maʼlumotni tasdiqlab, Alphafold platformasi ZTE/Nubia bilan hamkorlikda ishlab chiqilganini bildirishdi.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, apparat qismi hamkorlar tomonidan taqdim etilgan boʻlsa-da, hashamatli materiallar, dasturiy taʼminot interfeysi, sifat nazorati va sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish toʻliq Vertu zimmasidadir. Bu kompaniya uchun yangilik emas: 2023-yilda MetaVertu modeli ham xuddi shunday usulda tayyorlangani haqida Wired nashri xabar bergan edi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Vertu Alphafold modeli bilan texnik xarakteristikalar poygasida qatnashmoqchi emas. Kompaniya oʻz mijozlariga — vaqti qimmat boʻlgan rahbarlarga — ularning ish kunini samarali tashkil etadigan raqamli yordamchini taklif qilmoqda. 6 880 dollar evaziga xaridor nafaqat telefon, balki oʻz maqomini taʼkidlovchi va ishlarini yengillashtiruvchi eksklyuziv vositaga ega boʻladi.
…