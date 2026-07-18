Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchi

·23·Dunyo
Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchi

Isroilda falastinlik mahbuslar saqlanadigan yangi qamoqxona atrofini Nil timsohlari bilan o‘rash rejasi katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Buning uchun mamlakat hukumati mazkur hayvonlarning huquqiy maqomini o‘zgartirib, ulardan xavfsizlik maqsadlarida foydalanish imkonini beruvchi qaror qabul qildi.

Ma’lum qilinishicha, Atrof-muhit vaziri Idit Silman Nil timsohlarini himoya qilinadigan turlar ro‘yxatidan chiqarish haqidagi farmonni imzolagan. Endi davlat ushbu sudralib yuruvchilarni maxsus muhofaza tizimlarida qo‘llash huquqiga ega bo‘ladi.

Bu tashabbus Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben Gvir tomonidan ilgari surilgan g‘oya asosida amalga oshirilmoqda. U bir necha oy avval falastinlik mahbuslar uchun quriladigan qamoqxona atrofida timsohlar saqlanadigan himoya hududi tashkil etishni taklif qilgan edi. Ben Gvir bu g‘oya AQSHdagi “Alligator Alkatras” nomi bilan tanilgan muhojirlar markazidan ilhomlanganini aytgan.

Vazir hatto ijtimoiy tarmoqda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan, qo‘lida timsoh yetaklab turgan suratini e’lon qilib, qochishga uringanlar uchun keskin ogohlantiruvchi izoh ham qoldirdi.

Biroq mazkur reja ekologlar va huquqshunoslar tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Mutaxassislar timsohlardan tirik qo‘riqchi sifatida foydalanish ham hayvonlar huquqiga, ham xavfsizlik talablariga zid ekanini ta’kidlamoqda.

Isroil Tabiat va bog‘lar boshqarmasi Nil timsohlari faqat ilmiy tadqiqot va tabiatni muhofaza qilish maqsadida saqlanishi kerakligini bildirdi. Ekologik tashkilotlar esa qamoqxonalarda zamonaviy xavfsizlik texnologiyalaridan foydalanish lozimligini, hayvonlarni esa bunday vazifaga jalb etish mumkin emasligini aytmoqda.

Mutaxassislar yana bir muhim jihatga e’tibor qaratdi. Ularga ko‘ra, qish faslida timsohlarning faolligi keskin pasayadi, shu bois ular doimiy qo‘riqchilik vazifasini bajara olmaydi.

Ayni paytda ushbu reja Isroil jamoatchiligi va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lib, uni amalga oshirish yuzasidan muhokamalar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiTarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiKecha, 21:40Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Kecha, 19:13Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaUgandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaKecha, 19:06Neymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiNeymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiKecha, 18:49Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanKecha, 18:49Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiXitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiKecha, 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?