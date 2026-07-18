Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladi

·21·Texno
Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladi

Koinotni tadqiq qilish va orbital stansiyalarda inson mehnatini yengillatish yoʻlida yangi qadam tashlanmoqda. Amerikaning Icarus Robotics startapi Joy deb nomlangan avtonom uchuvchi platformani 2027-yilning boshida Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha koinotda robototexnika imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, xavfsizlik masalalariga yangicha yondashuvni talab qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joyride-1 missiyasi doirasida parvoz qiladigan ushbu robot stansiya ichida mustaqil harakatlanish, manyovrlar bajarish va ekipaj aʼzolariga kundalik vazifalarda koʻmaklashish uchun moʻljallangan. IXBT.com nashrining xabar berishicha, loyihani amalga oshirishda KULR Technology Group kompaniyasi asosiy hamkor sifatida tanlangan boʻlib, u robotni yuqori texnologiyali akkumulyatorlar bilan taʼminlaydi.

Xavfsizlikning eng yuqori darajasi

Koinot stansiyasi kabi yopiq va cheklangan muhitda ishlaydigan qurilmalar uchun energiya manbalari oʻta qattiq talablarga javob berishi shart. Oddiy sunʼiy yoʻldoshlardan farqli oʻlaroq, insonlar yashaydigan modul ichidagi robotlar yongʻin yoki portlash xavfini nolga tushirishi lozim. Icarus Robotics bosh direktori Ethan Barajasning taʼkidlashicha, bunday tizimlarni ishlab chiqish anʼanaviy batareyalarga qaraganda ancha murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi.

Robotni energiya bilan taʼminlovchi KULR One Space (K1S) akkumulyator tizimlari NASA tomonidan belgilangan barcha xavfsizlik standartlariga mos ravishda loyihalashtirilgan. KULR rahbari Michael Mo ushbu batareyalar aynan Joy robotining oʻlchamlari, shakli va energiya isteʼmoli profiliga moslashtirilishini maʼlum qildi. Taʼkidlash joizki, ushbu texnologiya allaqachon Artemis II missiyasi doirasida sinovdan oʻtgan va oʻzining ishonchliligini isbotlagan.

Kelajakdagi koinot infratuzilmasi

Icarus Robotics texnik direktori Jamie Palmerning soʻzlariga koʻra, orbitada, kelajakda esa Oy va Marsda infratuzilmani rivojlantirish uchun tobora koʻproq avtonom elektromexanik tizimlar talab etiladi. Bu faqatgina yordamchi robotlar bilan cheklanib qolmay, balki uskunalarni yigʻish, texnik xizmat koʻrsatish va tekshirish ishlarini bajaradigan murakkab qurilmalarni ham oʻz ichiga oladi.

Koinotdagi koʻplab tizimlarga qoʻlda xizmat koʻrsatishning imkonsizligi sababli, inson ishtirokisiz ishlay oladigan robotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Joy kabi robotlar kelajakda quyidagi vazifalarni bajarishi kutilmoqda:

  • Stansiya ichidagi muhitni monitoring qilish;
  • Ekipaj uchun zaruriy anjomlarni yetkazib berish;
  • Uskunalarni masofadan turib diagnostika qilish;
  • Favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrish.
Ushbu loyihaning muvaffaqiyati nafaqat XKS ichidagi ish samaradorligini oshiradi, balki uzoq muddatli koinot missiyalari uchun xavfsiz energiya manbalari va avtonom yordamchilar yaratishda yangi davrni ochib beradi.

KoinotNASARobototexnikaTehnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiSunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiBugun, 02:29Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichSerbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichBugun, 02:20AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi