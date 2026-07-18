Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladi
Koinotni tadqiq qilish va orbital stansiyalarda inson mehnatini yengillatish yoʻlida yangi qadam tashlanmoqda. Amerikaning Icarus Robotics startapi Joy deb nomlangan avtonom uchuvchi platformani 2027-yilning boshida Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha koinotda robototexnika imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, xavfsizlik masalalariga yangicha yondashuvni talab qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joyride-1 missiyasi doirasida parvoz qiladigan ushbu robot stansiya ichida mustaqil harakatlanish, manyovrlar bajarish va ekipaj aʼzolariga kundalik vazifalarda koʻmaklashish uchun moʻljallangan. IXBT.com nashrining xabar berishicha, loyihani amalga oshirishda KULR Technology Group kompaniyasi asosiy hamkor sifatida tanlangan boʻlib, u robotni yuqori texnologiyali akkumulyatorlar bilan taʼminlaydi.
Xavfsizlikning eng yuqori darajasiKoinot stansiyasi kabi yopiq va cheklangan muhitda ishlaydigan qurilmalar uchun energiya manbalari oʻta qattiq talablarga javob berishi shart. Oddiy sunʼiy yoʻldoshlardan farqli oʻlaroq, insonlar yashaydigan modul ichidagi robotlar yongʻin yoki portlash xavfini nolga tushirishi lozim. Icarus Robotics bosh direktori Ethan Barajasning taʼkidlashicha, bunday tizimlarni ishlab chiqish anʼanaviy batareyalarga qaraganda ancha murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi.
Robotni energiya bilan taʼminlovchi KULR One Space (K1S) akkumulyator tizimlari NASA tomonidan belgilangan barcha xavfsizlik standartlariga mos ravishda loyihalashtirilgan. KULR rahbari Michael Mo ushbu batareyalar aynan Joy robotining oʻlchamlari, shakli va energiya isteʼmoli profiliga moslashtirilishini maʼlum qildi. Taʼkidlash joizki, ushbu texnologiya allaqachon Artemis II missiyasi doirasida sinovdan oʻtgan va oʻzining ishonchliligini isbotlagan.
Kelajakdagi koinot infratuzilmasiIcarus Robotics texnik direktori Jamie Palmerning soʻzlariga koʻra, orbitada, kelajakda esa Oy va Marsda infratuzilmani rivojlantirish uchun tobora koʻproq avtonom elektromexanik tizimlar talab etiladi. Bu faqatgina yordamchi robotlar bilan cheklanib qolmay, balki uskunalarni yigʻish, texnik xizmat koʻrsatish va tekshirish ishlarini bajaradigan murakkab qurilmalarni ham oʻz ichiga oladi.
Koinotdagi koʻplab tizimlarga qoʻlda xizmat koʻrsatishning imkonsizligi sababli, inson ishtirokisiz ishlay oladigan robotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Joy kabi robotlar kelajakda quyidagi vazifalarni bajarishi kutilmoqda:
- Stansiya ichidagi muhitni monitoring qilish;
- Ekipaj uchun zaruriy anjomlarni yetkazib berish;
- Uskunalarni masofadan turib diagnostika qilish;
- Favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrish.
…