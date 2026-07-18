Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdi

·1·Texno
Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdi

Maʼlumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Databricks kompaniyasi oʻzining bozor qiymatini 188 milliard dollarga yetkazganini eʼlon qildi. Coatue venchur jamgʻarmasi boshchiligidagi yangi investitsiya bosqichi ushbu texnologik gigantning nafaqat maʼlumotlar ombori, balki zamonaviy sunʼiy intellekt (AI) ekotizimining ajralmas qismiga aylanganini tasdiqlamoqda. Bu koʻrsatkich kompaniyani dunyodagi eng qimmat xususiy texnologik startaplar qatoriga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Databricks jalb qilingan investitsiyaning aniq miqdorini ochiqlamagan boʻlsa-da, insayderlar bu raqam taxminan 3 milliard dollarni tashkil etishini bildirmoqda. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniya mablagʻlar hali toʻliq hisob raqamiga kelib tushmasdanoq oʻzining yangi qiymatini eʼlon qildi. Ekspertlarning fikricha, bu investorlarning kompaniyaga boʻlgan yuqori ishonchi va bozorning sunʼiy intellektga asoslangan yechimlarga boʻlgan katta ehtiyoji bilan bogʻliq.

Katta maʼlumotlardan sunʼiy intellekt sari

2013-yilda asos solingan Databricks oʻz faoliyatini korxonalarga bulutli texnologiyalar yordamida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni saqlash va tezkor tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy taʼminot bilan boshlagan edi. Biroq ChatGPT paydo boʻlishidan oldingi davrda (BC - Before ChatGPT) oddiy SaaS provayderi sifatida koʻrilgan kompaniya, soʻnggi bir yarim yil ichida oʻz qiyofasini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda u korporativ mijozlar uchun AI modellarini yaratish va boshqarishda asosiy platformaga aylandi.

Kompaniyaning muvaffaqiyati uning qoʻlida ulkan hajmdagi korporativ maʼlumotlar toʻplanganligi bilan izohlanadi. Kompaniyalar oʻzlarining maxfiy maʼlumotlari asosida AI modellarini oʻqitishni istaganlarida, Databricks ularga xavfsizlik va boshqaruvni taʼminlovchi tayyor yechimlarni taklif qildi. Lakebase kabi AI agentlari uchun maxsus maʼlumotlar bazasi va Unity kabi AI shlyuzlarining ishga tushirilishi kompaniyaning ushbu sohadagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Investitsiyalar ketma-ketligi va bozor tendensiyalari

Databricks soʻnggi yillarda investitsiya jalb qilish boʻyicha oʻziga xos poyga uyushtirdi. Kompaniyaning oʻsish surʼati hayratlanarli:

  • 2024-yil dekabrda 62 milliard dollar baho bilan 10 milliard dollar jalb qilingan;
  • 2025-yil sentyabrda qiymat 100 milliard dollarga yetgan;
  • 2026-yil fevralda esa 134 milliard dollar baho bilan yana 5 milliard dollar sarmoya olingan.
Kompaniyaning bunday tezkor oʻsishi hatto texnologik hamjamiyatda hazillarga ham sabab boʻldi. Koʻpchilik kompaniya investitsiya bosqichlarini belgilash uchun alifbo harflari tugab qolishi (Series AA bosqichigacha yetib borish) haqida memlar tarqatmoqda. Biroq, bu hazillar ortida kompaniyaning real va barqaror texnologik poydevori yotibdi.

Databricks shuningdek, xarajatlarni optimallashtirish maqsadida ochiq kodli modellardan, xususan, Xitoyning ochiq vaznli modellaridan foydalanish tendensiyasini ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Kompaniya dasturlash ishlari uchun Z.ai tomonidan ishlab chiqilgan GLM 5.2 modelini faol targʻib qilmoqda. Kompaniya bosh direktori Ali Ghodsi yaqinda oʻzining 3000 nafar dasturchisi uchun AI xarajatlarini boshqarish boʻyicha ichki test natijalari bilan oʻrtoqlashib, samaradorlikni oshirish yoʻllarini koʻrsatib berdi.

Ushbu yangilik Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mahalliy kompaniyalar katta maʼlumotlar (Big Data) bilan ishlashda Databricks kabi platformalarning tajribasini oʻrganishi, sunʼiy intellektni korporativ boshqaruvga integratsiya qilishda jahon standartlaridan andoza olishi mumkin. Databricks qiymatining 188 milliard dollarga yetishi, global bozorda AI infratuzilmasiga boʻlgan talab hali uzoq vaqt pasaymasligidan dalolat beradi.

DatabricksSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiyaBig Data
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiXalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiBugun, 02:57Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiSunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiBugun, 02:29Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichSerbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichBugun, 02:20AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi