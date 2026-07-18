Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdi
Maʼlumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Databricks kompaniyasi oʻzining bozor qiymatini 188 milliard dollarga yetkazganini eʼlon qildi. Coatue venchur jamgʻarmasi boshchiligidagi yangi investitsiya bosqichi ushbu texnologik gigantning nafaqat maʼlumotlar ombori, balki zamonaviy sunʼiy intellekt (AI) ekotizimining ajralmas qismiga aylanganini tasdiqlamoqda. Bu koʻrsatkich kompaniyani dunyodagi eng qimmat xususiy texnologik startaplar qatoriga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Databricks jalb qilingan investitsiyaning aniq miqdorini ochiqlamagan boʻlsa-da, insayderlar bu raqam taxminan 3 milliard dollarni tashkil etishini bildirmoqda. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniya mablagʻlar hali toʻliq hisob raqamiga kelib tushmasdanoq oʻzining yangi qiymatini eʼlon qildi. Ekspertlarning fikricha, bu investorlarning kompaniyaga boʻlgan yuqori ishonchi va bozorning sunʼiy intellektga asoslangan yechimlarga boʻlgan katta ehtiyoji bilan bogʻliq.
Katta maʼlumotlardan sunʼiy intellekt sari2013-yilda asos solingan Databricks oʻz faoliyatini korxonalarga bulutli texnologiyalar yordamida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni saqlash va tezkor tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy taʼminot bilan boshlagan edi. Biroq ChatGPT paydo boʻlishidan oldingi davrda (BC - Before ChatGPT) oddiy SaaS provayderi sifatida koʻrilgan kompaniya, soʻnggi bir yarim yil ichida oʻz qiyofasini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda u korporativ mijozlar uchun AI modellarini yaratish va boshqarishda asosiy platformaga aylandi.
Kompaniyaning muvaffaqiyati uning qoʻlida ulkan hajmdagi korporativ maʼlumotlar toʻplanganligi bilan izohlanadi. Kompaniyalar oʻzlarining maxfiy maʼlumotlari asosida AI modellarini oʻqitishni istaganlarida, Databricks ularga xavfsizlik va boshqaruvni taʼminlovchi tayyor yechimlarni taklif qildi. Lakebase kabi AI agentlari uchun maxsus maʼlumotlar bazasi va Unity kabi AI shlyuzlarining ishga tushirilishi kompaniyaning ushbu sohadagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Investitsiyalar ketma-ketligi va bozor tendensiyalariDatabricks soʻnggi yillarda investitsiya jalb qilish boʻyicha oʻziga xos poyga uyushtirdi. Kompaniyaning oʻsish surʼati hayratlanarli:
- 2024-yil dekabrda 62 milliard dollar baho bilan 10 milliard dollar jalb qilingan;
- 2025-yil sentyabrda qiymat 100 milliard dollarga yetgan;
- 2026-yil fevralda esa 134 milliard dollar baho bilan yana 5 milliard dollar sarmoya olingan.
Databricks shuningdek, xarajatlarni optimallashtirish maqsadida ochiq kodli modellardan, xususan, Xitoyning ochiq vaznli modellaridan foydalanish tendensiyasini ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Kompaniya dasturlash ishlari uchun Z.ai tomonidan ishlab chiqilgan GLM 5.2 modelini faol targʻib qilmoqda. Kompaniya bosh direktori Ali Ghodsi yaqinda oʻzining 3000 nafar dasturchisi uchun AI xarajatlarini boshqarish boʻyicha ichki test natijalari bilan oʻrtoqlashib, samaradorlikni oshirish yoʻllarini koʻrsatib berdi.
Ushbu yangilik Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mahalliy kompaniyalar katta maʼlumotlar (Big Data) bilan ishlashda Databricks kabi platformalarning tajribasini oʻrganishi, sunʼiy intellektni korporativ boshqaruvga integratsiya qilishda jahon standartlaridan andoza olishi mumkin. Databricks qiymatining 188 milliard dollarga yetishi, global bozorda AI infratuzilmasiga boʻlgan talab hali uzoq vaqt pasaymasligidan dalolat beradi.
…