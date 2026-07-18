Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdi
Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan kundalik muloqotlarimizni yozib olish va transkripsiya qilish odatiy holga aylanib bormoqda. Ayniqsa, sunʼiy intellektga asoslangan qaydlar yozish ilovalari ommalashgani sari, koʻplab foydalanuvchilar oʻz shaxsiy daxlsizligi va suhbatlarining maxfiyligidan xavotirga tusha boshladilar. Wall Street Journal nashrining soʻnggi hisoboti ushbu tendensiyaga qarshi noodatiy kurash usullari paydo boʻlayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Venchur investori Jeremy Levine ushbu muammoga oʻziga xos yechim topdi. U Zoom platformasidagi ismini shunchaki "Jeremy Levine" emas, balki "Jeremy Levine Men transkripsiya yoki yozib olishga rozilik bermayman" deb oʻzgartirdi. Bu kichik hiyla suhbatdoshlarni ogohlantirish va ruxsatsiz yozib olishning oldini olishga qaratilgan. Levine bu kabi doimiy kuzatuvni "ijtimoiy jihatdan qabul qilib boʻlmaydigan xatti-harakat" deb ataydi va u erkin suhbat muhitini butunlay yoʻq qilishini taʼkidlaydi.
Raqamli "qabr" va etik muammolarTechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, hozirda bozorda uchrashuvlarni avtomatik tahlil qiluvchi va matnga aylantiruvchi oʻnlab AI ilovalar mavjud. Masalan, Granola kabi dasturlar nafaqat biznes uchrashuvlarni, balki shaxsiy uchrashuvlarni ham yozib olish uchun ishlatilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar hatto birinchi uchrashuv (date) vaqtida ham suhbatni yozib olib, keyinchalik Claude kabi AI modellari orqali oʻzining qanchalik jozibali yoki hamdard koʻringanini tahlil qilmoqda.
Biroq, bu tendensiya jiddiy huquqiy va axloqiy savollarni keltirib chiqaradi. Koʻp hollarda suhbatdoshlar oʻzlarining har bir soʻzi raqamli xotiraga muhrlanayotganidan bexabar qolishadi. Venchur investori Eric Bahn endilikda har qanday uchrashuv, hatto stol ustida telefon koʻrinmasa ham, yozib olinayotgan boʻlishi mumkinligini taxmin qilishga majbur boʻlayotganini tan oladi.
Mutaxassislar yana bir muhim jihatga eʼtibor qaratishmoqda: "audio chiqindixonasi". Agar har bir uchrashuv, koridor suhbati yoki shaxsiy muloqot transkripsiya qilinsa, bularning barchasini kim oʻqiydi? Oxir-oqibat, hech kim qayta tinglamaydigan va tahlil qilmaydigan ulkan maʼlumotlar bazasi yigʻilib qolishi muloqotning qadrini tushirib yuborishi mumkin.
Oʻzbekiston sharoitida ham masofaviy ish va onlayn uchrashuvlar madaniyati shakllanib borayotgan bir paytda, bunday AI vositalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shaxsiy maʼlumotlar va suhbatlar daxlsizligi nafaqat texnik, balki madaniy va huquqiy masala ekanligini unutmaslik lozim. Hozircha Jeremy Levine kabi foydalanuvchilarning "norozilik manifestlari" ushbu raqamli nazoratga qarshi eng sodda va samarali usullardan biri boʻlib qolmoqda.
…