Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdi

·35·Texno
Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdi

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan kundalik muloqotlarimizni yozib olish va transkripsiya qilish odatiy holga aylanib bormoqda. Ayniqsa, sunʼiy intellektga asoslangan qaydlar yozish ilovalari ommalashgani sari, koʻplab foydalanuvchilar oʻz shaxsiy daxlsizligi va suhbatlarining maxfiyligidan xavotirga tusha boshladilar. Wall Street Journal nashrining soʻnggi hisoboti ushbu tendensiyaga qarshi noodatiy kurash usullari paydo boʻlayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Venchur investori Jeremy Levine ushbu muammoga oʻziga xos yechim topdi. U Zoom platformasidagi ismini shunchaki "Jeremy Levine" emas, balki "Jeremy Levine Men transkripsiya yoki yozib olishga rozilik bermayman" deb oʻzgartirdi. Bu kichik hiyla suhbatdoshlarni ogohlantirish va ruxsatsiz yozib olishning oldini olishga qaratilgan. Levine bu kabi doimiy kuzatuvni "ijtimoiy jihatdan qabul qilib boʻlmaydigan xatti-harakat" deb ataydi va u erkin suhbat muhitini butunlay yoʻq qilishini taʼkidlaydi.

Raqamli "qabr" va etik muammolar

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, hozirda bozorda uchrashuvlarni avtomatik tahlil qiluvchi va matnga aylantiruvchi oʻnlab AI ilovalar mavjud. Masalan, Granola kabi dasturlar nafaqat biznes uchrashuvlarni, balki shaxsiy uchrashuvlarni ham yozib olish uchun ishlatilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar hatto birinchi uchrashuv (date) vaqtida ham suhbatni yozib olib, keyinchalik Claude kabi AI modellari orqali oʻzining qanchalik jozibali yoki hamdard koʻringanini tahlil qilmoqda.

Biroq, bu tendensiya jiddiy huquqiy va axloqiy savollarni keltirib chiqaradi. Koʻp hollarda suhbatdoshlar oʻzlarining har bir soʻzi raqamli xotiraga muhrlanayotganidan bexabar qolishadi. Venchur investori Eric Bahn endilikda har qanday uchrashuv, hatto stol ustida telefon koʻrinmasa ham, yozib olinayotgan boʻlishi mumkinligini taxmin qilishga majbur boʻlayotganini tan oladi.

Mutaxassislar yana bir muhim jihatga eʼtibor qaratishmoqda: "audio chiqindixonasi". Agar har bir uchrashuv, koridor suhbati yoki shaxsiy muloqot transkripsiya qilinsa, bularning barchasini kim oʻqiydi? Oxir-oqibat, hech kim qayta tinglamaydigan va tahlil qilmaydigan ulkan maʼlumotlar bazasi yigʻilib qolishi muloqotning qadrini tushirib yuborishi mumkin.

Oʻzbekiston sharoitida ham masofaviy ish va onlayn uchrashuvlar madaniyati shakllanib borayotgan bir paytda, bunday AI vositalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shaxsiy maʼlumotlar va suhbatlar daxlsizligi nafaqat texnik, balki madaniy va huquqiy masala ekanligini unutmaslik lozim. Hozircha Jeremy Levine kabi foydalanuvchilarning "norozilik manifestlari" ushbu raqamli nazoratga qarshi eng sodda va samarali usullardan biri boʻlib qolmoqda.

ZoomSunʼiy IntellektMaxfiylikClaudeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiXalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiBugun, 02:57Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichSerbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichBugun, 02:20AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi