Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqda
Global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan talabning keskin ortishi kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, AI maʼlumotlar markazlari uchun zarur boʻlgan xotira chiplariga boʻlgan ehtiyoj smartfonlar uchun butlovchi qismlar tanqisligini yuzaga keltirdi va bu qurilmalar narxining koʻtarilishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Counterpoint Research tahliliy markazi maʼlumotlariga koʻra, dunyoning ikkinchi yirik smartfon bozori hisoblangan Hindistonda joriy yilning ikkinchi choragida smartfon yetkazib berish hajmi oʻtgan yilga nisbatan 10 foizga qisqargan. Bu soʻnggi olti yildagi eng keskin pasayish boʻlib, mutaxassislar buni bevosita RAM va doimiy xotira chiplari narxining qimmatlashgani bilan izohlashmoqda.
Xotira chiplari tanqisligi va ishlab chiqaruvchilar strategiyasiSamsung, SK Hynix va Micron kabi chip gigantlari ayni paytda oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira (HBM) chiplariga yoʻnaltirmoqda. Ushbu chiplar AI akseleratorlari uchun juda muhim boʻlib, ularni ishlab chiqarish smartfonlar uchun moʻljallangan standart xotira chiplariga qaraganda ancha foydaliroqdir. Natijada, oddiy isteʼmol elektronikasi uchun butlovchi qismlar hajmi kamayib, ularning tannarxi oshib bormoqda.
Ushbu holat ayniqsa hamyonbop smartfonlar segmentiga qattiq zarba berdi. Hindiston bozorining qariyb 60 foizini 210 dollardan arzon boʻlgan telefonlar tashkil etadi. Xotira chiplari narxi oshishi bilan ishlab chiqaruvchilar ushbu narx oraligʻida qolishga qiynalmoqda, bu esa yetkazib berishning 45 foizgacha kamayishiga olib keldi.
Bozordagi oʻzgarishlar va isteʼmolchilar munosabatiTechCrunch xabariga koʻra, narxlar oshishi isteʼmolchilarning xulq-atvoriga ham taʼsir koʻrsatmoqda. Endilikda foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilash muddatini oʻrtacha 3,5 yildan 4 yilga uzaytirmoqdalar. Biroq, Apple va Samsung kabi premium brendlar bu inqirozdan nisbatan kamroq zarar koʻrmoqda, chunki qimmat qurilmalarni sotib oluvchi qatlam narx oʻzgarishlariga kamroq sezgir.
Xitoy brendlari, jumladan OnePlus, yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlarida yangi mahsulotlar chiqarishni toʻxtatib, asosiy eʼtiborni Hindiston va Xitoy bozorlariga qaratishini maʼlum qildi. Bu kabi oʻzgarishlar global bozorda raqobat muhitini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu tendensiya dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda ham hamyonbop smartfonlar segmenti ommabop ekanini hisobga olsak, global miqyosdagi butlovchi qismlar tanqisligi yaqin oylarda mahalliy doʻkonlardagi narxnavoda ham oʻz aksini topishi ehtimoldan xoli emas.
…