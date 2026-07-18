Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqda

·24·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqda

Global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan talabning keskin ortishi kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, AI maʼlumotlar markazlari uchun zarur boʻlgan xotira chiplariga boʻlgan ehtiyoj smartfonlar uchun butlovchi qismlar tanqisligini yuzaga keltirdi va bu qurilmalar narxining koʻtarilishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Counterpoint Research tahliliy markazi maʼlumotlariga koʻra, dunyoning ikkinchi yirik smartfon bozori hisoblangan Hindistonda joriy yilning ikkinchi choragida smartfon yetkazib berish hajmi oʻtgan yilga nisbatan 10 foizga qisqargan. Bu soʻnggi olti yildagi eng keskin pasayish boʻlib, mutaxassislar buni bevosita RAM va doimiy xotira chiplari narxining qimmatlashgani bilan izohlashmoqda.

Xotira chiplari tanqisligi va ishlab chiqaruvchilar strategiyasi

Samsung, SK Hynix va Micron kabi chip gigantlari ayni paytda oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira (HBM) chiplariga yoʻnaltirmoqda. Ushbu chiplar AI akseleratorlari uchun juda muhim boʻlib, ularni ishlab chiqarish smartfonlar uchun moʻljallangan standart xotira chiplariga qaraganda ancha foydaliroqdir. Natijada, oddiy isteʼmol elektronikasi uchun butlovchi qismlar hajmi kamayib, ularning tannarxi oshib bormoqda.

Ushbu holat ayniqsa hamyonbop smartfonlar segmentiga qattiq zarba berdi. Hindiston bozorining qariyb 60 foizini 210 dollardan arzon boʻlgan telefonlar tashkil etadi. Xotira chiplari narxi oshishi bilan ishlab chiqaruvchilar ushbu narx oraligʻida qolishga qiynalmoqda, bu esa yetkazib berishning 45 foizgacha kamayishiga olib keldi.

Bozordagi oʻzgarishlar va isteʼmolchilar munosabati

TechCrunch xabariga koʻra, narxlar oshishi isteʼmolchilarning xulq-atvoriga ham taʼsir koʻrsatmoqda. Endilikda foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilash muddatini oʻrtacha 3,5 yildan 4 yilga uzaytirmoqdalar. Biroq, Apple va Samsung kabi premium brendlar bu inqirozdan nisbatan kamroq zarar koʻrmoqda, chunki qimmat qurilmalarni sotib oluvchi qatlam narx oʻzgarishlariga kamroq sezgir.

Xitoy brendlari, jumladan OnePlus, yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlarida yangi mahsulotlar chiqarishni toʻxtatib, asosiy eʼtiborni Hindiston va Xitoy bozorlariga qaratishini maʼlum qildi. Bu kabi oʻzgarishlar global bozorda raqobat muhitini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu tendensiya dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda ham hamyonbop smartfonlar segmenti ommabop ekanini hisobga olsak, global miqyosdagi butlovchi qismlar tanqisligi yaqin oylarda mahalliy doʻkonlardagi narxnavoda ham oʻz aksini topishi ehtimoldan xoli emas.

SmartfonSunʼiy IntellektTexnologiyaSamsungApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaAMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:28Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiBugun, 01:26Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiIntel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiBugun, 00:56Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiBugun, 00:53Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi