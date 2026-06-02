Rossiya aviatsiyasi uchun yaqin 10 yilda 500 ta yangi samolyot kerak boʻladi
Rossiya aviakompaniyalari yaqin 10–12 yil ichida taxminan 500 ta yangi yoʻlovchi samolyotiga ehtiyoj sezadi. Bunday prognozni Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) bosh direktori Vadim Badexa maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu hisob-kitoblar tashuvchilarning prognozlari va xorijiy havo kemalarining bosqichma-bosqich foydalanishdan chiqarilishiga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
OAK rahbari Rossiya aviatsiya sanoati bunday hajmdagi yetkazib berishni taʼminlashga qodir ekanini taʼkidladi. Fuqaro aviatsiyasi laynerlarining birinchi partiyasi uchun shartnomalar imzolangan va ular hozirda ishlab chiqarish jarayonida. Keyingi buyurtmalar boʻyicha esa aviakompaniyalar bilan hamkorlikning asosiy parametrlari kelishib olingan boʻlib, endilikda ushbu kelishuvlar rasmiy kontraktlar bilan mustahkamlanishi kutilmoqda.
Aviatsiya parkini yangilashda mahalliy yangi samolyotlar asosiy rolni oʻynashi koʻzda tutilgan. Hozirgi vaqtda MS-21 va SJ-100 modellarining sertifikatlash sinovlari davom etmoqda. Yaqin istiqbolda esa mintaqaviy Il-114-300 samolyoti uchun sertifikat olish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, toʻliq import oʻrnini bosuvchi uskunalar bilan jihozlangan modernizatsiya qilingan Tu-214 modeli ham tegishli ruxsatnomalarni qoʻlga kiritgan.
Badexaning taʼkidlashicha, joriy investitsiya dasturi muvaffaqiyatli yakunlansa, 500 ta samolyot ishlab chiqarish real vazifaga aylanadi. Rossiya dunyodagi aviatsiya texnikasini yaratishning toʻliq sikliga — loyihalashtirishdan tortib, butlovchi qismlar va tayyor havo kemalarini ishlab chiqarishgacha boʻlgan imkoniyatga ega kam sonli davlatlardan biri boʻlib qolmoqda.
…