Rossiya aviatsiyasi uchun yaqin 10 yilda 500 ta yangi samolyot kerak boʻladi

·68·Texno
Rossiya aviatsiyasi uchun yaqin 10 yilda 500 ta yangi samolyot kerak boʻladi

Rossiya aviakompaniyalari yaqin 10–12 yil ichida taxminan 500 ta yangi yoʻlovchi samolyotiga ehtiyoj sezadi. Bunday prognozni Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) bosh direktori Vadim Badexa maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu hisob-kitoblar tashuvchilarning prognozlari va xorijiy havo kemalarining bosqichma-bosqich foydalanishdan chiqarilishiga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OAK rahbari Rossiya aviatsiya sanoati bunday hajmdagi yetkazib berishni taʼminlashga qodir ekanini taʼkidladi. Fuqaro aviatsiyasi laynerlarining birinchi partiyasi uchun shartnomalar imzolangan va ular hozirda ishlab chiqarish jarayonida. Keyingi buyurtmalar boʻyicha esa aviakompaniyalar bilan hamkorlikning asosiy parametrlari kelishib olingan boʻlib, endilikda ushbu kelishuvlar rasmiy kontraktlar bilan mustahkamlanishi kutilmoqda.

Aviatsiya parkini yangilashda mahalliy yangi samolyotlar asosiy rolni oʻynashi koʻzda tutilgan. Hozirgi vaqtda MS-21 va SJ-100 modellarining sertifikatlash sinovlari davom etmoqda. Yaqin istiqbolda esa mintaqaviy Il-114-300 samolyoti uchun sertifikat olish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, toʻliq import oʻrnini bosuvchi uskunalar bilan jihozlangan modernizatsiya qilingan Tu-214 modeli ham tegishli ruxsatnomalarni qoʻlga kiritgan.

Badexaning taʼkidlashicha, joriy investitsiya dasturi muvaffaqiyatli yakunlansa, 500 ta samolyot ishlab chiqarish real vazifaga aylanadi. Rossiya dunyodagi aviatsiya texnikasini yaratishning toʻliq sikliga — loyihalashtirishdan tortib, butlovchi qismlar va tayyor havo kemalarini ishlab chiqarishgacha boʻlgan imkoniyatga ega kam sonli davlatlardan biri boʻlib qolmoqda.

AviatsiyaRossiyaMS-21TexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin