Pacific Fusion termoyadroviy energetikada yangi rekord oʻrnatdi

·68·Texno
Pacific Fusion termoyadroviy energetikada yangi rekord oʻrnatdi

Pacific Fusion kompaniyasi oʻzining yangi pulser moduli prototipini namoyish etdi. Ushbu qurilma bor-yoʻgʻi 80 nanosekund ichida 440 gigavatt quvvat hosil qilishga qodir. Mazkur muvaffaqiyat kompaniyaga oʻzining ilk namoyish termoyadroviy elektr stansiyasi qurilishini boshlash imkonini beradi. Qurilish ishlari joriy yilning yoz faslida start olishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʻlum qilishicha, yuk konteyneri hajmidagi ushbu prototipning muvaffaqiyatli sinovlari 1 milliard dollardan ortiq boʻlgan Series A investitsiya raundining navbatdagi qismini faollashtirdi. Pacific Fusion hozirda dunyodagi eng koʻp moliyalashtirilgan termoyadroviy startaplardan biri hisoblanadi. Bunday moliyaviy model kompaniya rahbariyatiga doimiy sarmoya qidirishdan koʻra, butun eʻtiborni texnik yutuqlarga qaratish imkonini bermoqda.

Pacific Fusion inersial termoyadroviy sintez usulidan foydalanmoqda. Reaktor tarkibidagi 156 ta pulser moduli oʻta kuchli elektr energiyasini kichik yoqilgʻi nishoniga yoʻnaltiradi. Bu jarayon oʻchirgich oʻlchamidagi yoqilgʻi kapsulasi atrofida kuchli magnit maydonini hosil qilib, uni atomlar birlashguncha va ulkan energiya ajralib chiqquncha siqadi.

Hozirgi kunda inersial sintez — sarflanganidan koʻra koʻproq energiya olish imkonini bergan yagona usuldir. Avvalroq bunday natijaga faqat Lawrence Livermore National Laboratory qoshidagi NIF laboratoriyasida erishilgan edi. Biroq, NIF qimmatbaho lazerlardan foydalangan boʻlsa, Pacific Fusion arzonroq elektr kalitlari va kondensatorlar yordamida xarajatlarni kamaytirishni maqsad qilgan.

Kompaniyaning navbatdagi asosiy vazifasi — prototipni toʻliq hajmdagi pulser moduligacha kengaytirishdir. Pacific Fusion asoschilarining soʻzlariga koʻra, yangi stansiya oʻz faoliyati uchun sarflanadigan energiyadan koʻproq elektr ishlab chiqarishi kerak. Bu natija hali hech bir xususiy kompaniya tomonidan qayd etilmagan tarixiy yutuq boʻladi.

Pacific FusionTermoyadroviy EnergiyaTexnologiyaStartapEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin