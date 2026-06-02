Yandex divanda oʻtirgan odamni ham aniqlaydigan aqlli datchikni taqdim etdi

·56·Texno
Yandex divanda oʻtirgan odamni ham aniqlaydigan aqlli datchikni taqdim etdi

Yandex kompaniyasi aqlli uy ekotizimini kengaytirib, yangi turdagi ishtirok datchigini (presence sensor) namoyish etdi. Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, standart harakat datchiklaridan farqli oʻlaroq, ushbu qurilma nafaqat faollikni, balki xonadagi odamlarning aniq joylashuvini ham aniqlay oladi. Bu esa avtomatlashtirishning yanada murakkab va moslashuvchan ssenariylarini yaratish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning ishlash asosi millimetrli diapazondagi radar sensoriga tayanadi. U toʻlqinlarning qaytishini tahlil qilish orqali boʻshliqni skanerlaydi, natijada inson harakatsiz holatda boʻlsa ham — masalan, kitob oʻqiyotgan yoki televizor koʻrayotgan boʻlsa ham — uning borligini qayd eta oladi. Datchik bir xonaning oʻzida uchta turli zonani kuzatish qobiliyatiga ega.

Mazkur funksiya yorugʻlik va iqlim nazoratini xonaning turli qismlari uchun alohida sozlash imkonini beradi. Masalan, chiroq faqat ish stoli atrofida odam boʻlgandagina yonishi yoki yotoqxonada inson karvotta yotganida harorat avtomatik ravishda pasayishi mumkin. Deteksiya zonalarini boshqarish «Дом с Алисой» ilovasi orqali amalga oshiriladi.

Datchikni shunday sozlash mumkinki, uyda hech kim boʻlmasligi kerak boʻlgan vaqtda begona shaxs aniqlansa, tizim smartfonga bildirishnoma yuboradi, qoʻngʻiroq qiladi yoki SMS yozadi. Yangi qurilma Matter over Wi-Fi standartini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa aqlli uyning lokal ssenariylarini internetsiz ham ishlashini taʼminlaydi.

Qurilmani devorga, shiftga yoki stol ustiga oʻrnatish mumkin. Uning koʻrish burchagi 120 darajani, taʼsir doirasi esa 8 metrgacha boʻlgan masofani tashkil etadi. Ushbu texnologiya aqlli uy tizimlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

YandexAqlli UyTexnologiyaGadjetMatter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin