Impulse Space startapi muhandislarni yollash uchun 500 million dollar jalb qildi

·65·Texno
Impulse Space startapi muhandislarni yollash uchun 500 million dollar jalb qildi

SpaceX kompaniyasining dvigatellar boʻyicha afsonaviy mutaxassisi Tom Mueller tomonidan asos solingan Impulse Space startapi 500 million dollarlik D seriyali investitsiya raundini yakunlaganini eʼlon qildi. 137 Ventures va BANNER VC boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish bosqichida Founders Fund, Lux Capital va Linse Capital kabi yirik fondlar ham ishtirok etdi. Mazkur mablagʻlar kompaniya shtatini 200 nafargacha yangi xodim bilan kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Impulse Space koinotdagi harakatchanlik texnologiyalariga ixtisoslashgan boʻlib, hozirda AQSH Kosmik kuchlari uchun moʻljallangan Mira platformasi hamda sunʼiy yoʻldoshlarni yuqori orbitalarga tezkor yetkazib beruvchi Helios apparati ustida ishlamoqda. Kompaniya prezidenti Eric Romo TechCrunch nashriga bergan intervyusida, yangi kapital koinot qurilmalarini ishlab chiqarish va sinovdan oʻtkazish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qilishini taʼkidladi.

Bugungi kunda koʻplab texnologik kompaniyalar sunʼiy intellektga tayanayotgan boʻlsa-da, Impulse Space muhandislik masalalarida inson omiliga ustunlik bermoqda. Romoning soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot jamoalari AI vositalaridan foydalanishni boshlagan, biroq murakkab apparat vositalarini (hardware) loyihalashda deep learning modellari hali yetarli darajada rivojlanmagan. Uning fikricha, internetda LLM modellarni oʻqitish uchun matn va kodlar koʻp boʻlsa-da, maxfiy muhandislik chizmalari va texnik maʼlumotlar yetishmaydi.

Kompaniya oʻz faoliyatini dvigatel qurishdan boshlab, toʻliq koinot apparatlari ishlab chiqarishga oʻtdi. Bu esa konstruksiya va parvoz kompyuterlari boʻyicha koʻproq mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli Impulse Space oʻz ofislarini kengaytirib, Kolorado kabi aerokosmik isteʼdodlar markazlarida yangi xodimlarni qidirmoqda. Yil yakuniga qadar kompaniya oʻzining navbatdagi Mira missiyasini koinotga uchirishni rejalashtirgan.

Impulse SpaceSpaceXKoinotSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin