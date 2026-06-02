ZeroDrift sunʻiy intellekt xavfsizligini taʻminlash uchun 10 mln dollar jalb qildi
Katta korporatsiyalar oʻzlarining sunʻiy intellekt (AI) tizimlaridagi nosozliklarni bartaraf etishga urinayotgan bir paytda, boshqaruv va nazorat masalasi asosiy muammoga aylandi. Baʻzi kompaniyalar bu borada ikki tomonlama yondashuvni qoʻllamoqda: birinchi model soʻrovlarni qayta ishlasa, ikkinchi model birinchisini xatolardan himoya qiladi. Seshanba kuni 10 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilganini eʻlon qilgan ZeroDrift startapi aynan shu yoʻnalishda xizmat koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ZeroDrift tizimi AI modellari va yakuniy foydalanuvchilar oʻrtasida joylashib, muvofiqlik (compliance) talablariga zid boʻlgan xabarlarni aniqlaydi va ularni almashtiradi. Bir sunʻiy intellekt tizimini boshqasining xatolarini tuzatish uchun qurish gʻalati tuyulishi mumkin, biroq ZeroDrift arxitekturasi bir qancha afzalliklarga ega. Tizim SOC 2 yoki GDPR kabi standartlarni qoʻllaydigan anʻanaviy dasturlar orqali ishga tushadi va faqat xabar belgilanganidan keyingina LLM (katta til modeli) uni qayta tahrirlaydi.
Kompaniya bosh direktori Kumesh Aroomoogan’ning soʻzlariga koʻra, tizim qaysi soha tartibga solinishi va qaysi qoida buzilganini aniq belgilab beradi, shundan soʻng LLM xabarni xavfsiz koʻrinishga keltiradi. Muhimi, ushbu jarayon OpenAI yoki Anthropic kabi yirik laboratoriyalarning standart modellariga qaraganda kamroq kechikish (latency) va yuqori ishonchlilik bilan ishlaydi.
Hozirda ushbu texnologiya asosan chatbotlar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kelajakda u inson koʻzi tushmaydigan avtomatlashtirilgan tizimlar ichidagi xabarlarni ham nazorat qilishi kutilmoqda. Investorlar orasida a16z Speedrun va Reign Ventures kabi nomlar borligi ushbu mahsulotga boʻlgan talab yuqori ekanligidan dalolat beradi. Aroomoogan’ning taʻkidlashicha, investitsiya raundi rekord darajadagi qisqa vaqt — uch hafta ichida yakunlangan.
…