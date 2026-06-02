ZeroDrift sunʻiy intellekt xavfsizligini taʻminlash uchun 10 mln dollar jalb qildi

·47·Texno
ZeroDrift sunʻiy intellekt xavfsizligini taʻminlash uchun 10 mln dollar jalb qildi

Katta korporatsiyalar oʻzlarining sunʻiy intellekt (AI) tizimlaridagi nosozliklarni bartaraf etishga urinayotgan bir paytda, boshqaruv va nazorat masalasi asosiy muammoga aylandi. Baʻzi kompaniyalar bu borada ikki tomonlama yondashuvni qoʻllamoqda: birinchi model soʻrovlarni qayta ishlasa, ikkinchi model birinchisini xatolardan himoya qiladi. Seshanba kuni 10 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilganini eʻlon qilgan ZeroDrift startapi aynan shu yoʻnalishda xizmat koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ZeroDrift tizimi AI modellari va yakuniy foydalanuvchilar oʻrtasida joylashib, muvofiqlik (compliance) talablariga zid boʻlgan xabarlarni aniqlaydi va ularni almashtiradi. Bir sunʻiy intellekt tizimini boshqasining xatolarini tuzatish uchun qurish gʻalati tuyulishi mumkin, biroq ZeroDrift arxitekturasi bir qancha afzalliklarga ega. Tizim SOC 2 yoki GDPR kabi standartlarni qoʻllaydigan anʻanaviy dasturlar orqali ishga tushadi va faqat xabar belgilanganidan keyingina LLM (katta til modeli) uni qayta tahrirlaydi.

Kompaniya bosh direktori Kumesh Aroomoogan’ning soʻzlariga koʻra, tizim qaysi soha tartibga solinishi va qaysi qoida buzilganini aniq belgilab beradi, shundan soʻng LLM xabarni xavfsiz koʻrinishga keltiradi. Muhimi, ushbu jarayon OpenAI yoki Anthropic kabi yirik laboratoriyalarning standart modellariga qaraganda kamroq kechikish (latency) va yuqori ishonchlilik bilan ishlaydi.

Hozirda ushbu texnologiya asosan chatbotlar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kelajakda u inson koʻzi tushmaydigan avtomatlashtirilgan tizimlar ichidagi xabarlarni ham nazorat qilishi kutilmoqda. Investorlar orasida a16z Speedrun va Reign Ventures kabi nomlar borligi ushbu mahsulotga boʻlgan talab yuqori ekanligidan dalolat beradi. Aroomoogan’ning taʻkidlashicha, investitsiya raundi rekord darajadagi qisqa vaqt — uch hafta ichida yakunlangan.

Sunʻiy IntellektZeroDriftStartapTexnologiyaLLM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin