Rossiyada VPN cheklovlari dasturchilar ishiga toʻsqinlik qilmoqda

·41·Texno
Rossiyada VPN cheklovlari dasturchilar ishiga toʻsqinlik qilmoqda

Rossiyada VPN-trafikning cheklanishi ochiq kodli dasturiy taʼminot va xalqaro platformalar bilan ishlovchi IT-kompaniyalar uchun jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqara boshladi. Soha vakillarining soʻzlariga koʻra, muammolar nafaqat alohida servislarga, balki butun ishlab chiqish infratuzilmasiga daxldor boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda dasturchilar kundalik faoliyatida foydalanadigan kod repozitoriylari, ochiq kutubxonalar, bulutli muhitlar va versiyalarni boshqarish tizimlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Cheklovlar tufayli ulanishning uzilishi, maʼlumot yuklash tezligining pasayishi hamda kodni sinxronizatsiya qilishda xatoliklar koʻpaygan.

Natijada, ilgari bir necha daqiqada avtomatik tarzda bajarilgan jarayonlar endilikda soatlab vaqt talab qilmoqda va mutaxassislarning qoʻlda aralashuviga ehtiyoj tugʻdirmoqda. Ayniqsa, mahsulotlari 50–90 foizgacha open source yechimlariga asoslangan kompaniyalar bu vaziyatdan koʻproq zarar koʻrmoqda.

Ekspertlar axborot xavfsizligi borasidagi xatarlardan ham ogohlantirmoqda. Koʻplab tashkilotlarda VPN nafaqat tashqi servislarga kirish, balki xodimlarning korporativ infratuzilmaga xavfsiz ulanishi uchun ham qoʻllaniladi. Bunday kanallardagi nosozliklar masofaviy ish tartibini murakkablashtirib, IT-xizmatlariga tushadigan yuklamani oshirmoqda.

RossiyaVPNIT-texnologiyalarOpen SourceDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin