Noctua va Carbiceʼdan inqilobiy yangilik: Vaqt oʻtishi bilan yaxshilanuvchi termoyostiqchalar
Taniqli sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi vertikal yoʻnaltirilgan uglerod nanotubalari asosidagi termointerfeyslarga ixtisoslashgan Amerikaning Carbice kompaniyasi bilan uzoq muddatli hamkorlikni eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida Noctua shaxsiy kompyuterlarni mustaqil yigʻuvchilar bozori uchun Carbice mahsulotlarining eksklyuziv chakana distribyutoriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hamkorlikning ilk mahsuloti AMD Ryzen protsessorlarining AM5 va AM4 soketlari uchun moʻljallangan Noctua NT-CP1AM5/4 termoyostiqchasi boʻladi. Yangi mahsulot 2026-yilning 2-iyunidan 6-iyuniga qadar Taybeyda boʻlib oʻtadigan Computex 2026 koʻrgazmasida keng jamoatchilikka namoyish etilishi rejalashtirilgan.
Anʼanaviy termopastalardan farqli oʻlaroq, ushbu yechim ikki qavatli polimer qoplama orasiga joylashtirilgan uglerod nanotubalari massivlaridan foydalanadi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bunday konstruksiya yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligini taʼminlaydi, protsessorlar bilan mukammal moslashadi va oʻrnatish vaqtida termointerfeysning siljib ketish xavfini kamaytiradi.
Yangi texnologiyaning asosiy xususiyati shundaki, yostiqchaning xarakteristikalari vaqt oʻtishi bilan qurib qolish yoki yorilish natijasida yomonlashmaydi. Aksincha, koʻp sonli qizish va sovish davrlaridan soʻng yuzalar orasidagi kontakt yanada yaxshilanadi. Uglerod nanotubalari asta-sekin sirt mikrotuzilishiga moslashib, issiqlik uzatish tezligini oshirib boradi.
Noctua NT-CP1AM5/4 mahsulotini termointerfeysni vaqti-vaqti bilan yangilab turishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun ideal muqobil sifatida taqdim etmoqda. Sotuvlar 2026-yilning sentyabr oyida boshlanishi kutilmoqda, biroq yangilikning narxi hozircha ochiqlanmagan.
…