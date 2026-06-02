Noctua va Carbiceʼdan inqilobiy yangilik: Vaqt oʻtishi bilan yaxshilanuvchi termoyostiqchalar

·42·Texno
Noctua va Carbiceʼdan inqilobiy yangilik: Vaqt oʻtishi bilan yaxshilanuvchi termoyostiqchalar

Taniqli sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi vertikal yoʻnaltirilgan uglerod nanotubalari asosidagi termointerfeyslarga ixtisoslashgan Amerikaning Carbice kompaniyasi bilan uzoq muddatli hamkorlikni eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida Noctua shaxsiy kompyuterlarni mustaqil yigʻuvchilar bozori uchun Carbice mahsulotlarining eksklyuziv chakana distribyutoriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hamkorlikning ilk mahsuloti AMD Ryzen protsessorlarining AM5 va AM4 soketlari uchun moʻljallangan Noctua NT-CP1AM5/4 termoyostiqchasi boʻladi. Yangi mahsulot 2026-yilning 2-iyunidan 6-iyuniga qadar Taybeyda boʻlib oʻtadigan Computex 2026 koʻrgazmasida keng jamoatchilikka namoyish etilishi rejalashtirilgan.

Anʼanaviy termopastalardan farqli oʻlaroq, ushbu yechim ikki qavatli polimer qoplama orasiga joylashtirilgan uglerod nanotubalari massivlaridan foydalanadi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bunday konstruksiya yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligini taʼminlaydi, protsessorlar bilan mukammal moslashadi va oʻrnatish vaqtida termointerfeysning siljib ketish xavfini kamaytiradi.

Yangi texnologiyaning asosiy xususiyati shundaki, yostiqchaning xarakteristikalari vaqt oʻtishi bilan qurib qolish yoki yorilish natijasida yomonlashmaydi. Aksincha, koʻp sonli qizish va sovish davrlaridan soʻng yuzalar orasidagi kontakt yanada yaxshilanadi. Uglerod nanotubalari asta-sekin sirt mikrotuzilishiga moslashib, issiqlik uzatish tezligini oshirib boradi.

Noctua NT-CP1AM5/4 mahsulotini termointerfeysni vaqti-vaqti bilan yangilab turishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun ideal muqobil sifatida taqdim etmoqda. Sotuvlar 2026-yilning sentyabr oyida boshlanishi kutilmoqda, biroq yangilikning narxi hozircha ochiqlanmagan.

NoctuaCarbiceTermopastaAMD RyzenTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin