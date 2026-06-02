Eski An-24 va An-26 oʻrnini bosuvchi Il-114-300 samolyotlari 2026-yilda chiqadi

·51·Texno
Eski An-24 va An-26 oʻrnini bosuvchi Il-114-300 samolyotlari 2026-yilda chiqadi

Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) maʼlumotlariga koʻra, Rossiyaning yangi Il-114-300 mintaqaviy yoʻlovchi samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish 2026-yildan boshlanadi. Korporatsiya rahbari Vadim Badexa talabga qarab yiliga 6 tadan 12 tagacha havo kemasi ishlab chiqarish rejalashtirilayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda ushbu rusumdagi ilk samolyotlar partiyasini sotib olish uchun bir nechta hududlar daʼvogarlik qilmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, birinchi Il-114-300 layneri Arxangelsk viloyatiga topshirilishi kutilmoqda. OAK mutasaddilari mavjud ichki talabni toʻliq qondirish imkoniyati borligini taʼkidlamoqda.

Il-114-300 — bu Il-114 modelining chuqur modernizatsiya qilingan varianti boʻlib, u ichki va mintaqaviy yoʻnalishlar uchun moʻljallangan. Layner 68 nafar yoʻlovchini tashishga qodir va maksimal yuk bilan 1400 km masofagacha parvoz qila oladi. Uning asosiy ustunligi kichik, qisqa va hatto tuproqli uchish-qoʻnish yoʻlaklaridan foydalana olishidir.

Yangi havo kemasi maʼnan eskirgan An-24 va An-26 samolyotlari, shuningdek, xorijning ATR-72 va Bombardier Dash 8 modellarining oʻrnini bosishi kutilmoqda. Samolyot toʻliq Rossiya tizimlari, jumladan, TV7-117ST-01 turbovintli dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, Arktika sharoitida ham ishlashga moslashtirilgan.

AviatsiyaIl-114-300RossiyaTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin