Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldi

·34·Texno
Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldi

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi yetakchi Intel kompaniyasi oʻzining yangi avlod protsessorlari — Nova Lake turkumini taqdim etish borasidagi rejalariga jiddiy oʻzgartirishlar kiritdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar Core Ultra 400 seriyasiga kiruvchi ushbu chiplarni joriy yilda yoki hatto kelasi yili ham kutmasliklari kerak. Bu kutilmagan qaror texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Videocardz nashri tomonidan qoʻlga kiritilgan maʼlumotlarga koʻra, Nova Lake protsessorlari rasman Core Ultra Series 4 brendi ostida bozorga chiqadi. Garchi avvalroq ushbu chiplarning tezroq namoyish etilishi kutilgan boʻlsa-da, manbalar birinchi modellarning debyuti faqatgina 2027-yilning birinchi choragiga rejalashtirilganini tasdiqlamoqda. Bu Intel tarixidagi eng uzoq kutilgan va boʻlib-boʻlib amalga oshiriladigan ishga tushirish jarayonlaridan biri boʻlishi mumkin.

Ishga tushirish bosqichlari va texnik xususiyatlar

Yangi avlod protsessorlarining bozorga chiqishi bir necha bosqichga boʻlingan. 2027-yilning dastlabki oylarida NVL-S 28C DS indeksli, yaʼni 28 ta yadroli va bitta chipletga ega boʻlgan ish stoli modellari sotuvga chiqadi. Eʼtiborli jihati shundaki, bu safar Intel anʼanaga zid ravishda birinchi boʻlib koʻpaytirgichi bloklangan (K indeksi boʻlmagan) modellarni taqdim etadi.

Shundan soʻng, rejaga muvofiq quyidagi modellar navbatma-navbat chiqariladi:

  • 2027-yilning ikkinchi choragida: NVL-S 28C K (overkloking imkoniyatiga ega 28 yadroli flagmanlar);
  • Xuddi shu davr oxirida: 8 va 16 yadroli nisbatan arzonroq modellar;
  • 2027-yilning may va sentyabr oylari oraligʻida: Eng yuqori quvvatli, ikki chipletli va 52 yadroli NVL-S 52C DS modellari.
Ekspertlarning fikricha, bunday uzoq muddatli va choʻzilgan grafik shaxsiy kompyuterlar bozoridagi hozirgi beqaror vaziyat bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Intel oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish va bozordagi talabga moslashish uchun shunday strategiyani tanlagan koʻrinadi.

Bozordagi oʻrni va raqobat

Oʻzbekiston bozorida ham Intel mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, ushbu kechikish mahalliy foydalanuvchilar va tizim yigʻuvchilarning rejalariga ham taʼsir koʻrsatishi tayin. Hozircha foydalanuvchilar mavjud Core Ultra va yaqin orada chiqishi kutilayotgan oraliq avlodlar bilan kifoyalanishlariga toʻgʻri keladi.

Garchi Nova Lake logotiplari va brending tafsilotlari allaqachon maʼlum boʻlgan boʻlsa-da, texnik jihatdan bu chiplar Intel uchun katta sakrash boʻlishi kutilmoqda. 52 yadrogacha boʻlgan quvvat va yangi arxitektura kompaniyaga NVIDIA va AMD kabi raqobatchilar bilan kurashda ustunlik berishi kerak, biroq 2027-yilgacha boʻlgan vaqt oraligʻida raqobatchilar ham toʻxtab turmasligi aniq.

Xulosa qilib aytganda, Intel Nova Lake loyihasi kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasining bir qismi boʻlib, uning toʻliq quvvat bilan ishlashini koʻrish uchun yana kamida ikki yarim yil kutishimiz kerak boʻladi.

IntelNova LakeCore UltraProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaAMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:28Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiBugun, 01:26Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiBugun, 00:53Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi