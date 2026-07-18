Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldi
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi yetakchi Intel kompaniyasi oʻzining yangi avlod protsessorlari — Nova Lake turkumini taqdim etish borasidagi rejalariga jiddiy oʻzgartirishlar kiritdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar Core Ultra 400 seriyasiga kiruvchi ushbu chiplarni joriy yilda yoki hatto kelasi yili ham kutmasliklari kerak. Bu kutilmagan qaror texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Videocardz nashri tomonidan qoʻlga kiritilgan maʼlumotlarga koʻra, Nova Lake protsessorlari rasman Core Ultra Series 4 brendi ostida bozorga chiqadi. Garchi avvalroq ushbu chiplarning tezroq namoyish etilishi kutilgan boʻlsa-da, manbalar birinchi modellarning debyuti faqatgina 2027-yilning birinchi choragiga rejalashtirilganini tasdiqlamoqda. Bu Intel tarixidagi eng uzoq kutilgan va boʻlib-boʻlib amalga oshiriladigan ishga tushirish jarayonlaridan biri boʻlishi mumkin.
Ishga tushirish bosqichlari va texnik xususiyatlarYangi avlod protsessorlarining bozorga chiqishi bir necha bosqichga boʻlingan. 2027-yilning dastlabki oylarida NVL-S 28C DS indeksli, yaʼni 28 ta yadroli va bitta chipletga ega boʻlgan ish stoli modellari sotuvga chiqadi. Eʼtiborli jihati shundaki, bu safar Intel anʼanaga zid ravishda birinchi boʻlib koʻpaytirgichi bloklangan (K indeksi boʻlmagan) modellarni taqdim etadi.
Shundan soʻng, rejaga muvofiq quyidagi modellar navbatma-navbat chiqariladi:
- 2027-yilning ikkinchi choragida: NVL-S 28C K (overkloking imkoniyatiga ega 28 yadroli flagmanlar);
- Xuddi shu davr oxirida: 8 va 16 yadroli nisbatan arzonroq modellar;
- 2027-yilning may va sentyabr oylari oraligʻida: Eng yuqori quvvatli, ikki chipletli va 52 yadroli NVL-S 52C DS modellari.
Bozordagi oʻrni va raqobatOʻzbekiston bozorida ham Intel mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, ushbu kechikish mahalliy foydalanuvchilar va tizim yigʻuvchilarning rejalariga ham taʼsir koʻrsatishi tayin. Hozircha foydalanuvchilar mavjud Core Ultra va yaqin orada chiqishi kutilayotgan oraliq avlodlar bilan kifoyalanishlariga toʻgʻri keladi.
Garchi Nova Lake logotiplari va brending tafsilotlari allaqachon maʼlum boʻlgan boʻlsa-da, texnik jihatdan bu chiplar Intel uchun katta sakrash boʻlishi kutilmoqda. 52 yadrogacha boʻlgan quvvat va yangi arxitektura kompaniyaga NVIDIA va AMD kabi raqobatchilar bilan kurashda ustunlik berishi kerak, biroq 2027-yilgacha boʻlgan vaqt oraligʻida raqobatchilar ham toʻxtab turmasligi aniq.
Xulosa qilib aytganda, Intel Nova Lake loyihasi kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasining bir qismi boʻlib, uning toʻliq quvvat bilan ishlashini koʻrish uchun yana kamida ikki yarim yil kutishimiz kerak boʻladi.
…