Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildi

·34·Texno
Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildi

AQShning San-Fransisko shahri rasmiylari Apple va Google kompaniyalaridan oʻz ilovalar doʻkonlaridan odamlarning suratlarini raqamli usulda oʻzgartirib, ularni kiyimsiz holatga keltiruvchi (nudify) oʻnlab dasturlarni zudlik bilan olib tashlashni talab qildi. Ushbu chora sunʼiy intellekt yordamida yaratiladigan va inson qadr-qimmatini kamsituvchi deepfake kontentiga qarshi kurashning muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kaliforniya shtati qonunchiligiga koʻra, roziliksiz yaratilgan pornografik deepfeyklarni tarqatishga koʻmaklashish yoki bunday jarayonlarni qasddan osonlashtirish jinoiy javobgarlikka sabab boʻladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, San-Fransisko prokuraturasi har ikki texnologik gigantni ushbu noqonuniy ilovalar orqali daromad koʻrayotganlikda va foydalanuvchilar xavfsizligiga befarq qarashda ayblamoqda.

Texnologik gigantlarning masʼuliyati va moliyaviy manfaatlar

San-Fransisko shahar prokurori David Chiu Apple va Google kompaniyalariga yoʻllagan rasmiy maktubida, ushbu platformalar ayollar va qizlarning huquqlarini poymol qiluvchi ilovalardan millionlab dollar miqdorida komissiya yigʻayotganini taʼkidladi. Garchi kompaniyalar baʼzi muammoli dasturlarni oʻchirgan boʻlsa-da, prokuratura ularni bunday kontent paydo boʻlishining oldini olishda yetarlicha faollik koʻrsatmayotganlikda aybladi.

Maʼlum qilinishicha, Tech Transparency Project (TTP) tashkiloti joriy yilning yanvar va aprel oylarida Apple va Google doʻkonlarida oʻnlab shunday ilovalar mavjudligi haqida hisobot taqdim etgan. Ushbu hisobotlarda kompaniyalar nafaqat bu ilovalarni joylashtirgani, balki ulardagi ichki xaridlar uchun toʻlovlarni qayta ishlash orqali noqonuniy savdodan foyda koʻrayotgani keltirilgan.

Huquqiy oqibatlar va xavfsizlik choralari

Kaliforniyada 2025-yildan kuchga kiradigan yangi qonun jabrlanuvchilarga bunday materiallarni tarqatishga yordam bergan uchinchi tomon platformalariga nisbatan fuqarolik daʼvosi bilan chiqish imkonini beradi. Prokuror David Chiu Wired nashriga bergan intervyusida, Apple va Google qonunbuzarliklar uchun jiddiy jarimalarga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Deepfake texnologiyalari bilan bogʻliq muammolar ilgari asosan mashhur ayollar va sanʼatkorlar atrofida kuzatilgan boʻlsa, hozirda bunday ilovalar ochiq tarmoqdagi istalgan suratni nishonga olish imkonini bermoqda. Bu esa oddiy foydalanuvchilar, ayniqsa voyaga yetmagan qizlarning xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Rasmiylar kompaniyalarga 28 kun ichida ushbu masalaga yechim topish va hisobot berish muddatini belgilagan.

Oʻzbekistonda ham sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta kontentlar va firibgarlik holatlari koʻpayib borayotgan bir paytda, jahon texnologiya bozoridagi bunday qatʼiy choralar raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozircha Apple va Google ushbu talablar yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi.

AppleGoogleDeepfakeSunʼiy IntellektXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaAMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:28Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiBugun, 01:26Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiIntel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiBugun, 00:56Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi