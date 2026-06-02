Rossiyada 4G qamrovi boʻyicha eng yaxshi operator nomi maʻlum qilindi

·46·Texno
Rossiyada 4G qamrovi boʻyicha eng yaxshi operator nomi maʻlum qilindi

Vigo kompaniyasi tomonidan 2026-yilning birinchi choragida oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, «MegaFon» Rossiyada tarmoq qamrovi boʻyicha birinchi oʻrinni egalladi. Vigo Coverage Score metodologiyasi qamrov maydoni, 4G hududidagi aholi ulushi va tarmoqning texnologik darajasini hisobga oladi. Moskva shahrida «MegaFon» koʻrsatkichlari eng yaqin raqibidan deyarli 5 foizga yuqori ekani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Butun Rossiya boʻylab oʻtkazilgan reytingda ham «MegaFon» 649 ball bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi oʻrinlarni 622 ball bilan Tele2, 616 ball bilan MTS va 568 ball bilan «Bilayn» egalladi. Mutaxassislarning taʻkidlashicha, 3G tarmoqlari koʻp hollarda refarming bosqichida boʻlgani sababli, ushbu texnologiya tahlildan chiqarib tashlangan.

«MegaFon»ning Moskva boʻlimi direktori Viktor Yugayning soʻzlariga koʻra, kompaniya turar-joy majmualari va ijtimoiy obʻektlarda tarmoq sigʻimini muntazam oshirib bormoqda. Oʻtgan yili Moskvada bir necha yuzlab tayanch stansiyalari qurilib, 3 mingdan ortiq telekom-obʻektlar modernizatsiya qilingan edi.

Infratuzilmani rivojlantirish ishlari 2026-yilda ham davom etmoqda: yil boshidan buyon yuzdan ortiq yangi tayanch stansiyalari ishga tushirildi va mingdan ziyod obʻekt yangilandi. Shuningdek, muhandislar tarmoqni yozgi mavsumga tayyorlash maqsadida iqlim uskunalarini almashtirish boʻyicha 400 ga yaqin tadbirlarni amalga oshirishgan. Tadqiqot davomida jami 12 348 454 ta qurilma koʻrsatkichlari tahlil qilingan.

TexnologiyaMegaFon4GInternetRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin