Rossiyada 4G qamrovi boʻyicha eng yaxshi operator nomi maʻlum qilindi
Vigo kompaniyasi tomonidan 2026-yilning birinchi choragida oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, «MegaFon» Rossiyada tarmoq qamrovi boʻyicha birinchi oʻrinni egalladi. Vigo Coverage Score metodologiyasi qamrov maydoni, 4G hududidagi aholi ulushi va tarmoqning texnologik darajasini hisobga oladi. Moskva shahrida «MegaFon» koʻrsatkichlari eng yaqin raqibidan deyarli 5 foizga yuqori ekani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Butun Rossiya boʻylab oʻtkazilgan reytingda ham «MegaFon» 649 ball bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi oʻrinlarni 622 ball bilan Tele2, 616 ball bilan MTS va 568 ball bilan «Bilayn» egalladi. Mutaxassislarning taʻkidlashicha, 3G tarmoqlari koʻp hollarda refarming bosqichida boʻlgani sababli, ushbu texnologiya tahlildan chiqarib tashlangan.
«MegaFon»ning Moskva boʻlimi direktori Viktor Yugayning soʻzlariga koʻra, kompaniya turar-joy majmualari va ijtimoiy obʻektlarda tarmoq sigʻimini muntazam oshirib bormoqda. Oʻtgan yili Moskvada bir necha yuzlab tayanch stansiyalari qurilib, 3 mingdan ortiq telekom-obʻektlar modernizatsiya qilingan edi.
Infratuzilmani rivojlantirish ishlari 2026-yilda ham davom etmoqda: yil boshidan buyon yuzdan ortiq yangi tayanch stansiyalari ishga tushirildi va mingdan ziyod obʻekt yangilandi. Shuningdek, muhandislar tarmoqni yozgi mavsumga tayyorlash maqsadida iqlim uskunalarini almashtirish boʻyicha 400 ga yaqin tadbirlarni amalga oshirishgan. Tadqiqot davomida jami 12 348 454 ta qurilma koʻrsatkichlari tahlil qilingan.
…