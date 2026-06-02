Amazon Prime Day 2026 aksiyasi 23-26-iyun kunlari boʻlib oʻtadi

·47·Texno
Amazon Prime Day 2026 aksiyasi 23-26-iyun kunlari boʻlib oʻtadi

Amazon kompaniyasi seshanba kuni oʻzining har yillik anʼanaviy Prime Day savdo tadbiri joriy yilning 23-26-iyun kunlari oʻtkazilishini eʼlon qildi. Bu yilgi chegirmalar mavsumi odatdagidan biroz vaqtliroq boshlanmoqda, chunki Prime Day tadbirlari qoidaga koʻra iyul oyida tashkil etilar edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning rasmiy blogida keltirilishicha, Prime aʼzolari yetakchi brendlar, trenddagi mahsulotlar va Amazon eksklyuziv tovarlarini hamyonbop narxlarda xarid qilishlari mumkin. Shuningdek, yangi oziq-ovqat mahsulotlari, yozgi anjomlar va oʻquv mavsumi uchun zaruriy buyumlar tezkor hamda bepul yetkazib berish xizmati bilan taqdim etiladi.

Ilgari Prime Day asosan qimmatbaho va hashamatli buyumlar xaridi bilan bogʻliq boʻlgan boʻlsa, soʻnggi yillarda xaridorlar koʻproq kundalik ehtiyoj mollariga eʼtibor qaratmoqda. Amazon vakillarining CNBC telekanaliga maʼlum qilishicha, bu yilgi aksiyada ozi-ovqat va uy-roʻzgʻor buyumlari asosiy oʻrinni egallaydi.

Bunday strategiya hozirgi iqtisodiy vaziyatda mantiqiy koʻrinadi. Michigan universiteti maʼlumotlariga koʻra, AQSHda isteʼmolchilar kayfiyati murakkab iqtisodiy sharoit tufayli may oyida rekord darajadagi past koʻrsatkichga tushgan. Shunga qaramay, oʻtgan yilgi Prime Day davrida AQSH riteylerlari 24,1 milliard dollar onlayn savdo hajmini qayd etgan edi.

AmazonPrime DayE-commerceChegirmalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin