2021-yilga qaytish: GeForce RTX 3060 yana sotuvga chiqdi
Colorful kompaniyasi Xitoy bozorida GeForce RTX 3060 12GB videokartalarini yetkazib berishni qayta tikladi. Board Channels Forums resursining maʻlumotlariga koʻra, Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 modeli yana rastalarda paydo boʻlgan. Hozircha yetkazib berish hajmi cheklangan boʻlib, har bir mintaqa uchun bir necha oʻnlab kartalar ajratilgan, biroq kompaniya haftalik yetkazib berish tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu videokartaning hamkorlar uchun narxi 2200 yuan (taxminan $325) etib belgilangan. Colorful rasmiy doʻkonida esa u 2349 yuan yoki taxminan $347 dan sotilmoqda. Qizigʻi shundaki, bu narx besh yil oldingi debyut narxidan ham yuqoriroqdir. Mahsulot sahifasida keltirilishicha, buyurtmalar shu haftadan boshlab joʻnatiladi va 5-iyungacha egalariga yetib boradi.
RTX 3060 12GB modelining bozorga qaytishi NVIDIA ushbu grafik protsessorlar ishlab chiqarishni qayta tiklayotgani haqidagi mish-mishlarni tasdiqlaydi. Tez orada ASUS, MSI va Galax kabi brendlardan ham yangi partiyalar chiqishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, GeForce RTX 3060 12GB ilk bor 2021-yilda $329 tavsiya etilgan narx bilan chiqqan va Steam foydalanuvchilari orasida eng ommabop videokartaga aylangan edi.
Board Channels Forums maʻlumotlari odatda videokarta ishlab chiqaruvchi kompaniyalar xodimlari va tizim integratorlari tomonidan taqdim etiladi, shuning uchun ushbu manbaning sizdirgan maʻlumotlari koʻp hollarda oʻz tasdigʻini topadi. Shuningdek, kecha AMD kompaniyasi ham oʻzining Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modelini rasman taqdim etgan edi.
…