2021-yilga qaytish: GeForce RTX 3060 yana sotuvga chiqdi

·41·Texno
2021-yilga qaytish: GeForce RTX 3060 yana sotuvga chiqdi

Colorful kompaniyasi Xitoy bozorida GeForce RTX 3060 12GB videokartalarini yetkazib berishni qayta tikladi. Board Channels Forums resursining maʻlumotlariga koʻra, Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 modeli yana rastalarda paydo boʻlgan. Hozircha yetkazib berish hajmi cheklangan boʻlib, har bir mintaqa uchun bir necha oʻnlab kartalar ajratilgan, biroq kompaniya haftalik yetkazib berish tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu videokartaning hamkorlar uchun narxi 2200 yuan (taxminan $325) etib belgilangan. Colorful rasmiy doʻkonida esa u 2349 yuan yoki taxminan $347 dan sotilmoqda. Qizigʻi shundaki, bu narx besh yil oldingi debyut narxidan ham yuqoriroqdir. Mahsulot sahifasida keltirilishicha, buyurtmalar shu haftadan boshlab joʻnatiladi va 5-iyungacha egalariga yetib boradi.

RTX 3060 12GB modelining bozorga qaytishi NVIDIA ushbu grafik protsessorlar ishlab chiqarishni qayta tiklayotgani haqidagi mish-mishlarni tasdiqlaydi. Tez orada ASUS, MSI va Galax kabi brendlardan ham yangi partiyalar chiqishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, GeForce RTX 3060 12GB ilk bor 2021-yilda $329 tavsiya etilgan narx bilan chiqqan va Steam foydalanuvchilari orasida eng ommabop videokartaga aylangan edi.

Board Channels Forums maʻlumotlari odatda videokarta ishlab chiqaruvchi kompaniyalar xodimlari va tizim integratorlari tomonidan taqdim etiladi, shuning uchun ushbu manbaning sizdirgan maʻlumotlari koʻp hollarda oʻz tasdigʻini topadi. Shuningdek, kecha AMD kompaniyasi ham oʻzining Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modelini rasman taqdim etgan edi.

NVIDIAGeForce RTX 3060ColorfulVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin