Rossiya SJ-100 samolyoti sinovlarini yoz oxirigacha yakunlamoqchi

·68·Texno
Rossiya SJ-100 samolyoti sinovlarini yoz oxirigacha yakunlamoqchi

Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyoti uchun sertifikatlashtirish parvozlari dasturini shu yilning yoz oxirigacha yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda korporatsiya rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Badexaning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda sinov parvozlari umumiy hajmining qariyb 20 foizini bajarish qolgan. U MS-21 va SJ-100 loyihalari yakuniy bosqichda ekanini taʻkidlab, MS-21 samolyoti boʻyicha parvozlarning 70 foizi hali oldinda ekanini qoʻshimcha qildi.

Avvalroq Rossiya bosh vazirining birinchi oʻrinbosari Denis Manturov mahalliy PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan yangi SJ-100 samolyotlarini yetkazib berish 2026-yil oxiri yoki 2027-yilning birinchi choragida boshlanishi mumkinligini aytgan edi.

Maʻlumot uchun, PD-8 dvigatelining oʻzi barcha sinovlardan oʻtib boʻlgan va unga tegishli sertifikat iyun oyi boshida olinishi kutilmoqda. Ushbu loyiha Rossiya aviatsiya sanoatining xorijiy butlovchi qismlarga qaramligini kamaytirishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi.

AviatsiyaRossiyaSJ-100TexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqdaBugun, 13:27Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdiBugun, 13:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqdaBugun, 13:24Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin