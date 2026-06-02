Anthropic sunʻiy intellekt yordamida 10 mingdan ortiq zaiflikni aniqladi
Anthropic kompaniyasi Project Glasswing dasturini kengaytirishini eʻlon qildi. Ushbu tashabbus Claude Mythos Preview ixtisoslashgan sunʻiy intellekt modeli yordamida muhim dasturiy taʻminotlardagi zaifliklarni qidirishga qaratilgan. Loyihaning dastlabki haftalarida ishtirokchilar 10 mingdan ortiq yuqori va oʻta xavfli zaifliklarni aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Endilikda dasturdagi tashkilotlar soni 50 tadan 200 tagacha koʻpaytiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Project Glasswing dastlab Anthropic, ochiq kodli dasturiy taʻminot ishlab chiquvchilari va davlat tuzilmalari oʻrtasidagi yopiq hamkorlik sifatida boshlangan edi. Ishtirokchilar katta kod bazalarida xavfsizlik xatolarini topish uchun maxsus sozlangan Claude Mythos Preview modelidan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Yangi kengayish toʻlqini 15 dan ortiq mamlakatdagi energetika, sogʻliqni saqlash va aloqa sohalarida faoliyat yurituvchi 150 ta qoʻshimcha tashkilotni qamrab oladi.
Anthropic mutaxassislarining fikricha, yaqin 6–12 oy ichida Mythos darajasidagi modellar boshqa ishlab chiquvchilarda ham paydo boʻladi. Bu esa kiberhujumlar sonining keskin ortishiga va ularning yanada murakkablashishiga olib kelishi mumkin. Kompaniya muammo endilikda zaifliklarni topishdan ularni tezkorlik bilan bartaraf etishga koʻchayotganini taʻkidlamoqda. Shu maqsadda Claude Security mahsuloti taqdim etildi, u kodlarni avtomatik tahlil qilish va tuzatishlar tayyorlash uchun xizmat qiladi.
Hozirda dastur ishtirokchilari Claude Mythos Preview modelidan nafaqat zaifliklarni qidirish, balki xavfsizlik testlarini oʻtkazish va eskirgan dasturiy taʻminotlarni modernizatsiya qilishda ham foydalanmoqdalar. Anthropic kelajakda ushbu imkoniyatlarni barcha kiberhimoya mutaxassislari uchun ochiq qilishni rejalashtirmoqda. Sunʻiy intellekt imkoniyatlari oshgani sayin, himoyachilarning moslashish tezligi raqamli infratuzilma xavfsizligining asosiy omiliga aylanadi.
…