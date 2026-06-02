Anthropic sunʻiy intellekt yordamida 10 mingdan ortiq zaiflikni aniqladi

·45·Texno
Anthropic sunʻiy intellekt yordamida 10 mingdan ortiq zaiflikni aniqladi

Anthropic kompaniyasi Project Glasswing dasturini kengaytirishini eʻlon qildi. Ushbu tashabbus Claude Mythos Preview ixtisoslashgan sunʻiy intellekt modeli yordamida muhim dasturiy taʻminotlardagi zaifliklarni qidirishga qaratilgan. Loyihaning dastlabki haftalarida ishtirokchilar 10 mingdan ortiq yuqori va oʻta xavfli zaifliklarni aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Endilikda dasturdagi tashkilotlar soni 50 tadan 200 tagacha koʻpaytiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Project Glasswing dastlab Anthropic, ochiq kodli dasturiy taʻminot ishlab chiquvchilari va davlat tuzilmalari oʻrtasidagi yopiq hamkorlik sifatida boshlangan edi. Ishtirokchilar katta kod bazalarida xavfsizlik xatolarini topish uchun maxsus sozlangan Claude Mythos Preview modelidan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Yangi kengayish toʻlqini 15 dan ortiq mamlakatdagi energetika, sogʻliqni saqlash va aloqa sohalarida faoliyat yurituvchi 150 ta qoʻshimcha tashkilotni qamrab oladi.

Anthropic mutaxassislarining fikricha, yaqin 6–12 oy ichida Mythos darajasidagi modellar boshqa ishlab chiquvchilarda ham paydo boʻladi. Bu esa kiberhujumlar sonining keskin ortishiga va ularning yanada murakkablashishiga olib kelishi mumkin. Kompaniya muammo endilikda zaifliklarni topishdan ularni tezkorlik bilan bartaraf etishga koʻchayotganini taʻkidlamoqda. Shu maqsadda Claude Security mahsuloti taqdim etildi, u kodlarni avtomatik tahlil qilish va tuzatishlar tayyorlash uchun xizmat qiladi.

Hozirda dastur ishtirokchilari Claude Mythos Preview modelidan nafaqat zaifliklarni qidirish, balki xavfsizlik testlarini oʻtkazish va eskirgan dasturiy taʻminotlarni modernizatsiya qilishda ham foydalanmoqdalar. Anthropic kelajakda ushbu imkoniyatlarni barcha kiberhimoya mutaxassislari uchun ochiq qilishni rejalashtirmoqda. Sunʻiy intellekt imkoniyatlari oshgani sayin, himoyachilarning moslashish tezligi raqamli infratuzilma xavfsizligining asosiy omiliga aylanadi.

AnthropicClaudeProject GlasswingKiberxavfsizlikSunʻiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin