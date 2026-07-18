NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladi
Grafik protsessorlar bozorida yangi avlod texnologiyalariga oʻtish jarayoni jadal davom etmoqda. Videocardz resursining xabar berishicha, NVIDIA kompaniyasining kamida bitta hamkori allaqachon GeForce RTX 50 Super seriyasidagi video kartalarni jismoniy koʻrinishda qabul qilib olgan. Bu yangilik Blackwell arxitekturasiga asoslangan qurilmalar ishlab chiqarish bosqichidan oʻtib, sinov va logistika jarayonlariga tayyor ekanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Biroq, qurilmalarning hamkorlar qoʻliga yetib borgani ularning tez orada sotuvga chiqishini anglatmaydi. NVIDIA hozircha yangi modellarni bozorga chiqarishga shoshilmayapti. Buning asosiy sababi sifatida jahon bozorida videoxotira narxlarining keskin koʻtarilishi koʻrsatilmoqda. Kompaniya iqtisodiy vaziyat barqarorlashishini va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlarini kutmoqda.
Xotira hajmi va texnik yangilanishlarMavjud maʼlumotlarga koʻra, RTX 50 Super seriyasi standart modellarga qaraganda sezilarli darajada koʻproq xotira hajmiga ega boʻladi. Bu oʻzgarish GDDR7 turidagi yangi chiplardan foydalanish hisobiga amalga oshiriladi. Hozirgi 2 GB sigʻimli chiplar oʻrniga 3 GB hajmli modullar qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa grafik kartalarning unumdorligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Xususan, kutilayotgan texnik koʻrsatkichlar quyidagicha koʻrinish oladi:
- RTX 5070 Super modeli 12 GB oʻrniga 18 GB videoxotira bilan taʼminlanadi;
- RTX 5070 Ti Super va RTX 5080 Super modellari 24 GB xotiraga ega boʻladi.
Narxlarning oshishi va bozor konyunkturasiSanoat tahlilchilarining taʼkidlashicha, yangi 3 GB sigʻimli GDDR7 chiplari hozirgi 2 GB chiplarga qaraganda uch baravar qimmatroq hisoblanadi. Xotira hajmi va narxi oʻrtasidagi nisbat ikki baravar yomonlashgan. Bu esa RTX 50 Super kartalari foydalanuvchilar kutganidan ancha qimmatroq narxda sotuvga chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Grafik kartalar narxining global miqyosda oshishi mahalliy riteylerlar va geymerlar uchun xarid imkoniyatlarini cheklab qoʻyishi mumkin. Shunga qaramay, NVIDIA mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda, chunki raqobatdosh texnologiyalar hali Blackwell darajasidagi samaradorlikni vaʼda qila olmayapti.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, NVIDIA yangi avlod Super-kartalarini texnik jihatdan tayyorlab boʻlgan, biroq iqtisodiy omillar sababli ularning premyerasi kechikmoqda. Kompaniya yuqori unumdorlik va foydalanuvchi hamyoni oʻrtasidagi muvozanatni topishga harakat qilmoqda.
…