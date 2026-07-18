NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladi

·23·Texno
NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladi

Grafik protsessorlar bozorida yangi avlod texnologiyalariga oʻtish jarayoni jadal davom etmoqda. Videocardz resursining xabar berishicha, NVIDIA kompaniyasining kamida bitta hamkori allaqachon GeForce RTX 50 Super seriyasidagi video kartalarni jismoniy koʻrinishda qabul qilib olgan. Bu yangilik Blackwell arxitekturasiga asoslangan qurilmalar ishlab chiqarish bosqichidan oʻtib, sinov va logistika jarayonlariga tayyor ekanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Biroq, qurilmalarning hamkorlar qoʻliga yetib borgani ularning tez orada sotuvga chiqishini anglatmaydi. NVIDIA hozircha yangi modellarni bozorga chiqarishga shoshilmayapti. Buning asosiy sababi sifatida jahon bozorida videoxotira narxlarining keskin koʻtarilishi koʻrsatilmoqda. Kompaniya iqtisodiy vaziyat barqarorlashishini va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlarini kutmoqda.

Xotira hajmi va texnik yangilanishlar

Mavjud maʼlumotlarga koʻra, RTX 50 Super seriyasi standart modellarga qaraganda sezilarli darajada koʻproq xotira hajmiga ega boʻladi. Bu oʻzgarish GDDR7 turidagi yangi chiplardan foydalanish hisobiga amalga oshiriladi. Hozirgi 2 GB sigʻimli chiplar oʻrniga 3 GB hajmli modullar qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa grafik kartalarning unumdorligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Xususan, kutilayotgan texnik koʻrsatkichlar quyidagicha koʻrinish oladi:

  • RTX 5070 Super modeli 12 GB oʻrniga 18 GB videoxotira bilan taʼminlanadi;
  • RTX 5070 Ti Super va RTX 5080 Super modellari 24 GB xotiraga ega boʻladi.
Bunday yuqori xotira hajmi zamonaviy oʻyinlar va murakkab grafik vazifalar, ayniqsa sunʼiy intellekt bilan ishlash jarayonlari uchun juda muhim hisoblanadi. Ammo bu yangilanishning oʻziga yarasha salbiy tomoni ham mavjud boʻlib, u bevosita mahsulot tannarxiga taʼsir qiladi.

Narxlarning oshishi va bozor konyunkturasi

Sanoat tahlilchilarining taʼkidlashicha, yangi 3 GB sigʻimli GDDR7 chiplari hozirgi 2 GB chiplarga qaraganda uch baravar qimmatroq hisoblanadi. Xotira hajmi va narxi oʻrtasidagi nisbat ikki baravar yomonlashgan. Bu esa RTX 50 Super kartalari foydalanuvchilar kutganidan ancha qimmatroq narxda sotuvga chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Grafik kartalar narxining global miqyosda oshishi mahalliy riteylerlar va geymerlar uchun xarid imkoniyatlarini cheklab qoʻyishi mumkin. Shunga qaramay, NVIDIA mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda, chunki raqobatdosh texnologiyalar hali Blackwell darajasidagi samaradorlikni vaʼda qila olmayapti.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, NVIDIA yangi avlod Super-kartalarini texnik jihatdan tayyorlab boʻlgan, biroq iqtisodiy omillar sababli ularning premyerasi kechikmoqda. Kompaniya yuqori unumdorlik va foydalanuvchi hamyoni oʻrtasidagi muvozanatni topishga harakat qilmoqda.

NVIDIAGeForceRTX 50 SuperTexnologiyaVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi