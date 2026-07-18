Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligi
Global texnologiya olamida yangi nomlarni kashf etish bilan tanilgan TechCrunch va Stripe toʻlov tizimi Avstraliyadagi eng istiqbolli startaplar uchun noyob imkoniyat taqdim etmoqda. Stripe Tour Sydney doirasida oʻtkaziladigan Startup Battlefield tanlovi uchun arizalar qabuli yakunlanishiga sanoqli soatlar qoldi. Ushbu nufuzli musobaqa gʻolibi toʻgʻridan-toʻgʻri San-Fransiskoda oʻtadigan dunyoning eng yirik texnologik tadbirlaridan biri — TechCrunch Disrupt sahnasiga yoʻllanma oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Startup Battlefield tanlovi oʻz tarixida Dropbox, Cloudflare, Discord va Trello kabi bugungi kunda milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan gigant loyihalarning parvoz nuqtasi boʻlib xizmat qilgan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, ushbu platforma bitiruvchilari shu vaqtga qadar jami 32 milliard dollar investitsiya jalb qilishgan hamda 1700 dan ortiq kompaniyalar orasidan 250 dan ortiq muvaffaqiyatli exit (sotuv) holatlari qayd etilgan.
Gʻoliblar uchun mukofotlar va xalqaro imkoniyatlarSidneyda boʻlib oʻtadigan tadbirda saralab olingan sakkizta eng kuchli startap investorlar, xalqaro matbuot va texnologik hamjamiyat qarshisida oʻz loyihalarini taqdim etadi. Tanlov yakunida uchta jamoa sovrindor deb topiladi:
- Birinchi oʻrin: 15 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari va 2026-yil 13-15-oktyabr kunlari San-Fransiskoda oʻtadigan TechCrunch Disrupt koʻrgazmasiga kafolatlangan yoʻllanma;
- Ikkinchi oʻrin: 5 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari;
- Uchinchi oʻrin: 2 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari.
Hakamlar hayʼati loyihalarni baholashda asosiy eʼtiborni kompaniyaning tashqi koʻrinishi yoki "sayqallanganiga" emas, balki uning istiqboliga qaratadi. Asosiy savol bitta: "Ushbu loyiha dunyoni haqiqatdan ham oʻzgartira oladimi?". Tashkilotchilar shunchaki kichik oʻzgarishlar emas, balki sohada tub burilish yasaydigan gʻoyalarni qidirmoqda.
Oʻzbekistonlik startap ekotizimi vakillari uchun ham ushbu xalqaro tajriba muhim ahamiyatga ega. Global maydonda Stripe kabi gigantlar bilan hamkorlik qilish va TechCrunch sahnasiga chiqish har qanday texnologik loyiha uchun jahon bozoriga eshiklarni ochadi. Avstraliyadagi ushbu model kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasida ham startaplarni global darajaga olib chiqish uchun namuna boʻlishi mumkin.
…