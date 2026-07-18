Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligi

·16·Texno
Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligi

Global texnologiya olamida yangi nomlarni kashf etish bilan tanilgan TechCrunch va Stripe toʻlov tizimi Avstraliyadagi eng istiqbolli startaplar uchun noyob imkoniyat taqdim etmoqda. Stripe Tour Sydney doirasida oʻtkaziladigan Startup Battlefield tanlovi uchun arizalar qabuli yakunlanishiga sanoqli soatlar qoldi. Ushbu nufuzli musobaqa gʻolibi toʻgʻridan-toʻgʻri San-Fransiskoda oʻtadigan dunyoning eng yirik texnologik tadbirlaridan biri — TechCrunch Disrupt sahnasiga yoʻllanma oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Startup Battlefield tanlovi oʻz tarixida Dropbox, Cloudflare, Discord va Trello kabi bugungi kunda milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan gigant loyihalarning parvoz nuqtasi boʻlib xizmat qilgan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, ushbu platforma bitiruvchilari shu vaqtga qadar jami 32 milliard dollar investitsiya jalb qilishgan hamda 1700 dan ortiq kompaniyalar orasidan 250 dan ortiq muvaffaqiyatli exit (sotuv) holatlari qayd etilgan.

Gʻoliblar uchun mukofotlar va xalqaro imkoniyatlar

Sidneyda boʻlib oʻtadigan tadbirda saralab olingan sakkizta eng kuchli startap investorlar, xalqaro matbuot va texnologik hamjamiyat qarshisida oʻz loyihalarini taqdim etadi. Tanlov yakunida uchta jamoa sovrindor deb topiladi:

  • Birinchi oʻrin: 15 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari va 2026-yil 13-15-oktyabr kunlari San-Fransiskoda oʻtadigan TechCrunch Disrupt koʻrgazmasiga kafolatlangan yoʻllanma;
  • Ikkinchi oʻrin: 5 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari;
  • Uchinchi oʻrin: 2 000 dollar miqdoridagi Stripe komissiya kreditlari.
Tashkilotchilarning taʼkidlashicha, tanlovda ishtirok etish uchun ariza topshirgan barcha startap vakillari, saralashdan oʻtish-oʻtmasligidan qatʼi nazar, 19-avgust kuni oʻtadigan Stripe Tour Sydney anjumaniga taklif etiladi. Bu esa yosh tadbirkorlar uchun networking va tajriba almashish borasida katta imkoniyatdir.

Hakamlar hayʼati loyihalarni baholashda asosiy eʼtiborni kompaniyaning tashqi koʻrinishi yoki "sayqallanganiga" emas, balki uning istiqboliga qaratadi. Asosiy savol bitta: "Ushbu loyiha dunyoni haqiqatdan ham oʻzgartira oladimi?". Tashkilotchilar shunchaki kichik oʻzgarishlar emas, balki sohada tub burilish yasaydigan gʻoyalarni qidirmoqda.

Oʻzbekistonlik startap ekotizimi vakillari uchun ham ushbu xalqaro tajriba muhim ahamiyatga ega. Global maydonda Stripe kabi gigantlar bilan hamkorlik qilish va TechCrunch sahnasiga chiqish har qanday texnologik loyiha uchun jahon bozoriga eshiklarni ochadi. Avstraliyadagi ushbu model kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasida ham startaplarni global darajaga olib chiqish uchun namuna boʻlishi mumkin.

StripeTechCrunchStartapSan-FransiskoAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi