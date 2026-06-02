X ijtimoiy tarmogʻida yangi “React with Video” funksiyasi ishga tushirildi

·39·Texno
X ijtimoiy tarmogʻida yangi “React with Video” funksiyasi ishga tushirildi

Elon Musk egaligidagi X ijtimoiy tarmogʻi platformada fikr bildirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan yangi “React with Video” funksiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilik Repost tugmasiga muqobil sifatida koʻrilmoqda. Endilikda foydalanuvchilar shunchaki postni ulashish yoki Quote Post orqali matn yozish bilan cheklanib qolmay, postlarga video-reaksiya yozib qoldirishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya asosan kontent yaratuvchi creatorlar uchun moʻljallangan boʻlib, ular oʻz shaxsiy brendlarini boshqalarning kontentiga munosabat bildirish orqali rivojlantirishlari mumkin. X platformasining mahsulot boʻlimi rahbari Nikita Bierning taʼkidlashicha, sharhlar ijtimoiy tarmoqning eng muhim ustunlaridan biri hisoblanadi va baʼzida fikrlarni video orqali yetkazish eng samarali usuldir.

Hozirda “React with Video” funksiyasi iOS qurilmalarida mavjud, biroq kompaniya yaqin orada uni Android va veb-versiyalar uchun ham taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Foydalanuvchilar video yozishda “green screen” (yashil fon) yoki “split screen” (ekranni boʻlish) kabi rejimlardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa auditoriya bilan yuz ifodalari va ovoz ohangi orqali yanada yaqinroq bogʻlanish imkonini beradi.

Soʻnggi oylarda X platformasi creatorlar uchun bir qator oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Jumladan, “Paid Partnership” yorliqlari joriy etildi va Creator Subscriptions tizimi yangilandi. Shuningdek, kompaniya aprel oyida past sifatli va clickbait kontent tarqatuvchi akkauntlarga toʻlovlarni kamaytirish orqali bunday materiallarga qarshi kurashni kuchaytirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, X foydalanuvchilari soni barqaror oʻsib bormoqda. SpaceX kompaniyasining hisobotlariga koʻra, 2026-yilning mart oyi holatiga koʻra platforma foydalanuvchilari soni 550 millionga yetgan, bu esa 2025-yil dekabridagi 520 millionlik koʻrsatkichdan sezilarli darajada koʻpdir.

XElon MuskIjtimoiy TarmoqVideo ReactTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin