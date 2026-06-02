Motorola Edge 2026: IP69 himoyasi va Sony kamerasiga ega ixcham smartfon

·58·Texno
Motorola Edge 2026: IP69 himoyasi va Sony kamerasiga ega ixcham smartfon

Motorola kompaniyasi oʻzining yangi Edge 2026 smartfonini rasman taqdim etdi. Qurilma zamonaviy standartlarga koʻra ancha ixcham boʻlib, uning ekrani diagonali 6,3 dyuymni tashkil etadi. Extreme AMOLED paneli 2640 × 1216 pikselli ruxsat va HDR-rejimida 5200 nitgacha boʻlgan rekord darajadagi yorqinlikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning akkumulyator sigʻimi 5000 mA·soatga teng boʻlib, u 60 vattli simli va 15 vattli simsiz quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Kamera tizimi uchta moduldan iborat: asosiy sensor sifatida 50 megapikselli Sony LYT-710 tanlangan. Shuningdek, 50 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va 3 karra optik yaqinlashtirish xususiyatiga ega 10 megapikselli teleobʼyektiv mavjud. Old kamera ham 50 megapikselli aniqlikka ega.

Qurilmaning apparat platformasi MediaTek Dimensity 7450 chipiga asoslangan. Smartfon Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va ishlab chiqaruvchi kamida uchta yirik tizim yangilanishini vaʼda qilmoqda. Muhim jihati shundaki, korpus IP69 standarti boʻyicha suv va changdan toʻliq himoyalangan.

Motorola Edge 2026 AQSH bozorida 2026-yilning 11-iyunidan sotuvga chiqadi. Dastlabki bosqichda model faqat 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira konfiguratsiyasida taklif etiladi. Yangi gadjetning narxi 600 dollar etib belgilangan.

MotorolaEdge 2026SmartfonMediaTekAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin