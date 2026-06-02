Anthropic oʻzining Claude Mythos modelini 15 dan ortiq davlatda joriy etmoqda
Anthropic kompaniyasi sunʻiy intellekt yordamida dasturiy taʻminotdagi kritik zaifliklarni aniqlash va tuzatishga qaratilgan Project Glasswing tashabbusini kengaytirmoqda. Seshanba kuni berilgan bayonotga koʻra, loyihaga 15 dan ortiq mamlakatdan 150 ga yaqin yangi tashkilotlar qoʻshildi. Bu yangilik Anthropic kompaniyasi 65 milliard dollarlik investitsiya raundidan soʻng, 1 trillion dollarlik qiymat bilan IPO uchun maxfiy ariza topshirgani haqidagi xabarlar ortidan eʻlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Project Glasswing loyihasining markazida Claude Mythos modeli turadi. Kompaniya ushbu modelni oʻzining eng kuchli ishlanmasi deb atamoqda, u bir necha hafta ichida minglab "nolinchi kun" (zero-day) zaifliklarini aniqlashga qodir. Aprel oyi boshida Anthropic 50 ta dastlabki hamkorga, jumladan AQSH hukumatiga oʻz kodlar bazasini xavfsizlik kamchiliklariga tekshirish uchun Claude Mythos Preview versiyasidan foydalanish imkoniyatini bergan edi.
Bugungi kunda Mythos modelidan foydalanish imkoniga ega boʻlgan tashkilotlar roʻyxati energetika, suv taʻminoti, sogʻliqni saqlash, aloqa va apparat taʻminoti kabi sohalarni qamrab oladi. Anthropic blogpostida taʻkidlanishicha, ushbu hamkorlarning umumiy jihati shundaki, ularning kodlar bazasiga qilingan muvaffaqiyatli hujum global va milliy xavfsizlik uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
The Financial Times nashrining xabar berishicha, kengaytirilgan guruhga Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Hindiston, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi AQSHga doʻst mamlakatlar tashkilotlari kiritilgan. Xususan, AQSHning Okta kompaniyasi, Janubiy Koreyaning Samsung, SK Hynix va SK Telecom gigantlari, shuningdek, NATO va Yevropa Ittifoqining kiberxavfsizlik agentligi ENISA ushbu modeldan foydalanish huquqini qoʻlga kiritgan.
Anthropic boshqa sunʻiy intellekt kompaniyalari ham tez orada Mythos Preview darajasidagi modellarni ishlab chiqishini kutmoqda, shu sababli Project Glasswing doirasida xavfsizlik choralarini oʻrnatishga shoshilmoqda. Raqobatchi OpenAI allaqachon kiberxavfsizlikka yoʻnaltirilgan GPT-5.5-Cyber modelini taqdim etgan va uni sinovdan oʻtkazish uchun katta guruhdagi hamkorlariga tarqatgan.
…