Anthropic oʻzining Claude Mythos modelini 15 dan ortiq davlatda joriy etmoqda

·36·Texno
Anthropic oʻzining Claude Mythos modelini 15 dan ortiq davlatda joriy etmoqda

Anthropic kompaniyasi sunʻiy intellekt yordamida dasturiy taʻminotdagi kritik zaifliklarni aniqlash va tuzatishga qaratilgan Project Glasswing tashabbusini kengaytirmoqda. Seshanba kuni berilgan bayonotga koʻra, loyihaga 15 dan ortiq mamlakatdan 150 ga yaqin yangi tashkilotlar qoʻshildi. Bu yangilik Anthropic kompaniyasi 65 milliard dollarlik investitsiya raundidan soʻng, 1 trillion dollarlik qiymat bilan IPO uchun maxfiy ariza topshirgani haqidagi xabarlar ortidan eʻlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Project Glasswing loyihasining markazida Claude Mythos modeli turadi. Kompaniya ushbu modelni oʻzining eng kuchli ishlanmasi deb atamoqda, u bir necha hafta ichida minglab "nolinchi kun" (zero-day) zaifliklarini aniqlashga qodir. Aprel oyi boshida Anthropic 50 ta dastlabki hamkorga, jumladan AQSH hukumatiga oʻz kodlar bazasini xavfsizlik kamchiliklariga tekshirish uchun Claude Mythos Preview versiyasidan foydalanish imkoniyatini bergan edi.

Bugungi kunda Mythos modelidan foydalanish imkoniga ega boʻlgan tashkilotlar roʻyxati energetika, suv taʻminoti, sogʻliqni saqlash, aloqa va apparat taʻminoti kabi sohalarni qamrab oladi. Anthropic blogpostida taʻkidlanishicha, ushbu hamkorlarning umumiy jihati shundaki, ularning kodlar bazasiga qilingan muvaffaqiyatli hujum global va milliy xavfsizlik uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

The Financial Times nashrining xabar berishicha, kengaytirilgan guruhga Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Hindiston, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi AQSHga doʻst mamlakatlar tashkilotlari kiritilgan. Xususan, AQSHning Okta kompaniyasi, Janubiy Koreyaning Samsung, SK Hynix va SK Telecom gigantlari, shuningdek, NATO va Yevropa Ittifoqining kiberxavfsizlik agentligi ENISA ushbu modeldan foydalanish huquqini qoʻlga kiritgan.

Anthropic boshqa sunʻiy intellekt kompaniyalari ham tez orada Mythos Preview darajasidagi modellarni ishlab chiqishini kutmoqda, shu sababli Project Glasswing doirasida xavfsizlik choralarini oʻrnatishga shoshilmoqda. Raqobatchi OpenAI allaqachon kiberxavfsizlikka yoʻnaltirilgan GPT-5.5-Cyber modelini taqdim etgan va uni sinovdan oʻtkazish uchun katta guruhdagi hamkorlariga tarqatgan.

AnthropicClaude MythosKiberxavfsizlikSunʻiy IntellektProject Glasswing
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin