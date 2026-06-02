VTB robotlarni boshqarish uchun maxsus sunʼiy intellekt platformasini yaratmoqda

·28·Texno
VTB robotlarni boshqarish uchun maxsus sunʼiy intellekt platformasini yaratmoqda

VTB banki jismoniy robotlarni sunʼiy intellekt yordamida boshqarishga moʻljallangan yangi platformani ishlab chiqmoqda. T1 kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu loyiha har bir harakatni alohida dasturlash zaruriyatini bartaraf etib, robotlardan foydalanish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim raqamli SI-agentlar (AI agents) konsepsiyasiga asoslanadi. Foydalanuvchi murakkab ish ssenariylarini yozish oʻrniga, aniq biznes-vazifani shakllantiradi, platforma esa buyruqlarni robotlar oʻrtasida mustaqil ravishda taqsimlaydi va ularning ijrosini nazorat qiladi. Bu tizim mijozlarga xizmat koʻrsatish, yetkazib berish, obʼyektlarni qoʻriqlash va inkassatsiya kabi turli sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda.

Loyiha Xitoyning sunʼiy intellekt boʻyicha kompetensiya markazi bazasida ishlab chiqilmoqda. Ushbu markaz rossiyalik va xitoylik mutaxassislar ishtirokida amaliy tadqiqotlar oʻtkazish va yangi qurilmalarni sinovdan oʻtkazish uchun tashkil etilgan. Avvalroq, bank ushbu hamkorlik doirasida NVIDIA protsessorlarini Xitoyning muqobil yechimlariga almashtirish ustida ishlayotgani haqida xabar berilgan edi.

Ekspertlarning hisob-kitoblariga koʻra, bunday platformani yaratish xarajatlari 1 milliard rublgacha yetishi mumkin. Mablagʻlarning asosiy qismi nafaqat dasturiy taʼminotni ishlab chiqishga, balki turli turdagi robotlarni integratsiya qilish, xavfsiz boshqaruv mexanizmlarini yaratish va SI-modellarni real muhitda ishlashga oʻrgatishga yoʻnaltiriladi.

Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, VTB biznes-jarayonlar va jismoniy robotlar oʻrtasida SI-agentlarni vositachi sifatida qoʻllagan birinchi yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. Bu sanoat robototexnikasi va korporativ operatsiyalarni avtomatlashtirishda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda.

VTBSunʼiy IntellektRobototexnikaT1NVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin