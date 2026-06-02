VTB robotlarni boshqarish uchun maxsus sunʼiy intellekt platformasini yaratmoqda
VTB banki jismoniy robotlarni sunʼiy intellekt yordamida boshqarishga moʻljallangan yangi platformani ishlab chiqmoqda. T1 kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu loyiha har bir harakatni alohida dasturlash zaruriyatini bartaraf etib, robotlardan foydalanish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim raqamli SI-agentlar (AI agents) konsepsiyasiga asoslanadi. Foydalanuvchi murakkab ish ssenariylarini yozish oʻrniga, aniq biznes-vazifani shakllantiradi, platforma esa buyruqlarni robotlar oʻrtasida mustaqil ravishda taqsimlaydi va ularning ijrosini nazorat qiladi. Bu tizim mijozlarga xizmat koʻrsatish, yetkazib berish, obʼyektlarni qoʻriqlash va inkassatsiya kabi turli sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda.
Loyiha Xitoyning sunʼiy intellekt boʻyicha kompetensiya markazi bazasida ishlab chiqilmoqda. Ushbu markaz rossiyalik va xitoylik mutaxassislar ishtirokida amaliy tadqiqotlar oʻtkazish va yangi qurilmalarni sinovdan oʻtkazish uchun tashkil etilgan. Avvalroq, bank ushbu hamkorlik doirasida NVIDIA protsessorlarini Xitoyning muqobil yechimlariga almashtirish ustida ishlayotgani haqida xabar berilgan edi.
Ekspertlarning hisob-kitoblariga koʻra, bunday platformani yaratish xarajatlari 1 milliard rublgacha yetishi mumkin. Mablagʻlarning asosiy qismi nafaqat dasturiy taʼminotni ishlab chiqishga, balki turli turdagi robotlarni integratsiya qilish, xavfsiz boshqaruv mexanizmlarini yaratish va SI-modellarni real muhitda ishlashga oʻrgatishga yoʻnaltiriladi.
Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, VTB biznes-jarayonlar va jismoniy robotlar oʻrtasida SI-agentlarni vositachi sifatida qoʻllagan birinchi yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. Bu sanoat robototexnikasi va korporativ operatsiyalarni avtomatlashtirishda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda.
…