Ayollar sumkasini kiberdekka aylantirish: Katta texnologiyalarga qarshi isyon

·53·Texno
Ayollar sumkasini kiberdekka aylantirish: Katta texnologiyalarga qarshi isyon

Oʻzini “ochiq kodli yomon qiz” deb ataydigan CC ismli bloger oʻzining pushti rangli chigʻanoq shaklidagi sumkasini toʻlaqonli kiberdekka (cyberdeck) aylantirdi. Bu qurilma shunchaki aksessuar emas, balki Tamagotchi, elektron kitob oʻquvchi va shaxsiy serverlarga ulangan kuchli kompyuterdir. CC dasturiy muhandislik sohasida ma“lumotga ega boʻlmasa-da, u Raspberry Pi asosida noodatiy DIY kompyuterlar yaratishni oʻrganib oldi va Bimbo Tech blogi orqali boshqa ayollarga ham buni oʻrgatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberdek tushunchasi ilk bor Uilyam Gibsonning 1984-yildagi “Neuromancer” romanida paydo boʻlgan. 2010-yillarda Raspberry Pi kabi kichik kompyuterlar bozorga chiqqach, ishqibozlar oʻz qurilmalarini yigʻishni boshladilar. Soʻnggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ayollar tomonidan yaratilgan badiiy va giper-feminin kiberdeklar ommalashib ketdi. CC texnologiya olamidagi yashirin misoginiyani tanqid qilib, “elita” modellar doim qora yoki kumush rangda chiqishini, pushti rang esa e“etibordan chetda qolishini ta“kidlaydi.

Hozirda Instagram va TikTok platformalarida turli xil ijodiy namunalar: yogʻoch va moxdan yasalgan Game Boy oʻyin qurilmalari, 3D-printerda bosilgan qazilma ichidagi MP3 pleerlar va hatto Barbie qoʻgʻirchoq uyi ichiga yashirilgan mini-kompyuterlarni koʻrish mumkin. Bu harakat nafaqat estetika, balki Meta va Apple kabi gigantlarning bir xilligiga hamda nazoratiga qarshi norozilik ramzidir. Foydalanuvchilar oʻzlarining 1000 dollarlik iPhone qurilmalarini “jailbreak” qila olmasliklaridan charchagan.

Ushbu trend odamlarga texnologiya ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. CCning soʻzlariga koʻra, odamlar “qora quti” ichidan chiqib, oʻz qurilmalarini mustaqil ravishda oʻzgartira olishlari ijodkorlikning eng yuqori choʻqqisidir. Bu harakat texnologiyani shunchaki iste“mol qilish emas, balki uni shaxsiylashtirish va erkinlik vositasiga aylantirishni maqsad qilgan.

CyberdeckRaspberry PiDIYTexnologiyaOpen Source
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin