Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi Silikon vodiysidan qanday farq qiladi

·45·Texno
Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi Silikon vodiysidan qanday farq qiladi

Global sunʼiy intellekt (AI) poygasi koʻpincha AQSH va Xitoy oʻrtasidagi kurash sifatida talqin qilinadi. Biroq VivaTech anjumanida Yevropa butunlay boshqacha modelni taklif qilmoqda. Soʻnggi yillarda Silikon vodiysi miqyos, tezlik va bozorda ustunlikka intilayotgan bir paytda, Yevropa bunga qarshi muvozanat — sanoat raqobatbardoshligi va texnologik suverenitetga asoslangan qarashni ilgari surmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bu tafovut oʻtgan yil davomida yanada yaqqol koʻzga tashlandi. Amerika AI kompaniyalari tobora kuchli modellarni chiqarishga shoshilayotgan boʻlsa, Yevropa siyosatchilari tartibga solish, shaffoflik, maxfiylik va infratuzilma mustaqilligiga eʼtibor qaratmoqda. Tanqidchilar bu yondashuv innovatsiyalarni cheklashini aytsa-da, tarafdorlar Yevropa boshqaruv va qonunchilik orqali yetakchilik qilishga urinayotganini taʼkidlamoqda.

Yevropaning AI ambitsiyalari u tarixan ustun boʻlgan sohalar tomonidan shakllantirilmoqda. Silikon vodiysidagi bum asosan isteʼmolchi platformalari va ChatGPT kabi fundamental modellarga tayansa, Yevropa kompaniyalari sunʼiy intellektni ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash va energetika kabi murakkab tizimlarga tatbiq etishga eʼtibor qaratgan. Bu sohalar nafaqat kuchli modellarni, balki operatsion tajriba va uzoq muddatli ishonchni talab qiladi.

Isteʼmolchilar miqyosida Silikon vodiysi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashish oʻrniga, Yevropa oʻzini "sanoat AI" markazi sifatida namoyon qilmoqda. Bu tizimlar taʼminot zanjirlari, transport tarmoqlari va muhim infratuzilmalarni boshqaradi. VivaTech 2026 doirasida TechCrunch bilan hamkorlikda oʻtkaziladigan tanlovlar esa yangi startaplar uchun oʻz loyihalarini Parijdan San-Fransiskogacha boʻlgan global maydonlarda namoyish etish imkonini beradi.

Sunʼiy IntellektVivaTechSilikon VodiysiTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin