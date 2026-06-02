Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi Silikon vodiysidan qanday farq qiladi
Global sunʼiy intellekt (AI) poygasi koʻpincha AQSH va Xitoy oʻrtasidagi kurash sifatida talqin qilinadi. Biroq VivaTech anjumanida Yevropa butunlay boshqacha modelni taklif qilmoqda. Soʻnggi yillarda Silikon vodiysi miqyos, tezlik va bozorda ustunlikka intilayotgan bir paytda, Yevropa bunga qarshi muvozanat — sanoat raqobatbardoshligi va texnologik suverenitetga asoslangan qarashni ilgari surmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bu tafovut oʻtgan yil davomida yanada yaqqol koʻzga tashlandi. Amerika AI kompaniyalari tobora kuchli modellarni chiqarishga shoshilayotgan boʻlsa, Yevropa siyosatchilari tartibga solish, shaffoflik, maxfiylik va infratuzilma mustaqilligiga eʼtibor qaratmoqda. Tanqidchilar bu yondashuv innovatsiyalarni cheklashini aytsa-da, tarafdorlar Yevropa boshqaruv va qonunchilik orqali yetakchilik qilishga urinayotganini taʼkidlamoqda.
Yevropaning AI ambitsiyalari u tarixan ustun boʻlgan sohalar tomonidan shakllantirilmoqda. Silikon vodiysidagi bum asosan isteʼmolchi platformalari va ChatGPT kabi fundamental modellarga tayansa, Yevropa kompaniyalari sunʼiy intellektni ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash va energetika kabi murakkab tizimlarga tatbiq etishga eʼtibor qaratgan. Bu sohalar nafaqat kuchli modellarni, balki operatsion tajriba va uzoq muddatli ishonchni talab qiladi.
Isteʼmolchilar miqyosida Silikon vodiysi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashish oʻrniga, Yevropa oʻzini "sanoat AI" markazi sifatida namoyon qilmoqda. Bu tizimlar taʼminot zanjirlari, transport tarmoqlari va muhim infratuzilmalarni boshqaradi. VivaTech 2026 doirasida TechCrunch bilan hamkorlikda oʻtkaziladigan tanlovlar esa yangi startaplar uchun oʻz loyihalarini Parijdan San-Fransiskogacha boʻlgan global maydonlarda namoyish etish imkonini beradi.
…