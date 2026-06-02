T2 operatori 2026-yilgacha VoLTE-roumingni 48 ta davlatda ishga tushiradi
Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) VoLTE-rouming xizmatini rivojlantirish boʻyicha keng koʻlamli rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, operator ushbu servis geografiyasini deyarli ikki baravarga kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda LTE tarmoqlari orqali ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyati T2 abonentlari uchun 23 ta davlat va 30 ta xorijiy tarmoqlarda mavjud. Statistikaga koʻra, har kuni chet elda 70 mingga yaqin kishi ushbu xizmatdan faol foydalanmoqda.
2026-yil yakuniga qadar operator ushbu roʻyxatni yana 25 ta davlat bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Xalqaro VoLTE xizmatining jadal rivojlanishi T2 uchun 2025-yilda boshlangan boʻlib, bir yil ichida 18 ta xorijiy tarmoq tizimga ulangan edi.
Ayni paytda ushbu texnologiya AQSH, Avstraliya, Xitoy, Yaponiya, Ispaniya, Germaniya va boshqa ommabop turistik yoʻnalishlarda muvaffaqiyatli ishlamoqda. Yangi kengayish bosqichi abonentlar uchun xalqaro safarlar davomida yuqori sifatli aloqani taʼminlashga xizmat qiladi.
…