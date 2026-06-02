T2 operatori 2026-yilgacha VoLTE-roumingni 48 ta davlatda ishga tushiradi

·47·Texno
T2 operatori 2026-yilgacha VoLTE-roumingni 48 ta davlatda ishga tushiradi

Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) VoLTE-rouming xizmatini rivojlantirish boʻyicha keng koʻlamli rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, operator ushbu servis geografiyasini deyarli ikki baravarga kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda LTE tarmoqlari orqali ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyati T2 abonentlari uchun 23 ta davlat va 30 ta xorijiy tarmoqlarda mavjud. Statistikaga koʻra, har kuni chet elda 70 mingga yaqin kishi ushbu xizmatdan faol foydalanmoqda.

2026-yil yakuniga qadar operator ushbu roʻyxatni yana 25 ta davlat bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Xalqaro VoLTE xizmatining jadal rivojlanishi T2 uchun 2025-yilda boshlangan boʻlib, bir yil ichida 18 ta xorijiy tarmoq tizimga ulangan edi.

Ayni paytda ushbu texnologiya AQSH, Avstraliya, Xitoy, Yaponiya, Ispaniya, Germaniya va boshqa ommabop turistik yoʻnalishlarda muvaffaqiyatli ishlamoqda. Yangi kengayish bosqichi abonentlar uchun xalqaro safarlar davomida yuqori sifatli aloqani taʼminlashga xizmat qiladi.

T2VoLTERoumingTexnologiyaAloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin