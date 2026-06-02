VivaTech 2026: Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi qanday boʻladi?
TechCrunch nashri VivaTech 2026 bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt (AI) kelajagini belgilab beruvchi eng muhim muloqotlarga eʼtibor qaratmoqda. Ushbu hamkorlik doirasida VivaTech Innovation of the Year tanlovi orqali yangi startap asoschilari oʻz loyihalarini namoyish etishadi. Gʻolib Parijda jonli chiqish qilish va San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 doirasidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatidan joy olish imkoniyatini qoʻlga kiritadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Global sunʼiy intellekt poygasi koʻpincha AQSH va Xitoy oʻrtasidagi kurash sifatida talqin qilinadi. Biroq VivaTech 2026 maydonida Yevropa butunlay boshqacha modelni taklif qilmoqda. Silicon Valley miqyos, tezlik va bozorda ustunlikka intilayotgan bir paytda, Yevropa sanoat raqobatbardoshligi va texnologik suverenitetga asoslangan muvozanatli qarashni ilgari surmoqda.
AQSH kompaniyalari tobora kuchli modellarni chiqarishga shoshilayotgan boʻlsa, Yevropa siyosatchilari tartibga solish, shaffoflik, maxfiylik va infratuzilma mustaqilligiga eʼtibor qaratmoqda. Tanqidchilar bu yondashuv innovatsiyalarni cheklashini aytsa-da, tarafdorlar Yevropa boshqaruv va etika masalalarida yetakchilik qilishga urinayotganini taʼkidlashmoqda.
Yevropaning AI ambitsiyalari u tarixan kuchli boʻlgan sohalar — ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash, kiberxavfsizlik va energetika infratuzilmasi bilan bogʻliq. Silicon Valley koʻproq isteʼmolchi platformalariga eʼtibor qaratsa, Yevropa sanoat sunʼiy intellektiga, yaʼni taʼminot zanjirlari va transport tarmoqlarini boshqaradigan murakkab tizimlarga urgʻu bermoqda.
…