VivaTech 2026: Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi qanday boʻladi?

·51·Texno
VivaTech 2026: Yevropaning sunʼiy intellekt strategiyasi qanday boʻladi?

TechCrunch nashri VivaTech 2026 bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt (AI) kelajagini belgilab beruvchi eng muhim muloqotlarga eʼtibor qaratmoqda. Ushbu hamkorlik doirasida VivaTech Innovation of the Year tanlovi orqali yangi startap asoschilari oʻz loyihalarini namoyish etishadi. Gʻolib Parijda jonli chiqish qilish va San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 doirasidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatidan joy olish imkoniyatini qoʻlga kiritadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Global sunʼiy intellekt poygasi koʻpincha AQSH va Xitoy oʻrtasidagi kurash sifatida talqin qilinadi. Biroq VivaTech 2026 maydonida Yevropa butunlay boshqacha modelni taklif qilmoqda. Silicon Valley miqyos, tezlik va bozorda ustunlikka intilayotgan bir paytda, Yevropa sanoat raqobatbardoshligi va texnologik suverenitetga asoslangan muvozanatli qarashni ilgari surmoqda.

AQSH kompaniyalari tobora kuchli modellarni chiqarishga shoshilayotgan boʻlsa, Yevropa siyosatchilari tartibga solish, shaffoflik, maxfiylik va infratuzilma mustaqilligiga eʼtibor qaratmoqda. Tanqidchilar bu yondashuv innovatsiyalarni cheklashini aytsa-da, tarafdorlar Yevropa boshqaruv va etika masalalarida yetakchilik qilishga urinayotganini taʼkidlashmoqda.

Yevropaning AI ambitsiyalari u tarixan kuchli boʻlgan sohalar — ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash, kiberxavfsizlik va energetika infratuzilmasi bilan bogʻliq. Silicon Valley koʻproq isteʼmolchi platformalariga eʼtibor qaratsa, Yevropa sanoat sunʼiy intellektiga, yaʼni taʼminot zanjirlari va transport tarmoqlarini boshqaradigan murakkab tizimlarga urgʻu bermoqda.

VivaTechSunʼiy IntellektTechCrunchStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin