Meta Instagram va Facebook uchun Reels Series funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda
Meta kompaniyasi Instagram va Facebook platformalarida Reels uchun yangi “Series” (Turkumlar) funksiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga seriyali kontentlarni kuzatib borishni osonlashtirishga qaratilgan. Tanlab olingan kontent yaratuvchilari endilikda oʻzlarining yangi va eski Reels videolaridan iborat maxsus turkumlar yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Har bir Reels videosi kattaroq hikoyaning bir qismiga, yaʼni epizodga aylanadi va muallif profilida alohida boʻlimda aks etadi. Bu funksiya TikTok platformasidagi mavjud tajribaga oʻxshash boʻlib, Meta foydalanuvchilarni shunchaki tezkor skrolling qilishdan koʻra, uzoq muddatli va tartibli videolarni tomosha qilishga oʻrgatmoqchi. Bu orqali ijtimoiy tarmoq giganti auditoriyani muntazam ravishda qaytib kelishini taʼminlashni koʻzlamoqda.
Kontent yaratuvchilar uchun bu funksiya darsliklar, qiyinchiliklar (challenges) va boshqa turkumli videolarni tartibli joylashtirish imkonini beradi. Masalan, “10 kunlik sogʻlom pishiriqlar” loyihasi doirasidagi barcha videolar bitta turkumga jamlanadi. Foydalanuvchilar videolarni ketma-ketlikda koʻrishlari va toʻxtagan joylaridan davom ettirishlari mumkin boʻladi.
Meta vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, kompaniya ushbu yangi funksiyani monetizatsiya qilish yoʻllarini ham koʻrib chiqmoqda. Eslatib oʻtamiz, TikTok 2023-yilda oʻzining Series funksiyasini ishga tushirgan va unda mualliflar pullik kontentlar toʻplamini yaratish imkoniga ega boʻlgan edi. Meta ham kelajakda shunga oʻxshash modelni joriy qilishi ehtimoldan xoli emas.
…