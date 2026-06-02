Meta Instagram va Facebook uchun Reels Series funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda

·46·Texno
Meta Instagram va Facebook uchun Reels Series funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda

Meta kompaniyasi Instagram va Facebook platformalarida Reels uchun yangi “Series” (Turkumlar) funksiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga seriyali kontentlarni kuzatib borishni osonlashtirishga qaratilgan. Tanlab olingan kontent yaratuvchilari endilikda oʻzlarining yangi va eski Reels videolaridan iborat maxsus turkumlar yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Har bir Reels videosi kattaroq hikoyaning bir qismiga, yaʼni epizodga aylanadi va muallif profilida alohida boʻlimda aks etadi. Bu funksiya TikTok platformasidagi mavjud tajribaga oʻxshash boʻlib, Meta foydalanuvchilarni shunchaki tezkor skrolling qilishdan koʻra, uzoq muddatli va tartibli videolarni tomosha qilishga oʻrgatmoqchi. Bu orqali ijtimoiy tarmoq giganti auditoriyani muntazam ravishda qaytib kelishini taʼminlashni koʻzlamoqda.

Kontent yaratuvchilar uchun bu funksiya darsliklar, qiyinchiliklar (challenges) va boshqa turkumli videolarni tartibli joylashtirish imkonini beradi. Masalan, “10 kunlik sogʻlom pishiriqlar” loyihasi doirasidagi barcha videolar bitta turkumga jamlanadi. Foydalanuvchilar videolarni ketma-ketlikda koʻrishlari va toʻxtagan joylaridan davom ettirishlari mumkin boʻladi.

Meta vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, kompaniya ushbu yangi funksiyani monetizatsiya qilish yoʻllarini ham koʻrib chiqmoqda. Eslatib oʻtamiz, TikTok 2023-yilda oʻzining Series funksiyasini ishga tushirgan va unda mualliflar pullik kontentlar toʻplamini yaratish imkoniga ega boʻlgan edi. Meta ham kelajakda shunga oʻxshash modelni joriy qilishi ehtimoldan xoli emas.

MetaInstagramFacebookReelsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin