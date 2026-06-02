Amazon kompaniyasi Ring kameralari sababli sudga berildi

·37·Texno
Amazon kompaniyasi Ring kameralari sababli sudga berildi

Amazon kompaniyasi Ring aqlli eshik qoʻngʻiroqlari orqali shaxsiy hayot daxlsizligini buzganlikda ayblanib, jamoaviy sudga tortildi. Sietl shahrida Virjiniya shtati rezidenti Charles Sigwalt tomonidan kiritilgan daʼvoda Ring qurilmalaridagi Familiar Faces funksiyasi yoʻlovchilarning suratlarini ularning roziligisiz saqlashi taʼkidlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Familiar Faces funksiyasi oʻtgan yilning sentyabr oyida eʼlon qilingan boʻlib, u sunʼiy intellekt yordamida uyga muntazam keluvchi shaxslarni tanib olish imkonini beradi. Tizim oila aʼzolari, qoʻshnilar yoki kurerlarni aniqlab, foydalanuvchiga "eshik oldida odam turibdi" degan umumiy xabar oʻrniga aniqroq bildirishnomalar yuboradi. Garchi foydalanuvchilar ushbu funksiyani oʻzlari yoqishlari kerak boʻlsa-da, huquq himoyachilari kamera obyektividan oʻtgan begona shaxslar oʻz yuzlari skanerlanishiga rozilik bermaganini aytishmoqda.

Daʼvo arizasida keltirilishicha, millionlab amerikaliklar Ring xavfsizlik kameralari yonidan oʻtayotganda oʻzlari bilmagan holda yuzni tanish tizimi obyektiga aylangan. Amazon hozircha ushbu holat boʻyicha rasmiy izoh bermadi. Avvalroq kompaniya yuz maʼlumotlari shifrlanishi va hech kimga ulashilmasligi, nomaʼlum shaxslarning maʼlumotlari esa 30 kundan keyin avtomatik oʻchirilishini maʼlum qilgan edi.

Bu Amazon uchun maxfiylik bilan bogʻliq birinchi muammo emas. 2023-yilda kompaniya FTC (AQSH Federal savdo komissiyasi) bilan 5,8 million dollarlik jarima boʻyicha kelishuvga erishgan edi. Oʻshanda kompaniya xodimlari mijozlarning shaxsiy videolariga asossiz kirish huquqiga ega boʻlgani aniqlangan. Shuningdek, Ring huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilib, politsiyaga orderlarsiz video materiallarni taqdim etgani uchun ham tanqid qilingan.

AmazonRingMaxfiylikSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin