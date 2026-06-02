Rossiyaning Boeing 737 oʻrindoshi boʻlgan MS-21 samolyoti 4 ming kmgacha ucha oladi

·54·Texno
Rossiyaning Boeing 737 oʻrindoshi boʻlgan MS-21 samolyoti 4 ming kmgacha ucha oladi

Rossiyaning MS-21 samolyoti sertifikatlashtirish sinovlari davomida tez orada 4 ming kilometrgacha boʻlgan parvoz masofasini tasdiqlashi kutilmoqda. Bu haqda Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, layner ushbu koʻrsatkichni yanada oshirish uchun katta salohiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Badexaning taʻkidlashicha, bunday parametrlar aviakompaniyalarni toʻliq qoniqtiradi, chunki ular amaldagi yoʻnalishlar tarmogʻining 80–90 foizini qamrab oladi. Hozirda OAK saytida MS-21 samolyotining ikki toifali konfiguratsiyadagi maksimal parvoz masofasi 3830 km etib koʻrsatilgan. Samolyot 175 yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, uning maksimal uchish vazni 85 tonnani tashkil etadi.

OAK rahbari dastur rivojlanishi bilan samolyot xususiyatlari, jumladan, parvoz masofasi 5 ming kilometrgacha oshishi mumkinligini ham istisno qilmadi. Bundan tashqari, "Yakovlev" korporatsiyasi 2028-yil oxirigacha MS-21 ning qisqartirilgan versiyasini yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishi xabar qilingan. Uning negizida yoʻlovchi sigʻimi kamroq, ammo parvoz masofasi uzunroq boʻlgan MS-21-210 modelini ishlab chiqish rejalashtirilgan.

MS-21-310 — bu yangi avlod oʻrta masofali Rossiya yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u eskirgan Tu-154 va Tu-204 modellarini, shuningdek, xorijiy Boeing 737 va Airbus A320 muqobillarini almashtirish uchun yaratilgan. Konstruksiyaning oʻziga xosligi kompozit materiallarning yuqori ulushidir (taxminan 40%), bu esa uni eng zamonaviy Rossiya laynerlaridan biriga aylantiradi.

Ushbu modelning avvalgi prototiplardan asosiy farqi — zamonaviy Rossiyada fuqaro aviatsiyasi uchun yaratilgan ilk PD-14 mahalliy dvigatellaridan foydalanilganidir. Ushbu dvigatellar samolyotning texnik mustaqilligini taʻminlashda muhim rol oʻynaydi.

AviatsiyaMS-21BoeingRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin