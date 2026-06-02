Rossiyaning Boeing 737 oʻrindoshi boʻlgan MS-21 samolyoti 4 ming kmgacha ucha oladi
Rossiyaning MS-21 samolyoti sertifikatlashtirish sinovlari davomida tez orada 4 ming kilometrgacha boʻlgan parvoz masofasini tasdiqlashi kutilmoqda. Bu haqda Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, layner ushbu koʻrsatkichni yanada oshirish uchun katta salohiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Badexaning taʻkidlashicha, bunday parametrlar aviakompaniyalarni toʻliq qoniqtiradi, chunki ular amaldagi yoʻnalishlar tarmogʻining 80–90 foizini qamrab oladi. Hozirda OAK saytida MS-21 samolyotining ikki toifali konfiguratsiyadagi maksimal parvoz masofasi 3830 km etib koʻrsatilgan. Samolyot 175 yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, uning maksimal uchish vazni 85 tonnani tashkil etadi.
OAK rahbari dastur rivojlanishi bilan samolyot xususiyatlari, jumladan, parvoz masofasi 5 ming kilometrgacha oshishi mumkinligini ham istisno qilmadi. Bundan tashqari, "Yakovlev" korporatsiyasi 2028-yil oxirigacha MS-21 ning qisqartirilgan versiyasini yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishi xabar qilingan. Uning negizida yoʻlovchi sigʻimi kamroq, ammo parvoz masofasi uzunroq boʻlgan MS-21-210 modelini ishlab chiqish rejalashtirilgan.
MS-21-310 — bu yangi avlod oʻrta masofali Rossiya yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u eskirgan Tu-154 va Tu-204 modellarini, shuningdek, xorijiy Boeing 737 va Airbus A320 muqobillarini almashtirish uchun yaratilgan. Konstruksiyaning oʻziga xosligi kompozit materiallarning yuqori ulushidir (taxminan 40%), bu esa uni eng zamonaviy Rossiya laynerlaridan biriga aylantiradi.
Ushbu modelning avvalgi prototiplardan asosiy farqi — zamonaviy Rossiyada fuqaro aviatsiyasi uchun yaratilgan ilk PD-14 mahalliy dvigatellaridan foydalanilganidir. Ushbu dvigatellar samolyotning texnik mustaqilligini taʻminlashda muhim rol oʻynaydi.
…