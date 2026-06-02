Martin Scorsese sunʼiy intellekt olamiga qadam qoʻydi

·42·Texno
Martin Scorsese sunʼiy intellekt olamiga qadam qoʻydi

Mashhur rejissyor Martin Scorsese kutilmaganda sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi Black Forest Labs startapiga hamkor va maslahatchi sifatida qoʻshildi. New York Times nashrining xabar berishicha, jahon kinosining tirik afsonasi ushbu texnologiyadan faqatgina storibordlar (kadrlar ketma-ketligi chizmalari) yaratishda foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

"70 yildan beri oʻz storibordlarimni oʻzim chizib kelaman", — dedi rejissyor oʻz bayonotida. Uning taʼkidlashicha, yangi vosita oʻz gʻoyalarini operatorlar va sahnalashtiruvchi rassomlarga ancha tezroq va samaraliroq yetkazib berishda yordam beradi. Bu esa rejissyorning ijodiy jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.

Black Forest Labs Germaniyaning Frayburg shahrida joylashgan boʻlib, unda 70 ga yaqin xodim mehnat qiladi. Mazkur startap Adobe, Canva, Microsoft va Meta kabi gigantlarning tasvir yaratish funksiyalarini quvvatlantiradi. Hozirda kompaniyaning bozor qiymati investorlar tomonidan 3,25 milliard dollarga baholangan.

Qizigʻi shundaki, ushbu startap Stable Diffusion loyihasi ortida turgan jamoa tomonidan asos solingan. Wired nashrining yozishicha, kompaniya yaqinda Elon Musk boshqaruvidagi xAI bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Bunga Grok neyrotarmogʻidagi kontent xavfsizligi bilan bogʻliq muammolar sabab boʻlgani aytilmoqda.

Scorsese kabi konservativ ijodkorning ushbu qadami Hollivudda sunʼiy intellektga boʻlgan munosabat oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Garchi rejissyor texnologiyadan cheklangan doirada foydalansa-da, bu kino sanoatining AI bilan integratsiyalashuvi muqarrar ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Martin ScorseseSunʼiy IntellektBlack Forest LabsTexnologiyaHollivud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin