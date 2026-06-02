Martin Scorsese sunʼiy intellekt olamiga qadam qoʻydi
Mashhur rejissyor Martin Scorsese kutilmaganda sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi Black Forest Labs startapiga hamkor va maslahatchi sifatida qoʻshildi. New York Times nashrining xabar berishicha, jahon kinosining tirik afsonasi ushbu texnologiyadan faqatgina storibordlar (kadrlar ketma-ketligi chizmalari) yaratishda foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
"70 yildan beri oʻz storibordlarimni oʻzim chizib kelaman", — dedi rejissyor oʻz bayonotida. Uning taʼkidlashicha, yangi vosita oʻz gʻoyalarini operatorlar va sahnalashtiruvchi rassomlarga ancha tezroq va samaraliroq yetkazib berishda yordam beradi. Bu esa rejissyorning ijodiy jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.
Black Forest Labs Germaniyaning Frayburg shahrida joylashgan boʻlib, unda 70 ga yaqin xodim mehnat qiladi. Mazkur startap Adobe, Canva, Microsoft va Meta kabi gigantlarning tasvir yaratish funksiyalarini quvvatlantiradi. Hozirda kompaniyaning bozor qiymati investorlar tomonidan 3,25 milliard dollarga baholangan.
Qizigʻi shundaki, ushbu startap Stable Diffusion loyihasi ortida turgan jamoa tomonidan asos solingan. Wired nashrining yozishicha, kompaniya yaqinda Elon Musk boshqaruvidagi xAI bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Bunga Grok neyrotarmogʻidagi kontent xavfsizligi bilan bogʻliq muammolar sabab boʻlgani aytilmoqda.
Scorsese kabi konservativ ijodkorning ushbu qadami Hollivudda sunʼiy intellektga boʻlgan munosabat oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Garchi rejissyor texnologiyadan cheklangan doirada foydalansa-da, bu kino sanoatining AI bilan integratsiyalashuvi muqarrar ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
…