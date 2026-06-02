Mobil Windows va Intel: Acer kompaniyasi Predator Atlas 8 portativ oʻyin kompyuterini taqdim etdi
Acer kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida oʻzining yangi Predator Atlas 8 portativ oʻyin kompyuterini namoyish etdi. Ushbu ixcham qurilma yangi avlod Intel Arc G3 protsessori va Windows 11 Home operatsion tizimi asosida ishlaydi hamda yoʻl-yoʻlakay oʻyin oʻynashni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilma 8 dyuymli, 1920 x 1200 pikselli IPS sensorli displey bilan jihozlangan. Ekran 120 Hz yangilanish tezligi, 500 nit yorqinlik va VRR (Variable Refresh Rate) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Himoya uchun Corning Gorilla Glass Victus oynasidan foydalanilgan. Shuningdek, gadjetda 2 vattli ikkita dinamik va shovqinni kamaytiruvchi ikkita mikrofon mavjud.
Texnik jihatdan Predator Atlas 8 modeli Intel Arc G3 yoki ARC G3 Extreme protsessorlari, 24 GB gacha LPDDR5x operativ xotirasi va 1 TB gacha SSD xotira bilan taʼminlangan. Akkumulyator sigʻimi tanlovga koʻra 60 yoki 80 W·soatni tashkil etadi. Sovutish tizimi sifatida ikkita ventilyatorli (ulardan biri metall) Predator AeroBlade texnologiyasi qoʻllanilgan.
Kompyuterda ikkita Thunderbolt 4 porti, microSD karta uyasi va Intel Killer Wi-Fi 7 moduli mavjud. Qurilmaning ogʻirligi 80 W·soatli batareya bilan 770 grammni tashkil qiladi. Oʻyin boshqaruvi uchun toʻliq oʻlchamli analog joystiklar va Xoll datchiklariga ega L2/R2 triggerlari oʻrnatilgan.
Qurilmaning oʻziga xos jihati triggerlarning ikki rejimli oʻtkazgichidir. Bu foydalanuvchiga trigger bosilishini tezkor (shuterlar uchun) yoki silliq analog (poygalar uchun) rejimga bir zumda oʻtkazish imkonini beradi. Predator Atlas 8 sotuvlari 2026-yilning oktyabr oyida boshlanishi kutilmoqda.
…