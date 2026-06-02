Mobil Windows va Intel: Acer kompaniyasi Predator Atlas 8 portativ oʻyin kompyuterini taqdim etdi

·26·Texno
Mobil Windows va Intel: Acer kompaniyasi Predator Atlas 8 portativ oʻyin kompyuterini taqdim etdi

Acer kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida oʻzining yangi Predator Atlas 8 portativ oʻyin kompyuterini namoyish etdi. Ushbu ixcham qurilma yangi avlod Intel Arc G3 protsessori va Windows 11 Home operatsion tizimi asosida ishlaydi hamda yoʻl-yoʻlakay oʻyin oʻynashni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma 8 dyuymli, 1920 x 1200 pikselli IPS sensorli displey bilan jihozlangan. Ekran 120 Hz yangilanish tezligi, 500 nit yorqinlik va VRR (Variable Refresh Rate) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Himoya uchun Corning Gorilla Glass Victus oynasidan foydalanilgan. Shuningdek, gadjetda 2 vattli ikkita dinamik va shovqinni kamaytiruvchi ikkita mikrofon mavjud.

Texnik jihatdan Predator Atlas 8 modeli Intel Arc G3 yoki ARC G3 Extreme protsessorlari, 24 GB gacha LPDDR5x operativ xotirasi va 1 TB gacha SSD xotira bilan taʼminlangan. Akkumulyator sigʻimi tanlovga koʻra 60 yoki 80 W·soatni tashkil etadi. Sovutish tizimi sifatida ikkita ventilyatorli (ulardan biri metall) Predator AeroBlade texnologiyasi qoʻllanilgan.

Kompyuterda ikkita Thunderbolt 4 porti, microSD karta uyasi va Intel Killer Wi-Fi 7 moduli mavjud. Qurilmaning ogʻirligi 80 W·soatli batareya bilan 770 grammni tashkil qiladi. Oʻyin boshqaruvi uchun toʻliq oʻlchamli analog joystiklar va Xoll datchiklariga ega L2/R2 triggerlari oʻrnatilgan.

Qurilmaning oʻziga xos jihati triggerlarning ikki rejimli oʻtkazgichidir. Bu foydalanuvchiga trigger bosilishini tezkor (shuterlar uchun) yoki silliq analog (poygalar uchun) rejimga bir zumda oʻtkazish imkonini beradi. Predator Atlas 8 sotuvlari 2026-yilning oktyabr oyida boshlanishi kutilmoqda.

AcerPredator Atlas 8Intel ArcPortativ KompyuterWindows 11
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin