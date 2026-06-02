James Webb teleskopi 3I/ATLAS yulduzlararo kometasida metan topdi

·42·Texno
James Webb teleskopi 3I/ATLAS yulduzlararo kometasida metan topdi

James Webb kosmik teleskopi ilk bor 3I/ATLAS yulduzlararo kometasida toʻgʻridan-toʻgʻri metan gazini aniqladi. Kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, ushbu ob’ektning kimyoviy tarkibi Quyosh tizimidagi aksariyat kometalardan sezilarli darajada farq qiladi va boshqa sayyoralar tizimi shakllanishi davridagi sharoitlarni aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilar teleskopning MIRI (oʻrta infraqizil spektrlarni oʻlchovchi asbob) qurilmasidan foydalanishdi. Kuzatuvlar 2023-yil dekabr oyida, kometa Quyoshga eng yaqin nuqtadan oʻtib, undan 329–379 million kilometr uzoqlashayotgan vaqtda amalga oshirildi. Metanning topilishi astronomlar uchun juda muhim, chunki bu gaz muz holatidan tezda bugʻlanib ketish xususiyatiga ega.

Olimlarning taxminiga koʻra, 3I/ATLAS tarkibidagi metanning katta qismi uzoq vaqt davomida yadro sirti ostida yashirin qolgan va Quyosh issiqligi chuqur qatlamlarga yetib borgach, ajralib chiqa boshlagan. Shuningdek, kometada karbonat angidrid (CO2) miqdori suv bugʻiga nisbatan ancha yuqori ekani tasdiqlandi.

Avvalroq aniqlangan yuqori azot konsentratsiyasi bilan birgalikda, bu ma’lumotlar ob’ekt bizning sayyoralar tizimimizdan butunlay boshqacha muhitda shakllanganini koʻrsatadi. Mohiyatan, 3I/ATLAS oʻzida boshqa yulduz tizimining milliard yillar avvalgi kimyoviy „muhri“ni saqlab kelmoqda.

Hozirga qadar astronomlar faqat ikkita yulduzlararo kometani — 2019-yilda topilgan 2I/Borisov va ushbu 3I/ATLAS’ni batafsil oʻrganishga muvaffaq boʻlishdi. James Webb teleskopining imkoniyatlari bunday noyob ob’ektlarni bir necha yil avval imkonsiz boʻlgan aniqlikda tahlil qilish imkonini bermoqda.

James WebbKosmosAstronomiyaKometaNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin