Anduril sobiq muhandisi kompozit qismlar ishlab chiqarish uchun 42 mln dollar yigʻdi

·59·Texno
Anduril sobiq muhandisi kompozit qismlar ishlab chiqarish uchun 42 mln dollar yigʻdi

Zack Eakin oʻzining yangi startapi gʻoyasini investorlarga taqdim etishdan avval uni Palmer Luckey bilan birga sinovdan oʻtkazdi. Eakin 2024-yilda Luckey asos solgan Anduril mudofaa kompaniyasini tark etib, Layup Parts nomli yangi kompozit materiallar korxonasiga asos soldi. Anduril asoschilari Brian Schimpf va Matt Grimm unga loyiha strategiyasi va hikoya qilish sanʼati boʻyicha maslahatlar berishdi. Bu kichik tayyorgarlik kursi oʻz samarasini berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ikki yil avval 9 million dollar miqdorida ilk investitsiyani jalb qilgan Eakin, seshanba kuni Series A bosqichida yana 42 million dollar yigʻilganini eʼlon qildi. Marlinspike jamgʻarmasi boshchiligidagi ushbu raundda Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, shuningdek, Founders Fund va Lux Capital kabi investorlar ishtirok etdi. Kaliforniyaning Xantington-Bich shahrida joylashgan, atigi 60 nafar xodimga ega startap uchun bu juda salmoqli mablagʻ hisoblanadi.

Layup Parts kompaniyasining asosiy maqsadi uglerod tolasi (karbon) yoki shisha tolali maxsus qismlarga buyurtma berish jarayonini Amazon platformasidagi kabi oson va tezkor qilishdir. Eakin qariyb yigirma yildan beri kompozit materiallar bilan ishlab keladi. U oʻz faoliyatini Chip Ganassi Racing jamoasida boshlagan, keyinchalik 2017-yilda Elon Musk asos solgan Boring Company kompaniyasining birinchi muhandisiga aylangan edi.

2021-yilda Anduril kompaniyasida ishlayotganida, Eakin sanoat ishlab chiqarishida inqilob yuz berayotganini, ammo kompozitlar sohasi hamon ortda qolayotganini payqadi. SendCutSend va Protolabs kabi startaplar prototiplarni yetkazib berish vaqtini keskin qisqartirgan boʻlsa-da, murakkab kompozit qismlar uchun bunday yechim mavjud emas edi. Yangi investitsiyalar startapning xodimlar sonini koʻpaytirish va joriy yilda kengroq ishlab chiqarish maydoniga koʻchib oʻtishiga sarflanadi.

Layup PartsAndurilKompozitTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin