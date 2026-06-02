Anduril sobiq muhandisi kompozit qismlar ishlab chiqarish uchun 42 mln dollar yigʻdi
Zack Eakin oʻzining yangi startapi gʻoyasini investorlarga taqdim etishdan avval uni Palmer Luckey bilan birga sinovdan oʻtkazdi. Eakin 2024-yilda Luckey asos solgan Anduril mudofaa kompaniyasini tark etib, Layup Parts nomli yangi kompozit materiallar korxonasiga asos soldi. Anduril asoschilari Brian Schimpf va Matt Grimm unga loyiha strategiyasi va hikoya qilish sanʼati boʻyicha maslahatlar berishdi. Bu kichik tayyorgarlik kursi oʻz samarasini berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ikki yil avval 9 million dollar miqdorida ilk investitsiyani jalb qilgan Eakin, seshanba kuni Series A bosqichida yana 42 million dollar yigʻilganini eʼlon qildi. Marlinspike jamgʻarmasi boshchiligidagi ushbu raundda Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, shuningdek, Founders Fund va Lux Capital kabi investorlar ishtirok etdi. Kaliforniyaning Xantington-Bich shahrida joylashgan, atigi 60 nafar xodimga ega startap uchun bu juda salmoqli mablagʻ hisoblanadi.
Layup Parts kompaniyasining asosiy maqsadi uglerod tolasi (karbon) yoki shisha tolali maxsus qismlarga buyurtma berish jarayonini Amazon platformasidagi kabi oson va tezkor qilishdir. Eakin qariyb yigirma yildan beri kompozit materiallar bilan ishlab keladi. U oʻz faoliyatini Chip Ganassi Racing jamoasida boshlagan, keyinchalik 2017-yilda Elon Musk asos solgan Boring Company kompaniyasining birinchi muhandisiga aylangan edi.
2021-yilda Anduril kompaniyasida ishlayotganida, Eakin sanoat ishlab chiqarishida inqilob yuz berayotganini, ammo kompozitlar sohasi hamon ortda qolayotganini payqadi. SendCutSend va Protolabs kabi startaplar prototiplarni yetkazib berish vaqtini keskin qisqartirgan boʻlsa-da, murakkab kompozit qismlar uchun bunday yechim mavjud emas edi. Yangi investitsiyalar startapning xodimlar sonini koʻpaytirish va joriy yilda kengroq ishlab chiqarish maydoniga koʻchib oʻtishiga sarflanadi.
…