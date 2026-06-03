Microsoft sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilishning yangi usulini taqdim etdi

·43·Texno
Microsoft sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilishning yangi usulini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt agentlarining imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, korxonalar ularni turli ish jarayonlari va mahsulotlarga joriy etishda yangi muammoga duch kelmoqda. Asosiy masala — agentning turli muhitlarda aynan belgilangan vazifani bajarishini taʼminlashdir. Microsoft ushbu muammoni hal qilish uchun Agent Control Specification (ACS) deb nomlangan yangi ochiq kodli standartni eʼlon qildi. Bu standart dasturchilarga AI agentlarining xatti-harakatlarini yanada izchil va aniq nazorat qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ACS spetsifikatsiyasi dasturchilar, muvofiqlik va xavfsizlik guruhlariga agentlar amal qilishi kerak boʻlgan shaxsiy siyosatlarni belgilash imkonini beradi. Ushbu qoidalar agent nima qilishi mumkinligi, nima taqiqlanganligi, qachon inson tasdigʻi talab qilinishi va keyinchalik koʻrib chiqish uchun qanday dalillar qayd etilishi kerakligini belgilaydi. Agent biror topshiriqni bajarayotganda, uning belgilangan chegaralardan chiqib ketmasligi bir nechta “tutib qolish nuqtalari”da tekshirib boriladi.

Hozirgi vaqtda dasturchilar AI xatti-harakatlarini nazorat qilish uchun tizim koʻrsatmalari (system prompt), ilova kodidagi maxsus tekshiruvlar yoki klassifikatorlardan foydalanmoqda. Biroq, bu yondashuvlar koʻpincha tarqoq nazorat tizimlarini yuzaga keltirib, ularni audit qilish va turli platformalarda qayta ishlatishni qiyinlashtiradi. ACS ushbu nazorat mexanizmlarini umumiy boshqaruv qatlamiga birlashtirishni maqsad qilgan.

Microsoft maʼlumotlariga koʻra, ushbu spetsifikatsiya agent ish jarayonining bir necha bosqichida — maʼlumot olishdan oldin, vositani chaqirishdan oldin va keyin, shuningdek, foydalanuvchiga yakuniy javob yuborilishidan oldin xavfsizlikni tekshirish imkonini beradi. Siyosat fayllari alohida hujjat sifatida yozilgani sababli, ular agent bilan birga paketlanishi va turli freymvorklar hamda muhitlarda bir xil xavfsizlik qoidalariga amal qilinishini taʼminlashi mumkin.

Yangi ACS standarti hozirda LangChain, OpenAI Agents SDK, Anthropic Agents SDK, AutoGen, CrewAI va Semantic Kernel kabi mashhur platformalar uchun plaginlarga ega SDK koʻrinishida taqdim etilmoqda. Bu esa dasturchilarga oʻzlarining mavjud AI loyihalariga yuqori darajadagi boshqaruv va xavfsizlik qatlamini osonlik bilan qoʻshish imkonini beradi.

MicrosoftSunʼiy IntellektAI AgentsSDKTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin