Kiberdeklar davri: Katta texnologik nazoratga qarshi ijodiy isyon

·145·Texno
Kiberdeklar davri: Katta texnologik nazoratga qarshi ijodiy isyon

Oʻzini "ochiq kodli yomon qiz" deb ataydigan CC bilan suhbatlashganingizda, u sizga pushti rangli suv parisi sumkachasidan javob yozayotgan boʻlishi mumkin. Bu shunchaki aksessuar emas, balki Raspberry Pi asosida yaratilgan, elektron kitob oʻqiydigan, serverlarga ulangan va mahalliy AI tizimi bilan ishlaydigan toʻliq funksional kiberdek — qoʻlda yasalgan ixcham kompyuterdir. CC dasturiy injiniring sohasida maʼlumotga ega boʻlmasa-da, u Bimbo Tech blogi orqali boshqa ayollarga ham RAM nimaligini bilmasdan turib, shunday qurilmalar yasashni oʻrgatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberdek tushunchasi ilk bor Uilyam Gibsonning 1984-yildagi "Neyromant" romanida paydo boʻlgan. 2010-yillarda Raspberry Pi kabi kichik kompyuterlar bozorga chiqqach, ishqibozlar oʻz qurilmalarini yashirin jamoalarda baham koʻra boshlashdi. Soʻnggi oylarda esa ijtimoiy tarmoqlardagi ayollar tufayli bu yoʻnalish yangi bosqichga chiqdi. Ular qora va kumush rangli standart gadjetlardan charchab, texnologiyalarni giper-feminin va badiiy koʻrinishga keltirishmoqda.

Hozirda Instagram va TikTok tarmoqlarida yogʻoch va moxdan yasalgan, Game Boy oʻyinlarini oʻynaydigan kiberdeklarni, 3D-printerda bosilgan qadimiy qoldiq koʻrinishidagi MP3 pleerlarni yoki ovozli eslatma yozadigan oʻrdak shaklidagi kompyuterlarni uchratish mumkin. Bu shunchaki estetika emas, balki Meta yoki Apple kabi gigantlarning doimiy nazoratidan qochish va shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash usulidir.

Ushbu trend odamlar yirik texnologik kompaniyalarning bir xilligidan charchagan vaqtda choʻqqisiga chiqdi. CCning taʼkidlashicha, 1000 dollar toʻlab sotib olingan iPhone kabi qurilmalarni foydalanuvchi oʻz xohishiga koʻra oʻzgartira olmaydi, aks holda kafolat bekor qilinadi. Kiberdeklar esa foydalanuvchilarga nazoratni oʻz qoʻliga olish va "qora quti"dan tashqariga chiqib, ijod qilish imkoniyatini beradi.

CyberdeckRaspberry PiDIYTexnologiyaOpen Source
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin