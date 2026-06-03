Toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat Il-114-300 Pulkovoga yetib keldi

·68·Texno
Toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat Il-114-300 Pulkovoga yetib keldi
Audio versiyasi

Rossiyaning mahalliy dvigatellari bilan jihozlangan Il-114-300 mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (SPIEF) arafasida Pulkovo aeroportiga yetib keldi. Mazkur havo kemasi "Rostex" davlat korporatsiyasi tarkibidagi OAK va ODK birlashmalari tomonidan taqdim etildi. Samolyot forum ishtirokchilari va mehmonlari uchun aeroport hududida namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Havo kemasining kuch qurilmasi Sankt-Peterburgdagi ODK korxonasida ishlab chiqilgan TV7-117ST-01 dvigatellaridan iborat. Ushbu dvigatel barcha zaruriy sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Xususan, 2024-yilning mart oyida Arxanelsk viloyatidagi tabiiy muzlash sharoitida oʻtkazilgan sakkizta parvoz davomida uning muzlashga qarshi tizimi shtat rejimida ishlashi tasdiqlangan.

Dvigatelning oʻzi 2022-yilda, AV112-114 havo vinti esa 2023-yilda tegishli sertifikatlarni qoʻlga kiritgan. Qurilma -60 °C dan +60 °C gacha boʻlgan harorat oraligʻida va 7600 metrgacha balandlikda ishlashga moʻljallangan. Uning maksimal uchish quvvati 3100 ot kuchiga teng boʻlib, asosiy ish rejimlarida yoqilgʻi sarfi sezilarli darajada kamaytirilgan.

Samolyotning raqamli tizimlari ham eʼtiborga loyiq. Kam shovqinli vint bilan oʻzaro aloqa BARK-65SM raqamli bloki orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, KRET konserni ushbu model uchun VSS-95 navigatsiya tizimi, boshqaruv panellari va parvoz haqidagi barcha maʼlumotlarni aks ettiruvchi suyuq kristalli displeylarni ishlab chiqarmoqda.

Hozirgi vaqtda dvigatellarning tajriba nusxalari samolyotlar tarkibida 400 dan ortiq parvozlarni amalga oshirib boʻldi. Ishlab chiqaruvchi korxona TV7-117ST-01 dvigatellarini seriyali yetkazib berishga tayyorligini va hozirda uning xizmat muddatini (resursini) yanada oshirish ustida ish olib borayotganini maʼlum qildi.

AviatsiyaIl-114-300TexnologiyaRossiyaRostex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi