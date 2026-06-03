Toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat Il-114-300 Pulkovoga yetib keldi
Rossiyaning mahalliy dvigatellari bilan jihozlangan Il-114-300 mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (SPIEF) arafasida Pulkovo aeroportiga yetib keldi. Mazkur havo kemasi "Rostex" davlat korporatsiyasi tarkibidagi OAK va ODK birlashmalari tomonidan taqdim etildi. Samolyot forum ishtirokchilari va mehmonlari uchun aeroport hududida namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Havo kemasining kuch qurilmasi Sankt-Peterburgdagi ODK korxonasida ishlab chiqilgan TV7-117ST-01 dvigatellaridan iborat. Ushbu dvigatel barcha zaruriy sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Xususan, 2024-yilning mart oyida Arxanelsk viloyatidagi tabiiy muzlash sharoitida oʻtkazilgan sakkizta parvoz davomida uning muzlashga qarshi tizimi shtat rejimida ishlashi tasdiqlangan.
Dvigatelning oʻzi 2022-yilda, AV112-114 havo vinti esa 2023-yilda tegishli sertifikatlarni qoʻlga kiritgan. Qurilma -60 °C dan +60 °C gacha boʻlgan harorat oraligʻida va 7600 metrgacha balandlikda ishlashga moʻljallangan. Uning maksimal uchish quvvati 3100 ot kuchiga teng boʻlib, asosiy ish rejimlarida yoqilgʻi sarfi sezilarli darajada kamaytirilgan.
Samolyotning raqamli tizimlari ham eʼtiborga loyiq. Kam shovqinli vint bilan oʻzaro aloqa BARK-65SM raqamli bloki orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, KRET konserni ushbu model uchun VSS-95 navigatsiya tizimi, boshqaruv panellari va parvoz haqidagi barcha maʼlumotlarni aks ettiruvchi suyuq kristalli displeylarni ishlab chiqarmoqda.
Hozirgi vaqtda dvigatellarning tajriba nusxalari samolyotlar tarkibida 400 dan ortiq parvozlarni amalga oshirib boʻldi. Ishlab chiqaruvchi korxona TV7-117ST-01 dvigatellarini seriyali yetkazib berishga tayyorligini va hozirda uning xizmat muddatini (resursini) yanada oshirish ustida ish olib borayotganini maʼlum qildi.
…