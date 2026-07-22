Emiliano Martinez Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda

·35·Sport
Emiliano Martinez Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda

Argentina terma jamoasining tajribali darvozaboni Emiliano Martinez Jaxon chempionati-2026 finalidagi magʻlubiyatdan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlash ehtimoli borligini maʼlum qildi. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnir finalida Argentina terma jamoasi Ispaniyaga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu magʻlubiyat 2022-yilgi jahon chempioni uchun kutilmagan zarba boʻldi. Emiliano Martinez oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislardan uzr soʻrab, bor kuchini jamoa muvaffaqiyati uchun sarflaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ketma-ket ikki bor jahon toji sohibi boʻlish va tarixni qayta yozish orzusi amalga oshmagani unga ruhan ogʻir botgan.

Kelajak haqidagi shubhalar

33 yoshli darvozabon oʻz bayonotida terma jamoani tark etish haqida jiddiy oʻylayotganini yashirmadi. "Rostini aytsam, hozirgi ogʻriqni soʻz bilan taʼriflab boʻlmaydi. Oldinga qanday harakat qilish, toʻgʻri yoʻlni tanlash va balki chetga chiqish vaqti kelgan-kelmagani haqida oʻylashim uchun koʻp narsa bor", — deya taʼkidladi darvozabon.

Lionel Messi kabi afsonaviy jamoadoshlari hali aniq qaror qabul qilmagan bir paytda, Martinezning bunday bayonoti Argentina futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Darvozabon oʻz mamlakati va jamoadoshlariga yordam berish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qilganini, biroq finaldagi muvaffaqiyatsizlik uni ruhan charchatib qoʻyganini bildirdi.

Emiliano Martinez 2022-yilda Qatarda oʻtgan Jaxon chempionatida Argentina gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan va turnirning eng yaxshi darvozaboni deb topilgan edi. Uning oʻziga xos xarakteri va penaltilar seriyasidagi mahorati uni dunyoning eng taniqli posbonlaridan biriga aylantirgan. Biroq, 2026-yilgi finaldagi magʻlubiyat uning terma jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda.

Hozircha Argentina futbol assotsiatsiyasi yoki murabbiylar shtabi darvozabonning ehtimoliy isteʼfosi borasida rasmiy munosabat bildirmadi. Mutaxassislarning fikricha, Martinez hali yuqori saviyada oʻynashga qodir, biroq ruhiy holat va yangi motivatsiya topish masalasi uning yakuniy qarorida hal qiluvchi rol oʻynaydi.

ArgentinaEmiliano MartinezJaxon ChempionatiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...