Emiliano Martinez Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda
Argentina terma jamoasining tajribali darvozaboni Emiliano Martinez Jaxon chempionati-2026 finalidagi magʻlubiyatdan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlash ehtimoli borligini maʼlum qildi. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnir finalida Argentina terma jamoasi Ispaniyaga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu magʻlubiyat 2022-yilgi jahon chempioni uchun kutilmagan zarba boʻldi. Emiliano Martinez oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislardan uzr soʻrab, bor kuchini jamoa muvaffaqiyati uchun sarflaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ketma-ket ikki bor jahon toji sohibi boʻlish va tarixni qayta yozish orzusi amalga oshmagani unga ruhan ogʻir botgan.
Kelajak haqidagi shubhalar33 yoshli darvozabon oʻz bayonotida terma jamoani tark etish haqida jiddiy oʻylayotganini yashirmadi. "Rostini aytsam, hozirgi ogʻriqni soʻz bilan taʼriflab boʻlmaydi. Oldinga qanday harakat qilish, toʻgʻri yoʻlni tanlash va balki chetga chiqish vaqti kelgan-kelmagani haqida oʻylashim uchun koʻp narsa bor", — deya taʼkidladi darvozabon.
Lionel Messi kabi afsonaviy jamoadoshlari hali aniq qaror qabul qilmagan bir paytda, Martinezning bunday bayonoti Argentina futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Darvozabon oʻz mamlakati va jamoadoshlariga yordam berish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qilganini, biroq finaldagi muvaffaqiyatsizlik uni ruhan charchatib qoʻyganini bildirdi.
Emiliano Martinez 2022-yilda Qatarda oʻtgan Jaxon chempionatida Argentina gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan va turnirning eng yaxshi darvozaboni deb topilgan edi. Uning oʻziga xos xarakteri va penaltilar seriyasidagi mahorati uni dunyoning eng taniqli posbonlaridan biriga aylantirgan. Biroq, 2026-yilgi finaldagi magʻlubiyat uning terma jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda.
Hozircha Argentina futbol assotsiatsiyasi yoki murabbiylar shtabi darvozabonning ehtimoliy isteʼfosi borasida rasmiy munosabat bildirmadi. Mutaxassislarning fikricha, Martinez hali yuqori saviyada oʻynashga qodir, biroq ruhiy holat va yangi motivatsiya topish masalasi uning yakuniy qarorida hal qiluvchi rol oʻynaydi.
…