Tesla yangi loyihalar muddatini kechiktirdi: Cybercab va Semi ishlab chiqarishda tanaffus
Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilayotgan mahsulotlari — Cybercab robotaksisi, Tesla Semi yuk mashinasi va Megapack 3 energiya saqlash tizimlarini keng koʻlamli ishlab chiqarish rejalarini 2026-yilga surishga majbur boʻldi. Kompaniyaning ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotida ushbu loyihalarni ommaviy ishlab chiqarish (volume production) muddatlari oʻzgargani qayd etilgan. Bu holat kompaniyaning sof daromadi pasayib borayotgan va xarajatlar keskin ortayotgan bir paytda yuz bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Tesla hozirda asosiy eʼtiborini 4680 rusumli akkumulyator elementlarini ishlab chiqarishni koʻpaytirishga qaratgan. Aynan ushbu batareyalar Cybercab va Tesla Semi loyihalarining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, kompaniya oʻzining Optimus humanoid roboti boʻyicha ham avvalgi rejalaridan biroz chekingan koʻrinadi — hisobotdan robotni keng koʻlamli ishlab chiqarish haqidagi bandlar olib tashlangan.
Xarajatlarning ortishi va moliyaviy holatTesla hozirda elektromobil ishlab chiqaruvchisidan sunʼiy intellekt va robototexnika kompaniyasiga aylanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu transformatsiya ulkan investitsiyalarni talab qilmoqda. Ikkinchi chorakda kompaniyaning kapital xarajatlari ikki baravardan koʻproqqa oshdi, sof daromad esa oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 5 foizga kamayib, 1,1 milliard dollarni tashkil etdi. Kompaniya moliya direktori Vaibhav Taneja yil yakuniga qadar pul oqimlarida manfiy koʻrsatkichlar saqlanib qolishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Shunga qaramay, Tesla umumiy tushum boʻyicha ijobiy natijalarni koʻrsatdi. Ikkinchi chorakda tushum 28,2 milliard dollarga yetdi, bu oʻtgan yilgi 22,5 milliard dollarga nisbatan 26 foizga koʻpdir. Daromadning asosiy qismi elektromobillar savdosi va lizingidan tushgan boʻlib, bu sohadagi koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilangan.
Global bozordagi oʻsish va istiqbollarTesla aprel-iyun oylarida 480 mingdan ortiq avtomobil yetkazib berdi, bu birinchi chorakdagi koʻrsatkichdan 120 ming donaga koʻpdir. Ushbu oʻsish asosan AQSHdan tashqaridagi boʻlgan xalqaro bozorlar hisobiga amalga oshdi. Kompaniya hisobotida quyidagi davlatlarda rekord darajadagi savdo koʻrsatkichlari qayd etilgani aytiladi:
- Janubiy Koreya va Avstraliya;
- Portugaliya va Sloveniya;
- Tailand, Filippin va Tayvan;
- Kolumbiya va Chili.
Xulosa qilib aytganda, Tesla oʻzining kelajakdagi mahsulotlari uchun katta mablagʻ sarflamoqda, ammo ishlab chiqarish zanjiridagi muammolar va strategik oʻzgarishlar asosiy loyihalarning bozorga chiqishini kechiktirmoqda. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham Tesla modellarining ommalashishi va narxlar barqarorligi bevosita ushbu global ishlab chiqarish hajmlariga bogʻliq boʻlib qoladi.
…