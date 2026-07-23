Tesla yangi loyihalar muddatini kechiktirdi: Cybercab va Semi ishlab chiqarishda tanaffus

·40·Texno
Tesla yangi loyihalar muddatini kechiktirdi: Cybercab va Semi ishlab chiqarishda tanaffus

Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilayotgan mahsulotlari — Cybercab robotaksisi, Tesla Semi yuk mashinasi va Megapack 3 energiya saqlash tizimlarini keng koʻlamli ishlab chiqarish rejalarini 2026-yilga surishga majbur boʻldi. Kompaniyaning ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotida ushbu loyihalarni ommaviy ishlab chiqarish (volume production) muddatlari oʻzgargani qayd etilgan. Bu holat kompaniyaning sof daromadi pasayib borayotgan va xarajatlar keskin ortayotgan bir paytda yuz bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Tesla hozirda asosiy eʼtiborini 4680 rusumli akkumulyator elementlarini ishlab chiqarishni koʻpaytirishga qaratgan. Aynan ushbu batareyalar Cybercab va Tesla Semi loyihalarining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, kompaniya oʻzining Optimus humanoid roboti boʻyicha ham avvalgi rejalaridan biroz chekingan koʻrinadi — hisobotdan robotni keng koʻlamli ishlab chiqarish haqidagi bandlar olib tashlangan.

Xarajatlarning ortishi va moliyaviy holat

Tesla hozirda elektromobil ishlab chiqaruvchisidan sunʼiy intellekt va robototexnika kompaniyasiga aylanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu transformatsiya ulkan investitsiyalarni talab qilmoqda. Ikkinchi chorakda kompaniyaning kapital xarajatlari ikki baravardan koʻproqqa oshdi, sof daromad esa oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 5 foizga kamayib, 1,1 milliard dollarni tashkil etdi. Kompaniya moliya direktori Vaibhav Taneja yil yakuniga qadar pul oqimlarida manfiy koʻrsatkichlar saqlanib qolishi mumkinligidan ogohlantirgan.

Shunga qaramay, Tesla umumiy tushum boʻyicha ijobiy natijalarni koʻrsatdi. Ikkinchi chorakda tushum 28,2 milliard dollarga yetdi, bu oʻtgan yilgi 22,5 milliard dollarga nisbatan 26 foizga koʻpdir. Daromadning asosiy qismi elektromobillar savdosi va lizingidan tushgan boʻlib, bu sohadagi koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilangan.

Global bozordagi oʻsish va istiqbollar

Tesla aprel-iyun oylarida 480 mingdan ortiq avtomobil yetkazib berdi, bu birinchi chorakdagi koʻrsatkichdan 120 ming donaga koʻpdir. Ushbu oʻsish asosan AQSHdan tashqaridagi boʻlgan xalqaro bozorlar hisobiga amalga oshdi. Kompaniya hisobotida quyidagi davlatlarda rekord darajadagi savdo koʻrsatkichlari qayd etilgani aytiladi:

  • Janubiy Koreya va Avstraliya;
  • Portugaliya va Sloveniya;
  • Tailand, Filippin va Tayvan;
  • Kolumbiya va Chili.
Tesla rahbariyati yangi mahsulotlar ishlab chiqarish liniyalarini modernizatsiya qilishda davom etmoqda. Masalan, Ostindagi (Texas) zavodda Cybercab prototiplarini yigʻish boshlangan, biroq ularni ommaviy ravishda konveyerdan chiqarish uchun hali vaqt kerak. Megapack energiya saqlash tizimlari va Optimus robotlari boʻyicha kechikishlar sababi ochiqlanmagan boʻlsa-da, tahlilchilar buni texnologik murakkabliklar va resurslarni AI yoʻnalishiga yoʻnaltirilgani bilan izohlashmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Tesla oʻzining kelajakdagi mahsulotlari uchun katta mablagʻ sarflamoqda, ammo ishlab chiqarish zanjiridagi muammolar va strategik oʻzgarishlar asosiy loyihalarning bozorga chiqishini kechiktirmoqda. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham Tesla modellarining ommalashishi va narxlar barqarorligi bevosita ushbu global ishlab chiqarish hajmlariga bogʻliq boʻlib qoladi.

TeslaElon MuskCybercabElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob