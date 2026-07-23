AQSH Xitoyning Moonshot kompaniyasini intellektual mulk oʻgʻirligida ayblab, sanksiya bilan tahdid qildi

·38·Texno
AQSH Xitoyning Moonshot kompaniyasini intellektual mulk oʻgʻirligida ayblab, sanksiya bilan tahdid qildi

AQSH Moliya vazirligi Xitoyning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi yetakchi startaplaridan biri — Moonshot kompaniyasiga nisbatan keskin choralar koʻrilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Vashington maʼmuriyati Xitoy kompaniyasini Amerikaning Anthropic laboratoriyasiga tegishli Fable modelini noqonuniy ravishda "distillash" (nusxa koʻchirish orqali oʻqitish)da ayblamoqda. Bu holat ikki davlat oʻrtasidagi texnologik sovuq urushning yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Moliya vaziri Scott Bessent X platformasidagi oʻz sahifasida "Ochiq kodli dasturlar Amerika intellektual mulkini oʻgʻirlash uchun ruxsatnoma emas" deya bayonot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar Xitoy firmalari yashirin ravishda sanoat miqyosidagi oʻgʻirlikni amalga oshirgani isbotlansa, ular AQSHning qora roʻyxatiga (Entity List) kiritiladi va qatʼiy sanksiyalarga duchor boʻladi. TechCrunch nashri ushbu mojaroga Oq uy rasmiylarining ayblovlari sabab boʻlganini yozmoqda.

Model distillash va texnologik oʻgʻirlik

Model distillash — bu kichikroq va samaraliroq AI modelini kattaroq va aqlliroq modelning natijalari asosida oʻqitish usuli hisoblanadi. Garchi bu usul texnologiya olamida optimallashtirish uchun keng qoʻllanilsa-da, AQSH rasmiylari Moonshot buni ruxsatsiz va intellektual mulk huquqlarini buzgan holda amalga oshirgan deb hisoblamoqda. Xususan, Moonshot taqdim etgan yangi Kimi K3 modeli Anthropic kompaniyasining Fable modeli yutuqlarini oʻzlashtirganlikda gumon qilinmoqda.

Bundan tashqari, Oq uyning fan va texnologiyalar boʻyicha masʼul xodimi Michael Kratsios Moonshot kompaniyasini eksport nazoratini chetlab oʻtganlikda ham aybladi. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya Tailand orqali NVIDIA korporatsiyasining eng zamonaviy GB300 serverlariga kirish imkoniga ega boʻlgan. Vaholanki, NVIDIA Blackwell avlodiga mansub ushbu chiplarni Xitoy kompaniyalariga sotish AQSH qonunchiligi bilan taqiqlangan.

Vashingtondagi bahslar va oqibatlar

Ushbu mojaro AQSH siyosiy doiralarida Xitoyning ochiq kodli modellariga nisbatan munosabatni keskinlashtirdi. OpenAI strategik kelajak boʻlimi rahbari Dean Ball kabi mutaxassislar Amerikaning texnologik ustunligini saqlab qolish va milliy xavfsizlikni taʼminlash uchun Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq vaznli modellardan foydalanishni cheklash yoki butunlay taqiqlash kerakligini taʼkidlamoqda.

Shu bilan birga, baʼzi mustaqil ekspertlar Moonshot kompaniyasining Kimi K3 modeli qisqa vaqt ichida faqat distillash orqali yaratilganiga shubha bilan qaramoqda. Chunki Fable modeli joriy yilning iyul oyida ommaga taqdim etilgan, K3 esa oradan koʻp oʻtmay eʼlon qilingan edi. Agarda Xitoy modellari haqiqatdan ham Amerikaning eng ilgʻor ishlanmalari bilan raqobatlasha olsa, bu AQSH sunʼiy intellekt laboratoriyalarining milliardlab dollarlik investitsiya talab qiluvchi biznes modellarini xavf ostiga qoʻyishi mumkin.

Hozircha Moonshot va AQSH Moliya vazirligi rasmiy soʻrovlarga batafsil javob bermagan boʻlsa-da, vaziyatning keskinlashishi global texnologiya bozorida yangi cheklovlar va savdo toʻsiqlari paydo boʻlishiga olib kelishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu jarayon muhim, chunki AI sohasidagi global cheklovlar kelgusida ochiq kodli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlariga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

AQSHXitoySunʼiy IntellektMoonshotSanksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob