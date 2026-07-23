Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga yaqin: Kelishuv tafsilotlari ma’lum
Germaniya futbol ittifoqi (DFB) terma jamoaning yangi bosh murabbiyi borasida yakuniy qarorga keldi. Ko‘p sonli muxlislar va mutaxassislarning uzoq kutilgan orzusi ushalmoqda: “liverpul” klubining sobiq ustozi Jurgen Klopp “bundesmanshaft” tizginini o‘z qo‘liga olish arafasida turibdi. Sky Sport Germany nashri xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi kelishuvning so‘nggi detallari hal etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Germaniya futbolidagi ushbu keskin o‘zgarishga Julian Nagelsmann boshqaruvidagi muvaffaqiyatsiz Jahon chempionati sabab bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, nemislar mundialning 1/16 final bosqichida Paragvayga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etgan edi. Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng Nagelsmann iste’foga chiqarildi va DFB rahbariyati yangi davrni aynan Jurgen Klopp bilan boshlashni maqsad qildi.
Yangi shartnoma va Red Bull bilan kelishuvMa’lumotlarga ko‘ra, 59 yoshli mutaxassis bilan 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar mo‘ljallangan to‘rt yillik shartnoma imzolanishi kutilmoqda. DFB prezidenti Bernd Neuendorf ushbu loyihani shaxsan o‘zi qo‘llab-quvvatlayotgani va Kloppni terma jamoani qayta tiklash uchun eng munosib nomzod deb bilishi aytilmoqda.
Muzokaralar jarayonidagi eng katta to‘siqlardan biri Kloppning Red Bull kompaniyasida global futbol bo‘limi rahbari sifatidagi majburiyatlari edi. Biroq, so‘nggi xabarlarga ko‘ra, Red Bull boshqaruvchi direktori Oliver Mintzlaff bilan o‘zaro kelishuvga erishilgan. Bu esa DFBni katta miqdordagi to‘lovlardan ozod qiladi va Kloppning terma jamoaga o‘tishini osonlashtiradi.
Jurgen Kloppning o‘zi ham vaziyatga izoh berib, muzokaralar ijobiy yakunlanayotganini tasdiqladi. “Hali hech narsa yakuniga yetgani yo‘q, lekin muzokaralar davom etmoqda va hamma narsa to‘g‘ri yo‘nalishda ketmoqda. Red Bull bilan juda saxovatli kelishuvga erishdim, shuning uchun yo‘limda hech qanday to‘siq qolmadi”, deya ta’kidladi tajribali murabbiy.
Rasmiy e’lon qachon kutilmoqda?Hozirda DFB kuzatuv kengashi va aksiyadorlar o‘rtasida yakuniy ma’muriy masalalar ko‘rib chiqilmoqda. Garchi tashkilot rasmiy taklifnomalar yuborilganini inkor etayotgan bo‘lsa-da, barcha texnik detallar hal etilgach, Kloppning tanishtiruvi shu haftaning juma kuni Frankfurtda bo‘lib o’tishi mumkin.
Germaniya futboli uchun ushbu tayinlov strategik ahamiyatga ega. Ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan so‘ng, Jurgen Klopp kabi xarizmatik va g‘oliblik ruhiga ega murabbiyning kelishi jamoani yana dunyo yetakchilari qatoriga qaytarishi kutilmoqda. Kloppning “liverpul” va “Borussiya Dortmund” klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyati nemis muxlislarida katta umid uyg‘otmoqda.
…