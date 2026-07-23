Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga yaqin: Kelishuv tafsilotlari ma’lum

·52·Sport
Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga yaqin: Kelishuv tafsilotlari ma’lum

Germaniya futbol ittifoqi (DFB) terma jamoaning yangi bosh murabbiyi borasida yakuniy qarorga keldi. Ko‘p sonli muxlislar va mutaxassislarning uzoq kutilgan orzusi ushalmoqda: “liverpul” klubining sobiq ustozi Jurgen Klopp “bundesmanshaft” tizginini o‘z qo‘liga olish arafasida turibdi. Sky Sport Germany nashri xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi kelishuvning so‘nggi detallari hal etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Germaniya futbolidagi ushbu keskin o‘zgarishga Julian Nagelsmann boshqaruvidagi muvaffaqiyatsiz Jahon chempionati sabab bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, nemislar mundialning 1/16 final bosqichida Paragvayga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etgan edi. Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng Nagelsmann iste’foga chiqarildi va DFB rahbariyati yangi davrni aynan Jurgen Klopp bilan boshlashni maqsad qildi.

Yangi shartnoma va Red Bull bilan kelishuv

Ma’lumotlarga ko‘ra, 59 yoshli mutaxassis bilan 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar mo‘ljallangan to‘rt yillik shartnoma imzolanishi kutilmoqda. DFB prezidenti Bernd Neuendorf ushbu loyihani shaxsan o‘zi qo‘llab-quvvatlayotgani va Kloppni terma jamoani qayta tiklash uchun eng munosib nomzod deb bilishi aytilmoqda.

Muzokaralar jarayonidagi eng katta to‘siqlardan biri Kloppning Red Bull kompaniyasida global futbol bo‘limi rahbari sifatidagi majburiyatlari edi. Biroq, so‘nggi xabarlarga ko‘ra, Red Bull boshqaruvchi direktori Oliver Mintzlaff bilan o‘zaro kelishuvga erishilgan. Bu esa DFBni katta miqdordagi to‘lovlardan ozod qiladi va Kloppning terma jamoaga o‘tishini osonlashtiradi.

Jurgen Kloppning o‘zi ham vaziyatga izoh berib, muzokaralar ijobiy yakunlanayotganini tasdiqladi. “Hali hech narsa yakuniga yetgani yo‘q, lekin muzokaralar davom etmoqda va hamma narsa to‘g‘ri yo‘nalishda ketmoqda. Red Bull bilan juda saxovatli kelishuvga erishdim, shuning uchun yo‘limda hech qanday to‘siq qolmadi”, deya ta’kidladi tajribali murabbiy.

Rasmiy e’lon qachon kutilmoqda?

Hozirda DFB kuzatuv kengashi va aksiyadorlar o‘rtasida yakuniy ma’muriy masalalar ko‘rib chiqilmoqda. Garchi tashkilot rasmiy taklifnomalar yuborilganini inkor etayotgan bo‘lsa-da, barcha texnik detallar hal etilgach, Kloppning tanishtiruvi shu haftaning juma kuni Frankfurtda bo‘lib o’tishi mumkin.

Germaniya futboli uchun ushbu tayinlov strategik ahamiyatga ega. Ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan so‘ng, Jurgen Klopp kabi xarizmatik va g‘oliblik ruhiga ega murabbiyning kelishi jamoani yana dunyo yetakchilari qatoriga qaytarishi kutilmoqda. Kloppning “liverpul” va “Borussiya Dortmund” klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyati nemis muxlislarida katta umid uyg‘otmoqda.

Jurgen KloppGermaniyaFutbolDFBShartnoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...