AMD yangi avlod 256 yadroli EPYC Venice protsessorini rasmiy namoyishdan oldin koʻrsatdi

·43·Texno
AMD yangi avlod 256 yadroli EPYC Venice protsessorini rasmiy namoyishdan oldin koʻrsatdi

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan AMD oʻzining yangi avlod server protsessorlari bilan sanoatda katta burilish yasashga tayyorlanmoqda. San-Fransiskodagi Moscone West koʻrgazmalar markazi yaqinida oʻrnatilgan reklama banneri tufayli, hali rasman taqdim etilmagan oltinchi avlod AMD EPYC Venice protsessorining ichki tuzilishi va texnik imkoniyatlari ommaga maʼlum boʻldi. Ushbu yangilik sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisoblash tizimlari uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼlon qilingan tasvirlar protsessorning murakkab va oʻta quvvatli arxitekturasini ochib bergan. EPYC Venice flagmani sakkizta hisoblash kristalli (CCD) va ikkita yirik kirish-chiqish kristallaridan iborat tuzilishga ega. Har bir CCD chipleti oʻz navbatida 16 tadan yadroni oʻz ichiga olgan ikkita hisoblash majmuasini (CCX) birlashtiradi. Bu esa bitta kristallda 32 ta, butun protsessorda esa jami 256 ta yadro mavjudligini anglatadi.

Zen 6 arxitekturasi va 2 nanometrli texnologiya

Yangi protsessorlar AMD kompaniyasining eng soʻnggi Zen 6 arxitekturasiga asoslangan boʻlib, unda asosan ixcham Zen 6c yadrolaridan foydalanilgan. Ushbu yondashuv kompaniyaga energiya samaradorligini saqlab qolgan holda, server tizimlari uchun rekord darajadagi koʻp yadrolilikni taʼminlash imkonini beradi. Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan maʼlumotlar markazlari va bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlari uchun bunday texnologiyalar kelajakda resurslarni tejash va hisoblash quvvatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

AMD tomonidan tasdiqlangan yana bir muhim jihat — bu ishlab chiqarish jarayonidir. EPYC Venice turkumidagi chiplar TSMC kompaniyasining 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ommaviy ishlab chiqariladigan dunyodagi birinchi yuqori unumdorlikdagi mahsulot boʻladi. Texnologik jarayonning bunday darajada yupqalashishi tranzistorlar zichligini oshiradi va qurilmaning ishlash tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Advancing AI 2026 konferensiyasi doirasida kompaniya rahbari Liza Su ushbu platforma haqida batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, 256 yadroli protsessorlar nafaqat anʼanaviy server vazifalarini, balki murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar (Big Data) bilan ishlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Sanoatdagi oʻrni va raqobat

AMD kompaniyasining ushbu qadami Intel va boshqa raqobatchilarga nisbatan texnologik ustunlikni mustahkamlashga qaratilgan. Hozirda jahon bozorida server protsessorlariga boʻlgan talab sunʼiy intellekt bum tufayli keskin oshgan. 256 yadroga ega boʻlgan bitta protsessor bir vaqtning oʻzida minglab virtual mashinalarni boshqarish yoki murakkab ilmiy simulyatsiyalarni amalga oshirish qobiliyatiga ega.

Yangi platformaning toʻliq texnik xususiyatlari, energiya sarfi koʻrsatkichlari va narxlari rasmiy taqdimotdan soʻng maʼlum boʻladi. Biroq, hozirgi maʼlumotlarning oʻziyoq AMD server segmentida yetakchilikni oʻz qoʻlida saqlab qolish niyatida ekanini koʻrsatmoqda.

AMDEPYC VeniceProtsessorZen 6Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob