AMD yangi avlod 256 yadroli EPYC Venice protsessorini rasmiy namoyishdan oldin koʻrsatdi
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan AMD oʻzining yangi avlod server protsessorlari bilan sanoatda katta burilish yasashga tayyorlanmoqda. San-Fransiskodagi Moscone West koʻrgazmalar markazi yaqinida oʻrnatilgan reklama banneri tufayli, hali rasman taqdim etilmagan oltinchi avlod AMD EPYC Venice protsessorining ichki tuzilishi va texnik imkoniyatlari ommaga maʼlum boʻldi. Ushbu yangilik sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisoblash tizimlari uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼlon qilingan tasvirlar protsessorning murakkab va oʻta quvvatli arxitekturasini ochib bergan. EPYC Venice flagmani sakkizta hisoblash kristalli (CCD) va ikkita yirik kirish-chiqish kristallaridan iborat tuzilishga ega. Har bir CCD chipleti oʻz navbatida 16 tadan yadroni oʻz ichiga olgan ikkita hisoblash majmuasini (CCX) birlashtiradi. Bu esa bitta kristallda 32 ta, butun protsessorda esa jami 256 ta yadro mavjudligini anglatadi.
Zen 6 arxitekturasi va 2 nanometrli texnologiyaYangi protsessorlar AMD kompaniyasining eng soʻnggi Zen 6 arxitekturasiga asoslangan boʻlib, unda asosan ixcham Zen 6c yadrolaridan foydalanilgan. Ushbu yondashuv kompaniyaga energiya samaradorligini saqlab qolgan holda, server tizimlari uchun rekord darajadagi koʻp yadrolilikni taʼminlash imkonini beradi. Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan maʼlumotlar markazlari va bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlari uchun bunday texnologiyalar kelajakda resurslarni tejash va hisoblash quvvatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
AMD tomonidan tasdiqlangan yana bir muhim jihat — bu ishlab chiqarish jarayonidir. EPYC Venice turkumidagi chiplar TSMC kompaniyasining 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ommaviy ishlab chiqariladigan dunyodagi birinchi yuqori unumdorlikdagi mahsulot boʻladi. Texnologik jarayonning bunday darajada yupqalashishi tranzistorlar zichligini oshiradi va qurilmaning ishlash tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Advancing AI 2026 konferensiyasi doirasida kompaniya rahbari Liza Su ushbu platforma haqida batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, 256 yadroli protsessorlar nafaqat anʼanaviy server vazifalarini, balki murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar (Big Data) bilan ishlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Sanoatdagi oʻrni va raqobatAMD kompaniyasining ushbu qadami Intel va boshqa raqobatchilarga nisbatan texnologik ustunlikni mustahkamlashga qaratilgan. Hozirda jahon bozorida server protsessorlariga boʻlgan talab sunʼiy intellekt bum tufayli keskin oshgan. 256 yadroga ega boʻlgan bitta protsessor bir vaqtning oʻzida minglab virtual mashinalarni boshqarish yoki murakkab ilmiy simulyatsiyalarni amalga oshirish qobiliyatiga ega.
Yangi platformaning toʻliq texnik xususiyatlari, energiya sarfi koʻrsatkichlari va narxlari rasmiy taqdimotdan soʻng maʼlum boʻladi. Biroq, hozirgi maʼlumotlarning oʻziyoq AMD server segmentida yetakchilikni oʻz qoʻlida saqlab qolish niyatida ekanini koʻrsatmoqda.
…