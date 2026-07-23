Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik boʻyicha Meta kompaniyasiga qarshi sud ishi toʻxtatildi
AQSHda ijtimoiy tarmoqlarning inson ruhiyatiga salbiy taʼsiri va qaramlik keltirib chiqarishi boʻyicha Meta korporatsiyasiga qarshi ochilgan yirik sud ishlaridan biri kutilmaganda yakunlandi. Daʼvogar tomon hech qanday tovon puli olmasdan oʻz arizasini qaytarib olishga qaror qildi. Bu voqea texnologiya gigantlari uchun muhim gʻalaba sifatida baholanmoqda, chunki mazkur holat sohadagi boshqa koʻplab oʻxshash daʼvolar uchun namuna boʻlishi kutilayotgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kaliforniya shtati oliy sudida koʻrib chiqilishi rejalashtirilgan ushbu ishda Florida shtatidan boʻlgan oʻsmir (R.K.C. initsiallari bilan koʻrsatilgan) Meta, TikTok, YouTube va Snap kabi platformalarni foydalanuvchilarda ongli ravishda qaramlikni shakllantirishda ayblagan edi. Biroq, sud jarayoni boshlanishidan bir necha kun avval Meta yagona javobgar sifatida qolgan edi, chunki boshqa kompaniyalar daʼvogar bilan kelishuvga erishgan.
Kompaniyalarning oʻzaro kelishuvi va Meta pozitsiyasiThe Verge va boshqa xalqaro nashrlar xabariga koʻra, TikTok va Google’ga tegishli YouTube platformalari avvalroq daʼvogar bilan kelishuvga erishib, nizoni tinch yoʻl bilan hal qilgan. Snap kompaniyasi ham sudgacha boʻlgan soʻnggi pallada oʻzaro bitim imzolaganini tasdiqladi. Faqatgina Meta oxirigacha murosaga bormadi va oʻz pozitsiyasini himoya qilishda davom etdi.
Meta vakillarining taʼkidlashicha, daʼvogar kompaniyadan hech qanday toʻlov olmasdan oʻz arizasidan voz kechgan. Kompaniya oʻz bayonotida "bu natija biz asossiz daʼvolarga qarshi oʻzimizni himoya qilishdan chekinmasligimizni koʻrsatadi" deya ishonch bilan maʼlum qildi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari boʻyicha davom etayotgan yuzlab boshqa sud jarayonlariga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Sud materiallariga koʻra, Meta himoya taktikasi sifatida oʻsmirning Facebook va Instagram platformalaridan kuniga atigi bir necha daqiqa foydalanganini isbotlovchi dalillarni tayyorlab qoʻygan edi. Shuningdek, kompaniya foydalanuvchi hisoblarining aksariyati advokat yollanganidan soʻng ochilganini daʼvo qilib, bu ishni sunʼiy ravishda uyushtirilgan deb hisoblagan.
Sanoatdagi oʻxshash holatlar va oqibatlarMazkur gʻalabaga qaramay, Meta joriy yilda boshqa sudlarda jiddiy talofatlarga uchradi. Masalan, Nyu-Meksiko shtatidagi sud kompaniyani isteʼmolchilarni chalgʻitish va bolalar xavfsizligini yetarli darajada taʼminlamaslikda aybdor deb topib, 375 million dollar miqdorida jarimaga tortgan edi. Shuningdek, Los-Anjelesdagi boshqa bir ishda hakamlar hayʼati Meta va Google’ni 6 million dollar tovon toʻlashga majbur qilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarga qarshi ochilayotgan minglab daʼvolarning asosiy mazmuni quyidagi funksiyalarga borib taqaladi:
- Cheksiz aylantirish (infinite scroll) funksiyasi orqali foydalanuvchini ushlab qolish;
- Toʻxtovsiz bildirishnomalar (notifications) yuborish;
- Algoritmlarni yoshlar psixologiyasiga moslab, sunʼiy qiziqish uygʻotish.
…