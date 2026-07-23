Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik boʻyicha Meta kompaniyasiga qarshi sud ishi toʻxtatildi

·34·Texno
Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik boʻyicha Meta kompaniyasiga qarshi sud ishi toʻxtatildi

AQSHda ijtimoiy tarmoqlarning inson ruhiyatiga salbiy taʼsiri va qaramlik keltirib chiqarishi boʻyicha Meta korporatsiyasiga qarshi ochilgan yirik sud ishlaridan biri kutilmaganda yakunlandi. Daʼvogar tomon hech qanday tovon puli olmasdan oʻz arizasini qaytarib olishga qaror qildi. Bu voqea texnologiya gigantlari uchun muhim gʻalaba sifatida baholanmoqda, chunki mazkur holat sohadagi boshqa koʻplab oʻxshash daʼvolar uchun namuna boʻlishi kutilayotgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kaliforniya shtati oliy sudida koʻrib chiqilishi rejalashtirilgan ushbu ishda Florida shtatidan boʻlgan oʻsmir (R.K.C. initsiallari bilan koʻrsatilgan) Meta, TikTok, YouTube va Snap kabi platformalarni foydalanuvchilarda ongli ravishda qaramlikni shakllantirishda ayblagan edi. Biroq, sud jarayoni boshlanishidan bir necha kun avval Meta yagona javobgar sifatida qolgan edi, chunki boshqa kompaniyalar daʼvogar bilan kelishuvga erishgan.

Kompaniyalarning oʻzaro kelishuvi va Meta pozitsiyasi

The Verge va boshqa xalqaro nashrlar xabariga koʻra, TikTok va Google’ga tegishli YouTube platformalari avvalroq daʼvogar bilan kelishuvga erishib, nizoni tinch yoʻl bilan hal qilgan. Snap kompaniyasi ham sudgacha boʻlgan soʻnggi pallada oʻzaro bitim imzolaganini tasdiqladi. Faqatgina Meta oxirigacha murosaga bormadi va oʻz pozitsiyasini himoya qilishda davom etdi.

Meta vakillarining taʼkidlashicha, daʼvogar kompaniyadan hech qanday toʻlov olmasdan oʻz arizasidan voz kechgan. Kompaniya oʻz bayonotida "bu natija biz asossiz daʼvolarga qarshi oʻzimizni himoya qilishdan chekinmasligimizni koʻrsatadi" deya ishonch bilan maʼlum qildi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari boʻyicha davom etayotgan yuzlab boshqa sud jarayonlariga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Sud materiallariga koʻra, Meta himoya taktikasi sifatida oʻsmirning Facebook va Instagram platformalaridan kuniga atigi bir necha daqiqa foydalanganini isbotlovchi dalillarni tayyorlab qoʻygan edi. Shuningdek, kompaniya foydalanuvchi hisoblarining aksariyati advokat yollanganidan soʻng ochilganini daʼvo qilib, bu ishni sunʼiy ravishda uyushtirilgan deb hisoblagan.

Sanoatdagi oʻxshash holatlar va oqibatlar

Mazkur gʻalabaga qaramay, Meta joriy yilda boshqa sudlarda jiddiy talofatlarga uchradi. Masalan, Nyu-Meksiko shtatidagi sud kompaniyani isteʼmolchilarni chalgʻitish va bolalar xavfsizligini yetarli darajada taʼminlamaslikda aybdor deb topib, 375 million dollar miqdorida jarimaga tortgan edi. Shuningdek, Los-Anjelesdagi boshqa bir ishda hakamlar hayʼati Meta va Google’ni 6 million dollar tovon toʻlashga majbur qilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarga qarshi ochilayotgan minglab daʼvolarning asosiy mazmuni quyidagi funksiyalarga borib taqaladi:

  • Cheksiz aylantirish (infinite scroll) funksiyasi orqali foydalanuvchini ushlab qolish;
  • Toʻxtovsiz bildirishnomalar (notifications) yuborish;
  • Algoritmlarni yoshlar psixologiyasiga moslab, sunʼiy qiziqish uygʻotish.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu mavzu dolzarbdir. Global miqyosda ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlari ustidan nazoratning kuchayishi kelajakda biz foydalanadigan ilovalarning interfeysi va ishlash tamoyillari oʻzgarishiga olib kelishi mumkin. Hozircha Meta oʻzining "cheksiz aylantirish" va boshqa jalb qiluvchi mexanizmlari qonuniy ekanini isbotlashda davom etmoqda.

MetaInstagramFacebookSudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob